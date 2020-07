Casi 8 de cada 10 hoteles han parado por la pandemia

De 946 hoteles encuestados por la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), el 77,6 por ciento suspendió actividades desde el inicio de la pandemia, solo un 10 por ciento ha logrado mantener su operación hasta la fecha y el 2 por ciento cerró sus puertas definitivamente. Además, 8.984 personas que trabajan en hotelería han perdido su empleo.



Estas son conclusiones de la encuesta que presentó este lunes Cotelco, con datos de establecimientos de los que depende alrededor del 25,9 por ciento de los 110.000 empleos que en promedio genera el sector, y cuyos resultados ponen en evidencia una crisis profunda.



(Podría interesarle: La increíble oferta de Barbados para teletrabajar desde el paraíso)

“Ha habido una pérdida del 31,6 por ciento del empleo. Es una cifra muy alarmante pues está 10 puntos porcentuales por encima del promedio nacional, que para mayo estuvo en 21,4 por ciento”, explicó Gustavo Toro, presidente de Cotelco.



Entre abril y junio, el promedio de ocupación hotelera nacional alcanzó el 3,2 por ciento, muy lejos del 53,5 por ciento que registró en el mismo periodo del 2019. Y en estos meses, el sector dejó de percibir ingresos por cerca de 4,5 billones de pesos por concepto de alojamiento, venta de alimentos y bebidas y eventos.



“Algunos siguen atendiendo a huéspedes (como médicos), pero en general la hotelería está cerrada. La región más afectada es Bogotá, con pérdidas acumuladas de 839.000 millones de pesos”, agregó Toro.

Al inicio de la crisis, el Gobierno anunció alivios que fueron bien recibidos. “Queremos resaltar el esfuerzo”, dice Toro. Pero agrega que, “después de 4 meses, esas medidas se han quedado cortas”.



Según el estudio de Cotelco, un 47,4 por ciento de establecimientos solicitaron el beneficio de subsidio a la nómina ofrecido por el Gobierno y solo al 29 por ciento les fue aprobada la solicitud. Según Toro, hoteleros de San Andrés se han acercado sin éxito a los bancos de la región para solicitar los beneficios de la línea de crédito de 1 billón de pesos, creada hace 15 días en el Fondo Nacional de Garantías.



“Ellos dicen que van a los bancos, y los bancos no tienen idea de esa línea. Esa misma información la hemos recibido de otras regiones. O sea que, si bien el Gobierno hace un esfuerzo, cuando vamos a la práctica esas medidas son inaplicables, bien sea porque las autoridades no las conocen o porque, en este caso específico, los bancos no las aplican o no tienen conocimiento de las mismas”, dice Toro.



La cadena 3C Hotels, que tiene en Colombia nueve alojamientos, de los cuales cinco están abiertos con operaciones mínimas, sí ha tenido acceso. Pero su presidente, Mario Soto, señala otro problema: “Hemos aplicado a los beneficios y nos han funcionado. Pero en algún momento hay que empezarlos a pagar y dependemos de cuándo se reanude la actividad”, dice.

En este sentido, los hoteleros plantean la posibilidad de nuevos aplazamientos de entre 5 y 8 años para el pago de los créditos que han entregado Bancóldex y el Fondo Nacional de Garantías en la emergencia, con plazos muertos de abono a capital, de un año o 18 meses, para que coincida con la reapertura.



“Tenemos un decrecimiento en ventas del 95 por ciento. Estamos tratando de que el Gobierno, a través de una tercera emergencia económica, pueda ayudarnos”, explica Soto.



Si el transporte aéreo nacional se retoma en agosto (ver ‘Más rutas para vuelos piloto, sin luz verde’) y el internacional, en septiembre, Cotelco proyecta que la ocupación a fin de año será del 25 por ciento, menos de la mitad registrada el año anterior. Es por eso que el gremio solicita al Gobierno extender el subsidio a la nómina por seis meses y que este beneficio se amplíe del 40 al 70 por ciento de la nómina. Además, que la exclusión del IVA al turismo pase a ser una exención.



En junio, el presidente Iván Duque anunció pilotos aéreos para reiniciar el transporte nacional. Hasta ahora, solo se ha llevado a cabo el primero de estos, no obstante que, dice Toro, hay propuestas sólidas: “Los aeropuertos de Rionegro (Antioquia) y San Andrés manifestaron su disposición de empezar operaciones. Y Viva Air, la aerolínea que cubre las rutas, dijo que si autorizaban la apertura, ellos volaban. Pero no hemos tenido respuesta”.



Esta incertidumbre dificulta la planeación, dice Juan Pablo Franky, presidente de Avia Soluciones Hoteleras, y agrega que “es poco sostenible que la operación funcione de manera regional. Esto puede contradecir los principios a nivel sanitario, pero para eso el sector se ha venido preparando”.

Julián Guerrero, viceministro de turismo

A los empresarios les urge el reinicio del transporte. ¿Estamos cerca de una fecha de reactivación?



Estamos en lo que anunció hace tiempo la ministra de Transporte: la fecha del primero de septiembre. Es el anuncio formal. Pero eso no está escrito en piedra y dependerá de circunstancias relacionadas con la evolución de la enfermedad. Sé que esa es la pregunta más importante en este momento, pero excede la competencia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Estamos procurando que la reapertura sea lo antes posible, pero en condiciones que no vayan a deteriorar el tema de salud.



¿Qué alivios se mantienen vigentes?



Casi todas las medidas de alivios tributarios siguen vigentes: la prórroga para el pago de la parafiscalidad del turismo, la exclusión del IVA para la venta de servicios hoteleros, la suspensión del pago de sobretasa de la energía, entre otras.



Hay más medidas que aplican de manera general, como el subsidio para la nómina, de la prima, arrendamientos y servicios públicos, que también benefician al sector. El plazo para la renovación del registro nacional de turismo es la única medida que se venció, pues los tres meses que se dieron debieron ser suficientes.



¿Qué medidas se han implementado para recuperar la confianza de los viajeros?



Hay dos temas fundamentales. El primero son protocolos de bioseguridad, que son obligatorios, y el sello de bioseguridad ‘Check in certificado, covid-19 bioseguro’, que es voluntario. Para entregar este sello, nos valemos de empresas acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (Onac): Bureau Veritas, SGS o Icontec. Este fue el primer sello que recibió el respaldo de la Organización Mundial del Turismo. Creemos que la reapertura legal no es suficiente, debe acompañarse de la generación de confianza.



Y, segundo, la estrategia de promoción. Acabo de presentar a los gremios del sector la campaña que desarrollamos con ProColombia y el Fondo Nacional del Turismo. Se han hecho ajustes a la existente para que sea pertinente en pospandemia. En las próximas semanas la sacaremos adelante.

​REDACCIÓN VIAJAR