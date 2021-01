Alemania prohíbe vuelos provenientes de países con variantes del covid

Alemania prohibirá a partir del sábado las entradas por vía terrestre, marítima y aérea de personas procedentes de países fuertemente afectados por las variantes del covid-19, anunció este viernes el Gobierno.



Esta decisión, válida hasta el 17 de febrero en principio, se refiere al Reino Unido, Irlanda, Portugal, Brasil, Sudáfrica, así como Lesoto y Esuatini, dos reinos africanos, y busca "proteger a la población" alemana, afirmó el Ministerio de Salud de Alemania en un documento obtenido por la AFP.



"El objetivo de esta norma es limitar la propagación de las nuevas variantes del virus", explicó el Ministerio.



Sin embargo, estas restricciones incluirán varias excepciones, en particular para los alemanes que viven en estos países, los ciudadanos de esos países residentes en Alemania, los pasajeros en tránsito o incluso la circulación de mercancías, según este documento.



El Gobierno alemán impuso esta prohibición de entrada a su territorio por iniciativa propia, independientemente de sus socios de la Unión Europea (UE), que no han podido ponerse de acuerdo sobre un enfoque uniforme sobre este asunto.



Igualmente, aunque la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprobó el viernes el uso en la UE de la vacuna AstraZeneca contra el covid-19 para mayores de 18 años sin límite de edad, la autoridad de vacunación alemana mantuvo su recomendación de no autorizarla para las personas de 65 años o más.



"La vacuna se recomienda actualmente con base en los datos disponibles solo para las personas de 18 a 64 años. No hay datos suficientes para determinar la eficacia de la vacuna en personas mayores" a esa edad, destacó esta autoridad en un aviso público.



La vacuna desarrollada por el laboratorio británico AstraZeneca y la universidad de Oxford es la tercera en obtener el visto bueno del EMA, tras las de Pfizer/BioNTech el 21 de diciembre y Moderna el 6 de enero. Luego de la decisión de la EMA, la Comisión Europea procedió a autorizarla.



