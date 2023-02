Viajar a Europa sigue siendo un sueño pendiente para muchos colombianos. Sobre todo desde el 2015, año en el que se levantó la exigencia de la visa Schengen para los viajeros de nuestro país.

Así que si está planeando un viaje a Europa, por primera vez, tenga en cuenta los siguientes consejos. Así podrá optimizar su presupuesto y aprovechar las maravillas de los países a los que podrá ingresar, con el pasaporte vigente, dentro del territorio Schengen: España, Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suecia y Suiza.



Vale la pena recordar que desde el 9 de noviembre de 2022, los colombianos pueden viajar a Reino Unido sin la necesidad de una visa.

Viajar solo o con una agencia de viajes



Si no ha salido del país y prefiere viajar tranquilo, sin tener que preocuparse por nada, se recomienda acudir a su agencia de viajes de confianza. Allí le organizarán los traslados entre aeropuertos, alojamiento, excursiones y restaurantes, entre otras experiencias. En el portal www.todoslosdestinos.com, de la Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) encontrará opciones a su medida.



Sin embargo, vale aclarar que si se informa, se documenta y planea su viaje con tiempo, podrá viajar por su cuenta y sin afanes. Y así se ahorrará muchos euros.

Los papeles en regla

Se recomienda, siempre, llevar todos los papeles en regla y a la mano: el tiquete con la fecha de regreso y un seguro de viaje internacional que lo proteja ante eventuales emergencias. Muchas tarjetas de crédito incluyen este servicio, gratuito, así que consulte. Debe llevar también la reserva del hotel donde se va quedar o los datos y dirección de la persona que lo va a recibir y, obviamente, el pasaporte de lectura mecánica, o electrónico, vigente.



Le preguntarán cuánto dinero lleva para sus gastos y es posible que le exijan que lo demuestre. También le podrían pedir que enseñe sus tarjetas de crédito. La clave es demostrar que es un turista con toda la documentación del caso y que no tiene planes de quedarse.

Comprar los tiquetes con tiempo

Llegar a Europa desde Colombia es la parte más costosa del viaje. Estando allí es fácil y económico moverse. Desde Bogotá salen vuelos directos a ciudades como Madrid, París, Ámsterdam o Frankfurt. Desde cualquiera de estos puntos se puede conectar con cualquier otro destino europeo. Y desde ciudades como Medellín, Cali o Cartagena también hay vuelos directos a distintos países de Europa.



La clave es comprar los tiquetes con tiempo. Ideal, cuatro o hasta seis meses de antelación, para encontrar precios favorables. Todas las aerolíneas ofrecen promociones constantes, así que vale la pena suscribirse a sus publicaciones y consultarlas constantemente. Hay mitos sobre las horas en las que saldrían más económicos los tiquetes. “Los vuelos más baratos son los martes a las 12 de la mañana hasta el miércoles a las 11 de la noche. Los más caros salen desde el jueves a las 12 de la mañana al sábado a las 12 de la noche”, aseguró el viajero e influencer Yan Stavisski, quien se hace llamar “hacker de viajes”.

Praga, capital de República Checa, es uno de los destinos más económicos de Europa. Foto: José Alberto Mojica/EL TIEMPO

¿Y dónde duermo?

Una vez más, todo depende de su presupuesto. Hay hostales muy económicos que cobran, por persona y en acomodación múltiple, desde los 15 euros. Eso sí, debe saber que tiene que compartir habitación y dormir con desconocidos, y esa opción no siempre es cómoda. Y hay hoteles modestos desde los 50 euros. Puede encontrar opciones para todos los gustos y bolsillos en Booking.com. Otra opción es buscar un apartamento o casa a través de la plataforma Airbnb, ideal para familias o grupos de amigos.

Volar a bajo costo

Las aerolíneas de bajo costo mandan la parada en Europa. Vueling y Ryanair son muy buenas opciones, pues ofrecen tarifas realmente convenientes, incluso, de país a país. Lo único que debe tener en cuenta es que no va a tener una silla asignada y que el equipaje de mano permitido será solo una pieza de máximo diez kilos. Si quiere llevar una maleta en bodega debe pagar un costo extra de entre 15 y 25 euros.



Los trayectos entre los países europeos o dentro de cada país suelen ser cortos. Eso le permitirá optimizar el tiempo y disfrutar más de los destinos. Debe tener en cuenta que la mayoría de aerolíneas de bajo costo salen y aterrizan en aeropuertos pequeños (no en los principales), que suelen estar alejados de los centros urbanos. Pero a todos se puede llegar por algún sistema de transporte público y a buenos precios. La clave es informarse con tiempo para saber cómo desplazarse. Y debe llevar los tiquetes impresos. De no hacerlo, imprimirlo con la misma aerolínea puede costarle unos 20 euros, en promedio.

