La pandemia que se ensaña con la industria de los viajes en el mundo

La industria del turismo tiembla. Los gobiernos de Reino Unido, Australia, Italia, España y Estados Unidos, entre otros, emitieron advertencias de viaje en las que aconsejan a sus ciudadanos no desplazarse a zonas afectadas por el covid-19 que, a medida que se propaga, son cada vez más.

Y es que el coronavirus (que ha matado hasta hoy a 4566 personas y contagiado a 124.101 en 113 países) viaja en avión, se pasea campante en cruceros y se aloja en hoteles de todas las categorías. Hace tres semanas, cuando aún no se habían tomado ni la mitad de las decisiones que se han dado a la fecha, la Organización Mundial de Turismo vaticinó que el número de turistas en el mundo en 2020 sufrirá una baja de entre 1 y 3 por ciento por la epidemia, pudiendo generar pérdidas de hasta 50.000 millones de dólares.



Los informes sobre consecuencias y pronósticos de expertos ya saltan a la vista. El covid-19 generó una cancelación de vuelos en cascada y hace temblar al transporte aéreo mundial, que teme quiebras y busca cuidar su salud financiera.

Tras Asia, los vuelos en Italia fueron limitados desde el lunes por la grave afectación que obligó a las autoridades a decretar una cuarentena en todo su territorio. Y luego de esto, España fue el primer país en anunciar la suspensión de todas las conexiones con el país mediterráneo hasta el 25 de marzo.



La aerolínea Air France redujo su servicio a Italia en un 50 por ciento y Ryanair suspendió sus vuelos a la península, al igual que la compañía húngara de bajo costo Wizz Air. Además, Air France recortó en 25 por ciento su programa de vuelos en Europa durante marzo. Por su parte, la australiana Qantas anunció el corte del 23 por ciento de sus vuelos internacionales para los próximos seis meses, en respuesta a la caída de ventas por la propagación de la epidemia en Asia, EE. UU. y Europa.



British Airways, compañía aérea hermana de Iberia en el grupo (IAG), anuló todos sus vuelos hacia Italia. Al otro lado del Atlántico, American Airlines y Delta cancelarán vuelos adicionales, mientras Southwest, una de las principales aerolíneas de EE. UU., bajará entre 20 y 25 por ciento sus vuelos internacionales y un 15 por ciento en EE. UU. y Canadá. Así mismo, Aerolíneas Argentinas canceló vuelos a Miami, Orlando y Roma.



Muy a pesar de su rápida reacción, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata) estima que esta industria perderá 63.000 millones de dólares en 2020 (en los mercados con más de 100 casos de covid-19 confirmados a dos de marzo) y 113.000 millones de dólares (en un escenario con una mayor expansión del covid-19).



La situación no ha sido mejor para los cruceros. Esta semana la recomendación de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. a los estadounidenses, especialmente a quienes tienen problemas de salud, fue que pospongan sus viajes en barcos.



Las acciones de las navieras dedicadas al turismo sufrieron retrocesos considerables en las bolsas a partir de esa recomendación, pero la caída viene de antes. La agencia Bloomberg público un informe en el que asegura que las tres mayores operadoras de cruceros han perdido en menos de dos meses más de la mitad de su valor de mercado, lo que equivale a más de 42.000 millones de dólares.



En este complejo escenario, el sector hotelero se ha movido entre los cierres que decretaron las grandes cadenas al comienzo de esta epidemia, los hoteles que han caído junto con sus huéspedes en cuarentena, y el bajón en las reservas. En Estados Unidos, los ingresos por habitación disponible (métrica conocida como RevPar) disminuyeron un 12 por ciento respecto al año anterior durante la semana que terminó el 7 de marzo.



Y en Francia no están mejor. “Estamos a 50 por ciento del precio normal y a pesar de eso no hay ninguna repercusión en las reservas. ¡Aunque ponga las habitaciones a 1 euro no estoy seguro de que venga más gente!”, dice Rachid Saidi, gerente del hotel Monsieur Saintonge, en el barrio turístico Marais.



Con estos tres importantes actores en jaque (aerolíneas, hoteles y cruceros), no es distinto el panorama para el resto de los negocios y actividades asociados a esta industria. Restaurantes, bares, museos, iglesias, parques y atracciones están cerrando sus puertas inicialmente por marzo y abril.



El sector Mice (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions o turismo de reuniones) entró en un receso sin fecha cierta de reanudación. Grandes y pequeños encuentros están siendo cancelados o aplazados para el segundo semestre (Coachella y South by Southwest)o para el 2021.



Los viajeros de negocios, que representan al 20 por ciento de la industria en el mundo, van en picada, teniendo en cuenta que empresas, como Washington Post, ordenaron la prohibición de viajes al exterior e invitaron a sus trabajadores a hacer labores desde casa.



La pandemia deja pocas opciones a los turistas en el mundo. Es por eso que los planes de activación económica para el sector tienen que rodar desde ya.

REDACCIÓN VIAJAR Y ECONOMÍA

*Con información de Efe, AFP y Bloomberg