Tres de cada diez colombianos se irían de vacaciones este año

Tres de cada diez colombianos encuestados para el informe 'Tendencias de viaje covid-19' piensa viajar este año. Un 34 por ciento no lo ha definido y el 37 por ciento dijo que no saldrá de vacaciones.



Esta es una de las conclusiones de la encuesta en línea realizada por Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) entre el 14 y el 22 de mayo de este año, que indagó sobre las intenciones de viaje de 5.918 colombianos entre 26 y los 66 años, así como por su situación laboral.



Los que viajan

Más de la mitad de personas que tienen intenciones de viaje realizarían sus reservas con agencias, mientras que el 49 por ciento viajaría por su cuenta.



La encuesta muestra que una mayoría de personas que quieren viajar planean hacerlo entre septiembre y diciembre. El 17 por ciento lo haría entre junio y agosto; el 11 por ciento lo dejará para el 2021; una minoría (8 %) está a la espera de una vacuna, mientras que otro grupo (9 %) no lo ha decidido.



"Los turistas siguen confiando en el trabajo de las agencias. La elaboración de los protocolos de bioseguridad, su profesionalismo y el acompañamiento al cliente, continúan siendo un factor decisivo que les brinda confianza”, dijo Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

Los destinos de sol y playa siguen siendo la preferencia principal de los viajeros. Un 58 por ciento aseguró que este sería su turismo ideal para después de la crisis, mientras que el 21 por ciento escogería ecoturismo y naturaleza. Por el contrario, el 43 por ciento indicó que no escogería cruceros para su descanso y el 21 por ciento no haría turismo urbano.



La tendencia de viajes en otros países se ha inclinado por el turismo doméstico. Según la encuesta de Anato, en Colombia podría ser similar. Un 46 por ciento de encuestados dijo que el destino pensado para sus vacaciones está dentro del país y un 33 por ciento, tanto dentro como fuera. Solo un 21 por ciento aseguró que viajará al exterior.



“A medida que se haga la apertura de los vuelos nacionales y los países con los que contamos con conexión aérea, consideramos que se va a ir incrementando la confianza del turista para realizar sus viajes”, concluyó la dirigente gremial.



Además, los viajeros parecen estar más preocupados que nunca por la bioseguridad. Los protocolos de higiene, la flexibilización cambio de viaje y destino, una certificación 'covid free' son, desde la mayor a la menor, las prioridades de los encuestados a la hora de programar sus viajes. También, el presupuesto, la atención 24 horas, 7 días antes, durante y después del viaje y un seguro de máxima cobertura.



Las razones más frecuentes que dieron los encuestados para no viajar este año son el riesgo de contagio por covid-19 (30 %) y su situación económica personal (30%). Pero también la falta de certeza sobre lo que pasará con la situación es un razón (27 %), así como las restricciones de movilidad que imposibilitan el desplazamiento (11 %). Una minoría dijo estar interesada.



REDACCIÓN VIAJAR