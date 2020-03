Miles de viajeros en el limbo por coronavirus: ¿qué pueden hacer?

La pandemia del coronavirus no solo ha afectado profundamente a la industria turística en el mundo, sino que deja una serie de preguntas para los viajeros que hasta están empezando a resolverse. En el caso colombiano, la situación es más caótica con la medida de aislamiento preventivo de personas procedentes de China, España, Italia y Francia, anunciada por el Gobierno.



Expertos dicen que es necesario mantenerse informado y comunicarse de manera oportuna con las empresas contratadas. Estas son algunas preguntas frecuentes que hemos recibido de usuarios, con las respuestas que nos han dado médicos, hoteles, agencias y aerolíneas. Sobre todo, se recomienda paciencia, pues los tiempos de espera en las líneas telefónicas y los tiempos de respuesta pueden ser muy largos.

¿Debería aplazar mis viajes a destinos internacionales?

El Ministerio de salud de Colombia cita la recomendación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la Agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, quienes aconsejan evitar viajes no esenciales a China y Corea del Sur. Así mismo, dice que todos los viajes en cruceros deberían aplazarse.



El médico y editor de Salud de El Tiempo, Carlos Francisco Fernández, dice que "si no tiene viajes absolutamente necesarios, no los haga. Pero si continúa con sus planes, vaya bajo su propio riesgo".



En este último escenario, es imprescindible llevar un seguro médico internacional. Además, el viajero debe enterarse previamente sobre las medidas de prevención y control que están siguiendo los destinos que visita y seguirlas de manera estricta. En caso de que presente síntomas, debe "comunicarse previamente con un centro médico que tenga conocimiento de su situación", dice el asesor médico.



¿Qué hago si tengo un paquete comprado con una agencia?

Hay algunas alternativas. En muchos casos, tanto operadores como aerolíneas están ofreciendo la posibilidad de cambiar las fechas de viaje sin penalidad. Incluso, algunas líneas aéreas ofrecen la posibilidad de dejar los pasajes abiertos para el año. Sin embargo, no todos los operadores están ofreciendo reembolso y cuando esto ocurre, puede perder hasta un 35 % de la tarifa total.



La agencia Aviatur, una de las más grandes del país, está acoplándose a las políticas y condiciones de las aerolíneas y de los operadores.



En general, "las aerolíneas están permitiendo la reprogramación del viaje o el aplazamiento", explica Ingrid Calderón, vicepresidente comercial de aviatur. Agrega que están exonerando de la penalidad por reprogramación y explica que muchas de las tarifas no son reembolsables. En este caso, se complica la devolución del dinero.



Los operadores también están permitiendo la posibilidad de reprogramar. "Nosotros estamos atentos a las condiciones del proveedor. En caso de que la flexibilidad no sea la esperada, vamos de la mano con el cliente", agrega.



"Para todas las reservas que hemos tenido, en las que no se ha hecho el pago al proveedor, hacemos el reembolso total del dinero al cliente. Sin embargo, una vez el dinero está en el poder del tercero, tenemos que hacer la gestión para la devolución".



En el caso de los circuitos a Europa, los operadores están cambiado los itinerarios a los países restringidos.

¿Puedo cancelar o cambiar mis tiquetes aéreos?

Si está tras una cancelación o cambio de itinerario con sus vuelos internacionales, lo primero que debe tener en cuenta es que los tiempos de espera varían desde 12 minutos al teléfono hasta varios días. Así mismo, tenga en cuenta que si compró el boleto por medio de una agencia, los cambios debe hacerlos a través de los agentes.



Las aerolíneas, en su mayoría, están trabajando para que los viajeros puedan flexibilizar sus viajes. En muchos casos, las tarifas no incluyen reembolsos y, si su destino no es foco infeccioso, tendrá dificultades para cambiar el itinerario sin penalidad.



Recomendaciones de Avianca



En el caso de Avianca, los viajeros que tengan un tiquete internacional para volar antes del 15 de abril podrán cambiar el itinerario sin cobro de penalidad. Sin embargo, la aerolínea dice que podrá aplicar cobro por diferencia tarifaria. Si no tiene una nueva fecha de viaje, puede dejar el boleto abierto para volar durante el 2020.



Esta aerolínea está dando prioridad a los vuelos más próximos, teniendo en cuenta la restricción de los viajeros procedentes de España, Italia y Francia. Recomienda a los viajeros realizar el cambio de fecha con 15 días de preaviso a la fecha original del vuelo. El tiempo de espera para la atención en el call center empieza desde los 12 minutos, pero la cuenta de Twittter @AviancaEscucha ha señalado que está colapsada.



