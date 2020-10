El renacer de los hoteles y restaurantes en Cartagena

Desde el pasado mes de septiembre, coincidiendo con la reactivación de los vuelos nacionales e internacionales, el sector hotelero de Cartagena celebró su reanudación de actividades con la reapertura de sus establecimientos después de aproximadamente seis meses de inactividad.



Durante ese tiempo, los hoteles y restaurantes que se lograron mantener tuvieron que replantear sus estrategias y empezar a prepararse para operar nuevamente y, sobre todo, volver a generar confianza y garantizar seguridad a los huéspedes y clientes.



Al respecto, Juan Carlos Galindo, presidente de oxoHotel, operador hotelero multimarca, le dijo a EL TIEMPO: “En este momento estamos en ese proceso de reactivación en donde nos hemos enfocado en todos organizarnos los estrictos protocolos de bioseguridad para transmitirle confianza a los huéspedes y realmente lograr que haya una seguridad mejor, incluso, que en la propia casa”.



Dichos protocolos incluyen procesos de desinfección, lavado de manos, uso de tapabocas en áreas comunes, implementación de códigos QR y reducción de aforos para mantener el distanciamiento social, entre otros.



“Lo que más ha cambiado para nosotros es el eliminar el contacto con las personas. Estamos implementando toda la tecnología; va llegando paso a paso, como el web check-in y tener la llave en el celular. Pero lo que estamos buscando es que, aun cuando exista un distanciamiento, haya más cariño”, comenta Galindo.



Sobre este mismo punto, Ermita Cartagena a Tribute Portfolio Hotel, por ejemplo, no solo está certificado con el sello Safe Stay de oxoHotel que le confiere la calidad de ‘Alojamiento bioseguro’. La propiedad aplica rigurosos protocolos de limpieza y desinfección, así como buenas prácticas para la prevención de contaminación por covid-19.

La periodista Camila Villamil recorre el centro histórico, uno de los mejores planes para disfrutar de Cartagena. FOTO: @CAMILAVILLAMILN Foto: Camila Villamil Navarro

“Hemos regresado más preparados que nunca, no solo para brindar a nuestros huéspedes espacios de conexión y bienvenida con estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad, sino además para aportar en la reactivación y recuperación del turismo en Cartagena de Indias”, asegura Juan Manuel Romero, gerente general de Ermita Cartagena.



Por su parte, el InterContinental Cartagena con su promesa Clean IHG busca que los huéspedes no solo se sientan en casa, sino cómodos y seguros desde el mismo instante en que pisan la entrada del hotel, sin que estos protocolos de seguridad presentes agobien al visitante.



Varios hoteleros le manifestaron a EL TIEMPO que con la semana de receso y el festivo del pasado 12 de octubre, el panorama es más esperanzador. “Tuvimos 620 personas en el hotel... Todo ha ido fluyendo, y la ocupación ha ido mejorando”, dice Ómar Nieves, gerente de la División de Alojamiento de Hilton Cartagena.



En cuanto a la reactivación de los eventos, Raúl Bustamante Miller, gerente general del InterContinental Cartagena, le dijo a EL TIEMPO: “Los eventos sociales se han ido reactivando. Tuvimos un matrimonio de personas que vinieron de Estados Unidos (...). El negocio se podría reactivar más rápido de lo que todo el mundo piensa por necesidad y porque las personas llevan mucho tiempo encerradas”.



Por su parte, Juan Pablo Durán, socio fundador de The Beach Hotel, Namasté Beach Club y Bomba Beach Club, los tres ubicados en Tierra Bomba, dice: “Tenemos muchas historias y ha sido sorprendente. Estuvimos siete meses cerrados, y el verdadero motor para abrir fueron nuestros empleados. En este momento, más que pasadías estamos viendo interés en alojamientos. Los fines de semanas estamos llenos, y también estamos teniendo largas estancias. Lo que viene puede ser positivo”.

Vuelve el sabor a la Heroica

En lo referente a la reactivación de los restaurantes, varios han superado las expectativas, tal y como lo manifestó Alberto Llamas, director de gestión financiera y nuevas aperturas del Grupo Gela, empresa familiar que dentro de su línea de negocios de alimentos y bebidas cuenta con los restaurantes Candé-Cocina 100% Cartagenera, El Burlador Gastrobar, Buena Vida Marisquería y Rooftop, Pezetarian, Se Volvió Prisprí y Stazione Italia.



“Nos favoreció mucho que la reapertura haya sido en la semana de receso, y como restaurantes también nos ha favorecido que hay un poco del mercado local y la apertura de vuelos internacionales. Si bien todavía estamos lejos de las cifras que manejábamos antes, se han superado las expectativas”, explicó.



Otros restaurantes ubicados en el centro histórico que también sobrevivieron son Juan del Mar, La Cevichería, Mistura Cartagena y Alma. Así mismo, en días pasados volvió a abrir sus puertas Alquímico Bar. La mayoría de todos estos establecimientos recomiendan hacer reservas, ya que, teniendo en cuenta el distanciamiento social y la reducción de aforo, la disponibilidad de mesas es limitada.



En un análisis que realizó la plataforma Booking.com para conocer cuáles fueron los destinos nacionales más buscados por los colombianos en su plataforma en la última semana de agosto, Cartagena de Indias está en el primer lugar, seguida de Bogotá y San Andrés.