El parque El Retiro es uno de los lugares preferidos por los viajeros que visitan Madrid. Foto: José Alberto Mojica/EL TIEMPO

¿Cuándo viajar en tren?

Europa cuenta con un sofisticado sistema de trenes. Usted puede viajar en tren, de ciudad a ciudad entre un mismo país, o de país a país. Esta es una muy buena opción para quienes disponen de tiempo, pues los trayectos suelen ser mucho más largos que en avión. Por ejemplo, la duración media de viaje en tren entre Madrid y París es de 14 horas y 20 minutos; en tren veloz, son un poco más de 10 horas.



Las tarifas varían. Se consiguen muy buenos precios reservando con tiempo, pero en algunos casos pueden llegar a costar lo mismo o más que un tiquete de avión. Una gran ventaja es que, en tren, se pueden disfrutar los bellos paisajes europeos y hay más espacio para el equipaje. Y son más cómodos que un avión. Son recomendables para quienes quieren ahorrarse una noche de hotel, pues algunos disponen de camas.



Otra ventaja es para quienes tienen vacaciones largas, pues podrán comprar un Global Pass, que permite viajar hasta en 28 países europeos.

Viajar en carro entre países

Otra opción recomendada, para viajar entre los países europeos, es la plataforma Blablacar. Debe ponerse de acuerdo con el conductor que ofrezca el servicio, que será mucho más económico que las demás opciones.

Las playas de la Barceloneta, en Barcelona, son el sitio ideal para contemplar el atardecer en esa ciudad. Foto: José Alberto Mojica/EL TIEMPO

¿Y la alimentación?

Muchos temen gastarse fortunas en comida en su estadía en Europa. Y bueno, eso puede pasar, pero la alimentación también no tiene que ser necesariamente costosa. La clave es informarse sobre los restaurantes a los que van los locales, que cobran precios razonables y suelen ser mejores. Los turísticos o muy famosos son costosos. Vale la pena visitar los mercados, para probar lo mejor de la cocina local a muy buenos precios.



Otra opción es comprar panes, quesos, jamones y frutas en los supermercados y así improvisar un entretenido picnic en un parque o en un jardín. No sobra decir que en todo el mundo encontrará McDonald’s o Burger King, donde siempre se come barato. Sin embargo, al menos una vez, dese gusto y vaya a un buen restaurante y déjese atender a pedir de boca.

¿Cuál es la mejor temporada para viajar?



El clima es clave. Es mejor programar entre mayo y junio (primavera) para disfrutar de días soleados, largos –el sol se oculta después de las 9 p.m. – y más agradables. En junio comienza el verano y puede llegar a ser muy fuerte y hasta insoportable, pues las temperaturas pueden superar los 40 grados.



La temporada alta suele darse entre julio y octubre, que es cuando la mayoría de europeos salen de vacaciones de verano y aprovechan para viajar, lo que podría elevar los precios de aviones, trenes, hoteles y restaurantes.



Si desea mejores tarifas en todos los servicios turísticos, se recomienda viajar entre los meses de noviembre y marzo, que están considerados dentro de la temporada baja. No obstante, tenga en cuenta que en estas épocas ya ha llegado el invierno, que puede ser muy fuerte.

El transporte local

Descarte los taxis, a menos de que lleve un presupuesto generoso o mucho equipaje. Las carreras pueden costarle una fortuna. Desde los aeropuertos europeos hay buses (o trenes) que conducen al centro de cada ciudad (o a los lugares más turísticos) o que conectan con el metro; incluso, hay algunos con estaciones de metro. Infórmese bien sobre la línea del metro en la que queda su hotel –o donde se vaya a hospedar– y compre un tiquete con varios pasajes para moverse en este sistema durante su estadía; así ahorrará mucho dinero. Hay tiquetes de metro que permiten, además, acceder al sistema de buses.

Caminar y caminar

La mejor manera de conocer un nuevo destino es caminando. Solo hay que llevar zapatos cómodos, informarse con tiempo sobre los lugares para visitar y pedir un mapa, que distribuyen gratis en cualquier lugar. Las guías de viajes, que venden en distintos idiomas, le servirán de ayuda. Aunque es mejor llevarlas desde Colombia, pues allá le saldrán más caras. También vale la pena alquilar una bicicleta para dar un paseo.

¿Y si alquilo un carro?

Si está con familia o amigos y piensa visitar varias ciudades o países, es muy conveniente alquilar un vehículo. El alquiler no es costoso, pero la gasolina, los peajes y los parqueaderos sí lo son. Sin embargo, es la mejor opción cuando la idea es hacer un recorrido en grupo. Debe llevar su licencia de conducción y una tarjeta de crédito para que le entreguen el vehículo. Se recomienda adquirir un seguro adicional que lo respalde ante cualquier eventualidad. Y debe regresarlo full de gasolina.



JOSÉ ALBERTO MOJICA PATIÑO

EL TIEMPO

En Twitter: @joseamojicap​