En este momento, Avianca ofrece exoneración solamente para compras realizadas entre el 4 y 31 de marzo.

Hola, Paula. Como te indicamos anteriormente por DM, la exoneración no aplica para el trayecto que nos mencionas, te sugerimos revisar nuestros canales oficiales para que estés enterada de todas las novedades. JR — Avianca Escucha (@AviancaEscucha) March 10, 2020

Latam Airlines



Esta aerolínea reducirá aproximadamente un 30 % de sus vuelos internacionales.

Hasta el 22 de marzo de 2020, Latam permite a sus clientes, con reservas de vuelos internacionales hasta el 31 de diciembre de 2020, agendar sus viajes con la opción de realizar un cambio de fecha y/o destino más adelante. Puede entrar a este enlace para cambios. Se permite un cambio por tiquete, sin multa, hasta 14 días antes de la salida del vuelo de ida, sujeto a diferencias tarifarias. Teléfonos: (1) 745 2020 (fijo desde Bogotá), 18000949490 (desde fuera de Bogotá), 031 7452020 (desde celulares).



Grupo Lufthansa



Hasta el 31 de marzo de 2020, todas las nuevas reservas hechas con las aerolíneas de Lufthansa Group (Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines y Air Dolomiti) podrán ser cambiadas una única vez sin costo hasta el 31 de diciembre de 2020. La nueva política de exención para las reservas existentes se aplica en todo el mundo para los tiquetes adquiridos antes del 5 de marzo de 2020 y con fecha de viaje hasta el 30 de abril de 2020. Teléfono: 018005183344.



Air Canada



Si compra un tiquete hasta el 31 de marzo de 2020, Air Canada le permitirá realizar un cambio único en su vuelo sin incurrir en una tarifa de cambio hasta 24 horas antes del vuelo de salida. También podrá cancelar su vuelo y aplicar cualquier valor no utilizado del boleto a la compra de un nuevo boleto, siempre que la cancelación se realice hasta 24 horas antes del vuelo de salida. En ambos casos, se aplicará cualquier diferencia de tarifa, se perderá cualquier valor residual resultante de una tarifa más baja y todos los viajes deberán completarse antes del 31 de diciembre de 2020.



La exención única de cargos por cambio se aplica a todas las tarifas, incluidos grupos, tarifas publicadas y boletos con códigos de tour (tour codes). El nuevo viaje debe completarse antes del 31 de diciembre de 2020 y los reembolsos se mantienen según las reglas de la tarifa. Teléfono: 018009520337.



Iberia



El call center de la aerolínea española habilitado para cambios en Colombia es (1) 291 1161. Si tiene un tiquete para volar hacia o desde Madrid hasta el 30 de abril, la aerolínea le ofrece la posibilidad de cambiar la fecha de su vuelo o solicitar un bono por el importe del billete. Puede solicitar el bono completando este formulario.



Los cambios están permitidos para volar hasta el 30 de noviembre mientras que, si prefiere el bono, este tendrá validez hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, no es válido para vuelos del 3 al 13 de abril; del 30 de abril al 2 de mayo; del 16 de junio al 15 de septiembre; y del 9 al 12 de octubre.



Nota: Varios usuarios han reportado demoras de hasta 5 horas al teléfono, así que a la hora de hacer las solicitudes debe tener tiempo y paciencia.

¿Qué hago con mis paquetes de cruceros?

Tal vez la industria más afectada del sector hasta ahora sea esta, después de que el gobierno de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos aplazar todos sus viajes en barco. Por esta razón, las navieras han flexibilizado al máximo los cambios.



Norwegian Cruise Line lanzó una política de cancelación que permite a sus huéspedes que hayan reservado cruceros con salidas hasta el 30 de septiembre del 2020, la opción de cancelar su viaje hasta 48 horas antes de la fecha de salida y recibir un reembolso del 100 por ciento en forma de un crédito para cruceros futuros, basado en el monto de la reserva original. Este crédito se podrá utilizar para reservar cualquier viaje con salidas hasta el 31 de diciembre del 2022. Esta nueva política de cancelación es vigente a partir del 10 de marzo del 2020, y beneficia a los nuevos

viajeros, así como aquellos que ya hayan reservado su viaje.



La naviera Princess Cruisses anunció que suspenderán los viajes en todo el mundo durante 60 días en respuesta a la pandemia de coronavirus.



REDACCIÓN VIAJAR