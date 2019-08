‘Se nos fue la mano en facilitar el Registro Nacional de Turismo'

Una verificación más rigurosa de las agencias de viajes constituidas; garantizar condiciones justas de competencia entre agencias y aerolíneas para la venta de tiquetes y una invitación al Ministerio de cultura para que se articule con el sector turístico con el fin de ofrecer empaquetados con productos que hacen parte de la economía naranja, fueron los temas centrales sobre los que Paula Cortés Calle, presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y turismo (Anato), se pronunció en el acto inaugural del 24° Congreso de Anato, celebrado en el centro de convenciones Plaza Mayor de Medellín.

"La ilegalidad es un problema que desborda a las agencias de viajes, sobre todo, a las pequeñas y medianas. Uno de los mecanismos de control para detectar agencias piratas ha sido el Registro Nacional de Turismo, pero se ha convertido en un documento efímero y de trámite. Para los agentes no es suficiente. Su propuesta es endurecer los requisitos, que no sean muy fuertes y afecten el emprendimiento y la creación de empresas, ni muy débiles, que expongan a los consumidores a servicios sin el mínimo de garantías", según denuncia Cortés Calle,.



Julián Guerrero, viceministro de turismo, aseguró que atacar la informalidad es prioridad de su cartera. Por, eso, con este fin, se creará una mesa permanente de formalización en compañía del sector privado, que tendrá el propósito de tratar temas como la regularización de economías colaborativas, para la igualdad de condiciones en la competencia.



Sobre tarifas de tiquetes



Avianca pidió a la Aeronáutica Civil el desmonte de la igualdad tarifaria con las agencias de viajes en la venta de tiquetes aéreos que consta en la resolución 890. Esto implica que las agencias no tendrían acceso a las tarifas que manejan las aerolíneas. Cortés Calle aseguró que la agremiación no está de acuerdo.



"La participación en nuestras ventas de los tiquetes aéreos no es tan alta, es de un 46 por ciento, pero sí significa mucho porque la gran mayoría de agencias son expedidoras de boletos (sobre todo las medianas y las pequeñas). Es una preocupación que no podamos tener acceso a ese contenido", dijo.



Argumentó que, según las aerolíneas, "las agencias son uno de sus principales aliados. De acuerdo con las cifras que nos indican, representamos un poco más del 50 por ciento del total de sus ventas. Incluso, en el mercado de pasajeros internacionales, llegamos a ser el 90 por ciento, ratificando la importancia de nuestro canal de comercialización".



Cultura, aliada del turismo



El crecimiento del turismo regional es una solución a la disminución de la pobreza y la capacidad de gasto de un turista que valora la cultura genera un retorno importante a las comunidades. Con esto en mente, la presidenta de Anato invitó a Carmen Inés Vásquez, ministra de cultura, a "trabajar de la mano con el viceministro Guerrero".



La intención es que durante el 2020, en los viajes de familiarización que liderará la agremiación, convoquen a artesanos, cocineros tradicionales, iglesias y demás representantes de la cultura nacional, "para que las agencias puedan incluirlos en sus paquetes turísticos" y crear circuitos turísticos que estén enfocados en este sector.



El Congreso de Anato termina mañana y contará con la participación de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.



