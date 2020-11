¿Por qué la OPS recomienda no exigir pruebas covid a viajeros?

Dado el reciente debate que ha surgido en torno a la realización y exigencia de las pruebas covid por parte de los países a los viajeros, Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), indicó recientemente que "debido a que estas pruebas de diagnóstico generalmente se realizan unos días antes del viaje, un viajero aún podría estar expuesto al virus en los días previos a su partida".



De acuerdo con Barbosa, "muchos pueden pensar que las pruebas les ayudarán a viajar con seguridad. Las pruebas covid-19 son una herramienta importante para rastrear y combatir la propagación del virus, pero debemos tener cuidado de que las pruebas no nos den falsa sensación de seguridad".



“La OPS NO recomienda depender de las pruebas de laboratorio para los viajeros. Sin embargo, hemos visto países de nuestra región y de todo el mundo colocar las pruebas en el centro de sus políticas de viajes. Esto no puede garantizar un viaje seguro o eliminar los riesgos relacionados con los viajeros infectados, y los recursos se pueden utilizar de otras formas para generar un mayor impacto en la salud pública”, añadió Barbosa.



Así mismo, el experto explicó que "pueden pasar unos días antes de que una prueba de diagnóstico pueda detectar una infección covid-19, por lo que si una prueba se realiza demasiado pronto, una persona puede dar un resultado negativo y al mismo tiempo, estar infectada y ser contagiosa para los demás".



Por otro lado, Barbosa indicó que "las pruebas son difíciles de implementar y tienen un impacto limitado en el control de la propagación internacional del virus. Al mismo tiempo, desperdician recursos valiosos y desvían al personal limitado de funciones necesarias, como el rastreo de contactos".



Por último, el experto dijo que "para que los viajes sean más seguros, todos los países deben trabajar colectivamente para evitar que viajen aquellos que tienen COVID-19 y se encuentran aislados, así como sus contactos que esten en cuarentena".



