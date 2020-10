20 requisitos y recomendaciones si tiene planeado salir de Colombia

Con la reactivación de los vuelos internacionales desde Colombia hacia otros países, entérese de cuáles son los requisitos que solicita el Ministerio de Salud así como las recomendaciones que hace el aeropuerto El Dorado a los viajeros, para que no se vaya a quedar con las maletas hechas y pueda salir del país sin inconvenientes.



Lo primero que debe saber es que, hasta el momento, los destinos autorizados para viajar desde Colombia son: Estados Unidos, México, República Dominicana, Brasil, Ecuador, Bolivia y Guatemala.



Además, si bien el uso de la Coronapp no es obligatorio, descargarla le ayudará a informarse sobre los riesgos del nuevo coronavirus así como de su avance por el país.

Requisitos del Ministerio de Salud

1. Los primero que debe realizar antes del check in es llenar un formulario tipo migratorio que se encuentra disponible en la página www.migracioncolombia.gov.co, este se hace entre 24 y 1 hora antes del viaje.



2. Para salir de Colombia hay que tener en cuenta los requerimientos del país destino.



3. El acceso al aeropuerto será máximo de 3 horas antes de la salida del vuelo. Esto con el objetivo de evitar aglomeraciones en el terminal aéreo.



4. El uso del tapabocas es obligatorio desde la entrada al aeropuerto, durante el viaje y en el puerto de llegada. (no importa la duración del recorrido).



5. Para los vuelos cortos se recomienda no usar los baños del avión.



6. Para los vuelos de mediana y larga duración se recomienda llevar varios tapabocas para reemplazarlos.

Recomendaciones del aeropuerto El Dorado

7. Antes de salir de casa, descargue la aplicación móvil del aeropuerto El Dorado y cree su Dorado Pass.



8. No olvide descargar digitalmente o impreso su pasabordo desde la app.



9. Llegue 2 horas antes de tu vuelo para no generar aglomeraciones en el aeropuerto.

No olvides usar tapabocas siempre.



10. Al aeropuerto solo podrán entrar los viajeros, no se permiten acompañantes.

Si lo va a llevar, su acompañante debe hacerlo únicamente en las zonas permitidas y marcharse enseguida.



11. Cuando llegue al aeropuerto identifique las puertas habilitadas y mantenga los 2 metros de distancia con cada persona.



12. Debe utilizar siempre los tapetes de desinfección para zapatos y llantas de equipaje.



13. Al llegar al filtro de control presente el Dorado Pass digital o impreso para poder ingresar.



14. Desinfecte sus manos en los dispensadores.



15. Al pasar por el corredor térmico se tomará la temperatura, si esta supera los 38 grados se activará un protocolo especial dirigido por la Secretaría de Salud de Bogotá.

Siga las indicaciones de los 8 mil stickers que hay en el piso.



16. Si olvidó imprimir el check in o la etiqueta para su maleta, puede hacerlo en alguno de los auto módulos especiales para esto.



17. Puede registrar su equipaje de bodega haciendo uso del servicio self bag drop.

Al ingresar a los muelles internacionales encontrará unas puertas de seguridad que solo se abrirán escaneando su pasabordo.



18. Espera el vuelo en las sillas que están marcadas solamente.



19. Para abordar solo escaneará su pasabordo en la pantalla del counter.



20. Dentro del avión siga las recomendaciones del personal de la aerolínea.



VIAJAR

Con información de www.bogota.gov.co

*Ministerio de Salud y Migración Colombia

