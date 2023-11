Consejos para comprar paquetes de viaje a buen precio en el próximo Black Friday

El ‘Black friday’ se ha vuelto uno de los más importantes a nivel mundial. Sus orígenes se remontan como un acto de celebración previo al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos que comenzó en la década de los cincuenta y, gracias a su éxito y al acelerador que tiene el mercado, se ha ido adoptando en diferentes países del mundo. Por ejemplo, en Colombia, desde el 2014, la Federación Nacional de Comerciantes acordó las fechas para celebrarlo; siendo la cuarta semana de noviembre la fecha para este 2023.



Es así que muchas personas aprovecharán la ocasión para comprar los regalos de navidad, como ropa, calzado deportivo, perfumes, gadgets tecnológicos y juguetes para los niños, entre otros.



No obstante, hay otro sector que cuenta con buenos descuentos y que algunas veces los consumidores pasan por alto: los paquetes turísticos que ofrecen agencias de viaje, hoteles o aerolíneas.

Para las personas que estén buscando viajar en las vísperas de Navidad o Año Nuevo, el ‘Black Friday’ puede ayudar mucho para que encuentren promociones y ahorrar dinero.



Sin embargo, si va a comprar durante esta fecha, el Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB, por sus siglas en inglés) recoge las siguientes recomendaciones para que tenga en cuenta:

Consejos para una buena compra

Lo primero que debe hacer una lista para antes y después de comprar. Seguramente los paquetes ya vendrán armados, sin embargo, si el paquete es para Miami puede complementar su viaje con planes de descanso y belleza, por ejemplo, en el Spa Loews Miami Beach o Acqualina Resort. Visitar museos como el Bass Museum en Miami Beach, o reponer energías comiendo en Bakan, en Wynwood, o realizando un tour gastronómico en Havana 1957 en Lincoln Road.



También es importante visitar las páginas antes del Black Friday. Se debe hacer un monitoreo previo de todas las páginas de las agencias, hoteles y aerolíneas, con el fin de ver cuál ofrecerá las mejores ofertas durante el viernes negro. Por ejemplo, la página de la GMCVB brinda durante todo el mes información al respecto.

Además, es esencial revisar muy bien las ofertas. Diferentes portales tendrán sus mejores promociones, por lo que debe revisar muy bien los destinos, los tipos de vuelo y estadía que ofrecerán. Por ejemplo, para Miami debe revisar si el hotel está en Miami, Miami Beach, Wynwood, Coral Gables u otro vecindario, ya que eso influye en los trayectos y tiempos que recorrerá.

Puede revisar los precios antes de realizar la compra. Foto: iStock

Igualmente, las personas pueden comparar los precios en las aerolíneas. Todas van a tener precios especiales, no obstante, no todas van a ofrecer los mismos beneficios durante el vuelo, por ejemplo, Latam o American Airlines pueden ofrecer comida y otras pequeñas comodidades en el trayecto por el mismo precio que las demás.

Descargue las aplicaciones de los comercios, ya que diferentes agencias de viajes estarán avisando de los descuentos en su aplicación, por lo que es ideal tenerlas para monitorear la información.



Infórmese sobre las políticas de compra, debido a que los precios pueden hacer que no se lea la letra pequeña en las promociones. Por ejemplo, para destinos como Miami debe revisar las fechas en las que aplica, así como si los vuelos tienen alguna posibilidad de cambio o devolución.



Revise las promociones existentes en el destino y así puede rectificar promociones que ofrezca el destino, ya sea en restaurantes, museos, parques y centros comerciales.



Aproveche la inteligencia artificial, ya que con esta herramienta podrá recibir recomendaciones personalizadas según sus gustos. Así podrá tener un paquete hecho a su medida; si le interesa una buena estadía le ayudará a encontrar hoteles como el Mayfair House Hotel & Garden, o si prefiere una estadía de completa relajación le buscará el Trump International Beach Resort.



Compre en páginas oficiales y no caiga en estafas de páginas sospechosas; revise las reseñas de otros compradores y también compruebe que las páginas y las redes sociales oficiales del sitio coinciden. Lo mejor es comprar en sitios reconocidos.



Por último, debe ser ágil a la hora de comprar. Las promociones no son eternas, de hecho tienden a acabarse pronto, por lo que es mejor tener previamente listo cuál es el destino y lo que se quiere hacer y pagar.

El Black Friday es una oportunidad útil y eficaz para encontrar descuentos significativos en una variedad de productos. Sin embargo, es importante tener presente algunos consejos para evitar caer en estafas. Al ser conscientes de las necesidades, investigar con anticipación y mantenerse alerta a las ofertas engañosas, se podrá aprovechar esta época del año al máximo.

