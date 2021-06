Lo que debe saber a la hora de elegir un hotel para sus vacaciones

Varias personas y familias están organizando viajes a propósito de las vacaciones de mitad de año o por la oportunidad que ofrecen algunos países para vacunarse contra el covid-19. Incluso, ante la reactivación del sector turístico, varias agencias de viaje, cadenas hoteleras y aerolíneas están ofreciendo descuentos para varios destinos en Colombia y en el exterior.



Si usted está buscando hospedaje en su próximo destino, tenga en cuenta estos aspectos para que su viaje sea satisfactorio. Recuerde que, con las redes sociales y los motores de búsqueda, puede planear sus vacaciones y elegir lo que más se acople a sus intereses.



Tipo de viaje

Lo primero que debe determinar para elegir su hotel es el tipo de viaje que realizará: de turismo, para descansar, romántico, aventura, familiar o de desconexión. Esto le servirá para ir perfilando el tipo de hospedaje.



En el caso de un viaje familiar, por ejemplo, varias agencias recomiendan contemplar un hotel todo incluido, sobre todo si viaja con niños. Estos lugares suelen tener atracciones múltiples para todas las edades. Además, los gastos de su viaje pueden reducirse a consumos adicionales y recuerdos.



Este tipo de hoteles también funciona para quienes buscan desconectarse por algunos días. Aunque también están aquellos espacios en medio de la naturaleza, cerca de la playa o en algún pueblo, para alejarse del ruido citadino. Incluso, hay algunos que solo ofrecen WiFi gratuito en algunas zonas. Si usted quiere alejarse de las redes sociales, esta puede ser una opción.



Si por el contrario planea un viaje romántico o de descanso con su pareja o amigos, funciona bien aquellos hoteles que además del desayuno, ofrecen atenciones diferenciales, como zonas húmedas, spa, masajes y entretenimiento.



Ahora bien, si quiere hacer turismo, conocer ciudades o lugares diferentes, lo que se recomienda es que pueda elegir un hotel sin muchas comodidades y con desayuno incluido. La razón: la mayor parte del tiempo estará fuera de las instalaciones. Solo necesita un lugar para dormir. Podría ahorrarse algo de dinero, además, si opta por ir a hostales.



Ubicación

La ubicación de su hotel debe ser estratégica respecto al tipo de viaje y lo que busca en las vacaciones. Si es la primera vez que va a un lugar diferente y desea conocerlo o caminar por allí, lo recomendable es que esté ubicado en una zona céntrica o cercana de las atracciones. En varias ciudades del mundo, las principales atracciones turísticas suelen estar en el centro, por lo que puede ser una muy buena opción hospedarse en estos sitios y ahorrarse algún dinero en transporte.



Investigue las zonas en donde está ubicado su hotel. Es clave estar en lugares seguros y de fácil acceso. Si bien puede ahorrarse algún dinero por un hotel económico, este punto es importante. Invierta en aquel que le pueda garantizar tranquilidad y facilidades para su viaje.



Hoteles como el Hilton de Cartagena ya están operando con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar la tranquilidad de sus huéspedes. Foto: Cortesía Hilton Cartagena

Necesidades

Hay hoteles para todo tipo de personas. En algunos se restringe el acceso de menores de edad, mientras que en otros solo hay planes para parejas. Defina con quién va a viajar y qué necesidades requiere. Si necesita atención especial para adultos mayores, zonas de desplazamiento para personas en condición de discapacidad, lugares específicos para niños o zonas verdes para mascotas, es primordial que lo aclare antes y busque hoteles que le ofrezcan posibilidades.



De igual forma, si usted tiene alguna condición para la comida, infórmese antes de pagar. Tenga en cuenta que, por la pandemia, los desayunos en varios hoteles cambiaron y se instauró la modalidad 'grab and go', que es cuando los huéspedes pueden tomar de una cafetería o una barra varios alimentos precocinados, bebidas o frutas para comerlos en su habitación o afuera. Esto con el fin de evitar el contagio en las zonas del hotel.



También, revise qué lugares le ofrecen un 'check-in' (registro de entrada) más temprano, si su llegada va a ser antes de la hora pactada por el lugar, o de 'check-out' (salida) tarde. Además, si requiere de desplazamiento o recogida en el aeropuerto o en la terminal de transportes de la ciudad.



En algunos de ellos, además, se ofrecen planes de turismo para los próximos días. Si usted no quiere buscar por su cuenta, esta sería una gran opción. No olvide preguntar por la flexibilidad en los cambios de fechas.



Hoteles cápsula, una nueva tendencia en Colombia Foto: Mauricio Moreno. CEET

Presupuesto

A la hora de elegir un hotel, el factor dinero es importante. Hay de todas las categorías y valoraciones. Tenga a la mano un presupuesto para su viaje y el promedio que se gastaría por noche en el lugar al que va a ir.



El tipo de habitación y el número de personas son factores que hacen variar los precios. Algunos ofrecen la posibilidad de ubicar en una misma habitación a una persona adicional, en otros, el tipo de cama (doble, queen, king) también puede tener cargos adicionales.



También puede cambiar el valor si se buscan habitaciones con vista al mar, la ciudad, las montañas, etc., o si se busca un tipo de habitación específico, como una cabaña, una suite, un piso ejecutivo o una habitación.



Pregunte en el hotel si puede agregar servicios y qué costo adicional tendría. Además, revise si puede tener descuentos en algunas páginas de internet que ofrecen paquetes turísticos con el vuelo y el hospedaje incluido.



Consulte opiniones

Por último, pero no menos importante, revise en páginas web los comentarios y las reseñas de huéspedes anteriores. En motores de búsqueda puede comparar esas opiniones y filtrar por las calificaciones de los usuarios.



Procure revisar, incluso, las fotos publicadas por las personas. En ocasiones, suelen ser diferentes de las que publican las cadenas hoteleras. Eso le dará una dimensión más real de las instalaciones.



Eso sí: consulte siempre en sitios verificados. Los blogs le pueden dar una idea de los lugares, pero no se quede con esa única visión, revise en varios portales para estar seguro de su decisión.



