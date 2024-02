Estos son los destinos de viaje para jubilados: China y Austria, entre las opciones

No olvide que cuando se trata de viajar el rango de edad es solo un cliché, pues si a usted le gusta, le apasiona y le motiva, no debe desechar la idea de conocer y recorrer los lugares y destinos que más le llamen la atención.



Es común escuchar que las personas jóvenes son las que más viajan y, seguramente, sí es así. No obstante, los adultos mayores, bien sea jubilados o no, también son amantes de los viajes.



Por esta razón, la Revista Viajes creó una lista de los ocho mejores destinos para que un adulto mayor que tenga entre 60 y 69 años visite.



Tenga en cuenta que a esta edad, algunas personas cuentan con más tiempo, debido a que pudieron haberse jubilado, o por otro lado, quieren conocer y explorar lugares nuevos.



Según GHL Hoteles, una de las cadenas hotelera de Latinoamérica, cuando un adulto mayor viaja, fomenta el bienestar mental, sentimental y físico. Asimismo, podría reducir algunos síntomas de aburrimiento y estrés.



Los siguientes lugares que podrá identificar fueron escogidos bajo una selección común, la cual radica en la buena accesibilidad y alta seguridad de estos destinos para los adultos mayores apasionados por las aventuras.



Destinos ideales para viajar a partir de los 60 años

- Budapest.

- Austria: Cruceo por el Danubio.

- Jordania.

- Sudáfrica: Safari.

- Tren Al Andalus.

- Camino de Santiago.

- Italia: Florencia Venecia y Roma.

- China.



No olvide que cada uno de los anteriores sitios mencionados tiene diferentes actividades, propuestas gastronómicas y de entretenimiento, además, una amplia posibilidad de adquirir nuevos conocimientos según el gusto de la persona que vaya a realizar el viaje.



Cuando una persona, de cualquier edad, viaja está propensa a aumentar la relación con personas, culturas, espacios, entre otros aspectos que sin duda hacen feliz.

Islandia obtuvo una calificación global de 79 por ciento. Foto: iStock

Ocho destinos que debe conocer después de los 30 años

Para muchas personas alrededor del mundo, viajar es una de las actividades más fascinantes.



Por esta razón, tenga en cuenta si usted tiene 30 años o está próximo a cumplirlos, no debe rechazar la idea de conocer estos ocho destinos imperdibles según la Revista de Viajes.



- Costa Amalfitana.

- Provenza francesa.

- Islandia.

- Circuito por Marruecos.

- Madagascar.

​- Bolivia.

- Myanmar.

- India



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

