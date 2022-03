El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que a partir del primero de abril próximo cambiarán las condiciones de ingreso de los colombianos a México. Desde esa fecha será necesario hacer un prechequeo electrónico.



El objetivo es disminuir el alto número de inadmisiones que afectan a los viajeros colombianos.

De acuerdo con la Cancillería, “gracias a la gestión de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, quien solicitó hace seis meses a su homólogo de México, Marcelo Ebrard, el establecimiento de un procedimiento previo que permita a los colombianos evitar ser inadmitidos por parte de las autoridades migratorias del país azteca, a partir del primero de abril empezará a funcionar un sistema de prerregistro electrónico”.



Según lo acordado por ambos países, cualquier viajero colombiano que compre un pasaje a México debe prechequearse en línea, de tal manera que si hay alguna razón de las autoridades migratorias para inadmitirlo, reciban el aviso en Colombia, antes de subirse al avión. De esta manera “evitamos que suceda lo que ha pasado durante el último año y medio y es que cuando llegan a México no los admiten, pierden su paquete hotelero, sus pasajes y todo el esfuerzo que habían hecho las familias por pasar unos días de turismo en México”, explicó la vicepresidenta y canciller.



En entrevista con Blu Radio, la canciller adelantó que las aerolíneas deben reportar a las autoridades migratorias de cada país los datos de las personas que compren tiquetes aéreos hacia México. A partir de la información aportada, estas harán el respectivo análisis y comunicarán si el pasajero sería admitido o no.



Es importante anotar que si bien México no exige visa a los colombianos, estos deben demostrar, al ingreso, que cuentan con tiquete de regreso, reserva hotelera o datos de las personas que los hospedarán, así como capacidad económica para solventar su estancia, entre otros requisitos.



La nueva embajadora de Colombia en México, Ángela Ospina, quien presentó credenciales ante el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hará un seguimiento a la situación migratoria de los connacionales y la implementación de dicho prerregistro.

