¿Se pueden visitar todos los países del mundo en una década?

La historia de 'La vuelta al mundo en 80 días' de Julio Verne ha marcado por generaciones la infancia y adolescencia de muchos en el mundo. Y no es para menos, ¿quién no desearía viajar y conocer múltiples culturas?



Lo cierto es que esta pregunta se ha vuelto uno de los motivadores de millones de jóvenes y adultos para descubrir el planeta, como Drew Binsky, uno de los creadores de contenidos digitales de este tipo más reconocidos.



Su historia en viajes arrancó en forma cuando iba por su tercer año de carrera universitaria y decidió viajar a Praga y a Corea del Sur para enseñar inglés. Por esos días, hace diez años, su rutina cambió y viajar se convirtió en en algo continuo, entonces abrió un blog para contar historias y detalles de su experiencia.

Entre las ideas que comentó por ese entonces estaba visitar todos los países del mundo, algo ambicioso pues no tenía algo tan planeado. Poco a poco comenzó a tener ingresos como profesor y después por la publicidad que le llegaba en redes sociales, y empezó a caminar, volar y navegar.



Así pasó el tiempo y el 29 de octubre de 2021 confirmó su visita al último país: Arabia Saudita. "Los mejores momentos de la vida pasan cuando sales de tu zona de confort y no sabes qué ocurrirá después", dijo en una entrevista a CNBC.



"He estado en todos los países del planeta. Solo puedo decir gracias, gracias por creer en mí (...) Quiero inspirar a la gente y a cada cultura que me encuentro", contó en uno de sus videos de YouTube en el que acumula 2,83 millones de seguidores.

En esta década viajó en 1.458 vuelos, 1.117 buses y trenes, y creó 1.241 videos. Estas fueron las siete enseñanzas que, según cuenta, le ha dejado recorrer el planeta:

La humanidad es hermosa, no importa a donde vayas. Las ciudades son el eje de la humanidad, y hacen tanto bien como daño. El mundo es más seguro de lo que piensas y el 99,9 por ciento de las personas son buenas. La mayoría de la riqueza del mundo es su belleza natural que no ha sido descubierta ni tocada por las personas. Pobreza no es siempre igual a infelicidad. La comida o sentarse a comer es el conector definitivo para las relaciones. Quitando lo físico, todos los seres humanos somos iguales: reímos, lloramos, amamos.

Drew Brinky dice que seguirá viajando, pero para contar historias del mundo, culturas y países. Se ha convertido en un ejemplo para millones en el mundo que buscan descubrir y enfrentarse con realidades.

