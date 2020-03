Gobierno anuncia medidas para rescate del turismo ante coronavirus

El presidente Iván Duque anunció las medidas que tomará el Gobierno para ayudar a solventar la situación de la industria turística en Colombia ante la llegada del coronavirus al país.



En primer lugar, la liquidación de las contribuciones parafiscales del sector turismo que estaban previstas para realizarse en este primer semestre del año van a ser corridas para el segundo semestre.

En segundo lugar, la declaración de impuestos de IVA, de renta y complementarios del sector de aviación y del sector turismo también se corre, para finales del año.



Además, el Gobierno con Bancoldex abrió una línea de crédito de liquidez para empresas del sector por 250.000 millones de pesos, “medida que esperamos sirva para que algunas empresas que están teniendo choques por la caída de la demanda tengan acceso a recursos”, dijo Duque.



Y es que, aunque poco se sabe del impacto económico provocado por el coronavirus en Colombia, hay varias pistas de la crisis. Sin tener cifras consolidadas, las agencias de viajes están vendiendo aproximadamente entre un 15 y 20 por ciento menos, según la presidenta de la Asociación colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), Paula Cortés Calle. Hasta el martes de esta semana se habían registrado cerca de 6.000 solicitudes de cancelaciones.



Durante los diez primeros días de marzo, por ejemplo, la agencia de viajes Almundo tuvo una baja del 47 por ciento en reservas internacionales hechas por colombianos para salir en Semana Santa, cifra comparada con el mismo periodo del 2019.



Sin embargo, aclaran que los destinos nacionales representan el 80 por ciento de reservas y que, en este segmento, no han tenido una disminución, sino aumento. “Nos vemos afectados por el nuevo virus y por las implicaciones económicas que trae, como el alza del dólar”, dice Román Joya, country manager de la agencia.



Ante esta tendencia, Cortés Calle dice: “La labor que estamos haciendo con aerolíneas y hoteles es evitar la cancelación para propiciar que, en lo posible, las convenciones y los grupos pospongan su viaje”. En efecto, aerolíneas como Latam, Avianca y Copa Airlines ofrecen cambios de algunos itinerarios sin penalidad.



No hay una evaluación del daño económico para el sector aeronáutico, pero con la

orden del Gobierno de aislar preventivamente a viajeros que lleguen de China, Italia, España y Francia, los 62 vuelos semanales provenientes de España y los 7 de Francia podrán afectarse.



“El turismo y el mundo tienen que continuar –dice Cortés Calle–. No podemos paralizar las empresas. El sector genera 1,9 millones de empleos, y los afectados serán estos empleados”.



