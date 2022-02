Es el momento para empacar maletas e irse en un crucero. Luego de la sacudida que la pandemia le dio a esta industria, están servidos los mejores planes y promociones que se hayan visto en las navieras.



Viajar en barco es una de las opciones más prácticas y económicas que ofrece hoy el mercado del turismo, y que se pueden ver en la Vitrina de Turismo de Anato, que comenzó hoy en Bogotá. Y, como es sabido, la gran ventaja es la posibilidad conocer varios destinos sin cambiar de hotel ni andar con las maletas de arriba para abajo, y con casi todo incluido (más en esta época de reconquista de viajeros, cuando hay buenas promociones y planes completos).



Además, mientras se navega de un lugar a otro, a bordo se disfruta de actividades, shows y diversión para todas las edades... O simplemente de espacios relajantes que invitan al descanso y la desconexión.



Es importante que tenga en cuenta estas recomendaciones para que sea una experiencia enriquecedora, ganadora e inolvidable.



Los hay de tres noches en adelante, hasta cruceros de un mes y más... Así que el tiempo de viaje y el destino es lo que primero debe decidir según el presupuesto. Sin duda, para los colombianos, los barcos que van por el Caribe son más convenientes, y los cruceros sin visa por Europa son atractivos por sus precios. Muchos parten de Miami, Ft Lauderdale o Puerto Cañaveral (Orlando), y pronto habrá novedades de un crucero sin visa por el Caribe.

El crucero gastronómico es ideal para las fanáticas de la buena gastronomía. Foto: Cortesía Mundial de Cruceros.

Las alternativas son innumerables. Hay cruceros de mar, de ríos o de lagos. Temáticos, especializados en parejas, familias, comunidad LBGTI o solos y solas.



Decidida la ruta y el interés del viaje, tenga en cuenta el tamaño del barco. Los hay como el más grande del mundo, el Wonder of the Seas, de la compañía Royal Caribbean International, que tiene 236.857 toneladas, 18 cubiertas y 2.867 camarotes para alojar hasta 6.988 huéspedes. Ideal para familias con niños y jóvenes que recorrerán felices la nave para descubrir sus posibilidades de diversión y entretenimiento. O medianos y pequeños, cuyo énfasis son experiencias culturales o gastronómicas o excursiones naturales, para personas con expectativas más centradas en los destinos o en las temáticas del barco.Hoy, los cruceros han elevado la calidad de su oferta gastronómica y de entretenimiento, pues los viajeros valoran estos servicios.

Los barcos visitan varios destinos. En ellos los pasajeros podrán bajarse y en promedio tendrán entre 6 y 10 horas en tierra. En ese punto es clave aclarar que el tiempo es limitado y el viajero debe ser organizado para aprovechar el tiempo.



Olga Cock, gerente de Deluxe Travel, representante de Royal Caribbean, dice que por todas estas variantes “es conveniente asesorarse a la hora de reservar. Un buen agente de viajes lo escuchará, anotará sus expectativas, deseos y presupuesto, y le planteará posibilidades. Como en cualquier plan de viajes, comprar con anticipación le ayudará a conseguir mejores precios y ubicaciones en el barco. También le ofrecerán promociones o planes con bebidas y licor, o reservas en restaurantes. Las agencias ofrecen el mismo precio de la compañía naviera”.

“También hay requisitos, como visas, que se deben tener en cuenta. El pasaporte, el visado y el certificado de vacunación covid serán necesarios en la mayoría de cruceros”, recomienda Cock. No olvide comprar un seguro de viaje, será más útil que nunca. Así que esté atento a los documentos que necesitará y siempre téngalos a mano.

Espacios de diversión para grandes y chicos. Foto: Jon Nazca/ REUTERS

A la hora del embarque

1. Sea práctico, no lleve demasiado equipaje pero no olvide un vestido de cóctel (siempre hay un momento especial). Lleve sus medicamentos. Para evitar extravíos y confusiones ponga etiquetas con sus datos personales.



2. El chek-in on line es obligatorio y lo debe llevar en su celular. Hay turnos de embarque y se deben respetar para evitar aglomeraciones y hacer el proceso fluido.



3. Viaje con mínimo un día de antelación al puerto de embarque. Es mejor ir con tiempo que estar corriendo y arriesgarse a que lo deje el barco.



4. Respete los horarios de las comidas. Y si no quiere estar sujeto a un horario, tome la opción My Time desde la reserva. Así llegará a la hora que quiera al restaurante y tendrá una mesa.



Con información de deluxetravel.com.co

