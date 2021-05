¿Cómo vacunarse contra la Covid-19 en Nueva York?

Nueva York está muy cerca de volver a ser la ciudad que nunca duerme. Recientemente, el alcalde Bill de Blasio anunció la reapertura total de la ciudad para el 1 de julio y, aunque aún falta más de un mes para la fecha, la capital del mundo ya está retomando su ritmo acelerado y las calles comienzan a llenarse de turistas de todo el mundo.



Lo anterior es debido, en gran parte, al otro anuncio que hizo el mandatario sobre ofrecer vacunas a los turistas que visiten atracciones y lugares emblemáticos como Times Square, la Estatua de la Libertad, el puente de Brooklyn o el Central Park. "Este verano, el turismo volverá a cobrar vida en la ciudad de Nueva York y se recuperarán muchos puestos de trabajo gracias a ello. Queremos hacer un esfuerzo adicional, ponérselo fácil a los turistas", dijo. "Si están aquí, que se vacunen mientras están aquí. Tiene sentido poner puestos de vacunación móviles donde están los turistas".



La medida ya se está implementando en la ciudad. Por ejemplo, del 12 al 16 de mayo, inicialmente en algunas estaciones del metro como Penn Station y Grand Central, habrán puestos de vacunación gratuitos de una dosis única de la vacuna de Johnson & Johnson, según dio a conocer el gobernador de este estado, Andrew Cuomo. “Vamos a probar qué sucede...Veremos la receptividad y lo ajustaremos si es necesario", dijo en una conferencia de prensa.



Sin embargo, de acuerdo a mi experiencia sumada a la de otros turistas, en distintos lugares de Manhattan ya es posible conseguir la vacuna. En mi caso, el mismo día que llegué a Nueva York, en horas de la tarde, entré a la web de localización de vacunas de la ciudad www.vaccinefinder.nyc.gov. Al ingresar el código postal del lugar de mi alojamiento, aparecieron más de 10 puestos de vacunación ubicados a menos de una milla. La mayoría decían “sin cita previa” o “walk up vaccination”. También mostraban cuál vacuna tenían disponible así que decidí ir caminando a una droguería para hacer el intento.



Al llegar, el único requisito que pidieron fue mostrar un documento de identidad, en este caso mi pasaporte y dar la dirección de mi hospedaje en los Estados Unidos. ¿Qué vacuna quieres? Preguntó la mujer del punto de registro. A los 10 minutos ya me habían vacunado y con la vacuna que elegí. Fue un proceso fácil, rápido y sin ningún costo.



La mayoría de los centros de la ciudad están abiertos a personas que acudan sin cita previa. Por otro lado, según varios medios locales, la ciudad está ofreciendo incentivos para impulsar la campaña de inmunización como viajes en metro o tren gratis o entradas a lugares turísticos como museos debido a que el número de estadounidenses que se ponen la vacuna contra el covid-19 se ha reducido en las últimas semanas y, Nueva York, no es la excepción.



Lo que debe tener en cuenta si va a viajar a vacunarse:

1. Presupuesto



Mi primera sugerencia es que tenga en cuenta su presupuesto. Los anuncios de las autoridades estadounidenses para vacunar a turistas ha impulsado la demanda de pasajes aéreos hacia New York y otros destinos en Estados Unidos como Miami. Por otro lado, dependiendo de la zona de Manhattan hay hoteles con precios más favorables que otros como por ejemplo los que están ubicados cerca a Wall Street. Así mismo, no olvide sumarle a su presupuesto los costos de las pruebas de Covid-19 para salir o entrar al país y los traslados desde y hacia el aeropuerto. Por otro lado, un seguro internacional es altamente recomendado.



2. Vacunas sin cita previa



Como se mencionó anteriormente, la mayoría de los puestos de vacunación de la ciudad de Nueva York están abiertos para que las personas vayan sin cita previa. El único requisito indispensable es un documento de identidad en físico. Es decir que en el caso de los turistas debe ser el pasaporte. Asegúrese de consultar la ubicación de los centros de vacunación, si exigen algún otro requisito y los horarios de atención al público.



3. Elegir el tipo de vacuna



A diferencia de hace unas semanas, en este momento en algunos lugares de la Gran Manzana es posible elegir el tipo de vacuna. Tenga en cuenta que a los turistas están ofreciendo la Johnson & Johnson que es de una sola dosis. Pero hay casos de turistas que han optado por la Moderna o la Pfizer y han tenido que quedarse el tiempo necesario o volver a los Estados Unidos para la segunda dosis.



4. Tiempo para el reposo post-vacuna



Aunque cada organismo puede tener o no efectos secundarios diferentes, en los puestos de vacunación recomiendan reposo después de vacunarse. Una vez se la ponen, debe esperar 15 minutos en el lugar para asegurarse de que se siente bien. Posteriormente, también se recomienda guardar reposo. Tengan presente lo anterior por si el itinerario de su viaje incluye ir a lugares turísticos o si la prioridad del viaje es la vacuna.



5. Continúe con los protocolos de seguridad



Recuerde que su cuerpo necesita tiempo para desarrollar protección después de cualquier vacuna, entonces es importante continuar cuidándose y cuidando a los demás con el uso de la mascarilla y el distanciamiento social.

