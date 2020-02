Controles en Argentina para pasajeros desde Italia por coronavirus

Argentina aplicará desde este martes controles específicos a los pasajeros de vuelos procedentes de Italia debido al brote de coronavirus en ese país.



Bajo estas medidas, los aviones deberán aterrizar en una plataforma especial, habrá controles de seguridad específicos y los pasajeros tendrán que firmar una declaración jurada en la que aseguran que no han sentido ningún tipo de síntoma.

El primer avión que tuvo estas directrices fue uno procedente de Roma, que aterrizó a las 04.40 hora local (07.40 GMT), y cuyos pasajeros tuvieron que garantizar que no tuvieron "ningún tipo de síntomas" de coronavirus, explicó el ministro de Salud, Ginés González García, en la cadena de televisión C5N.



El aeropuerto de Ezeiza, que concentra el tráfico aéreo intercontinental de Buenos Aires, tiene dos vuelos directos diarios procedentes de Italia.



Un total de diez personas han fallecido en Italia a causa del coronavirus, que ha contagiado ya a 322 personas en ese país, anunciaron este martes las autoridades de Protección Civil.



Además, han sido aislados varios municipios del país, donde la región norte es la principal afectada. González García reiteró que Argentina está lista para "el ingreso" del coronavirus al país, pero aseveró que no cree que "vaya a ser una pandemia en la Argentina".



"Estamos activando según el código internacional y todo lo que significa, (como) estar en contacto permanente", indicó el ministro.



González García afirmó que "la idea es que sean las propias personas" las que digan que tienen o no tienen un síntoma, pero reconoció que "no hay nada que hacer" si comienzan a presentar señales de la enfermedad después.



El titular de Salud argentino, como ha hecho en otras ocasiones en los últimos días, expresó que el "problema de salud" en el país está centrado en los brotes de sarampión y dengue y aseguró que le tiene "más miedo a la gripe en este invierno" que al coronavirus.



Ante la pregunta de si Argentina puede quedar en una mala situación por el coronavirus en el futuro próximo, indicó que "los virus circulan, el mundo está globalizado". "Esto sucede rápidamente. Cada vez que aparece un nuevo virus toda la

ciencia se mueve.



Es la quinta o sexta vez# que hay un virus, todas las veces se contuvo", añadió. El jefe de una misión científica enviada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a China, Bruce Aylward, advirtió este martes que el coronavirus puede aparecer mañana en cualquier lugar y todos los países deben prepararse inevitablemente para ello.



El pasado jueves un avión con 72 personas evacuadas de la ciudad china de Wuhan, epicentro del brote de COVID-19, entre ellas ocho argentinos, aterrizó en el aeropuerto de Ucrania, donde permanecerán internados varios días.



