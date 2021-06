Empleos en Estados Unidos: solicite la visa de trabajo

La visa H-2A es la única que ha tenido un incremento de emisiones en los últimos cinco años, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL por sus siglas en inglés). Sus datos muestran que de 2016 a 2020, Esatdos Unidos incrementó un 58.8 % de estas emisiones.

¿Por qué esta visa tiene tantas facilidades? Los trabajos más típicos en 2020 bajo esta han sido ocupados por trabajadores agrícolas y jornaleros, trabajadores agrícolas de animales de granja, ganado y animales acuáticos.



Cabe mencionar que el número de este tipo de labores ha aumentado en gran medida pese a las restricciones sanitarias del covid-19 y migratorias de los últimos años en la administración de Donald Trump.

Los agricultores en Estados Unidos contratan a más trabajadores extranjeros que nacionales. Según una serie de entrevistas realizadas entre 2015 y 2016 por DOL, casi 7 de cada 10 de trabajadores agrícolas nacieron en México (67 %) y 83 % de todos los trabajadores agrícolas eran hispanos.



El programa permite a empleadores agrícolas con escasez de trabajadores, llevar extranjeros para realizar las labores por un plazo de un año, aunque pueden solicitarse dos extensiones de hasta un año. Dicha solicitud debe presentarse antes de su vencimiento.



El periodo de estadía máximo es de 3 años. Después, los beneficiarios deberán salir de Estados Unidos por un periodo de 3 meses ininterrumpidos antes de solicitar de nuevo la visa. Los trabajadores pueden traer a su cónyuge o hijos menores de 21 años bajo la clasificación H-4, pero los familiares no son elegibles para trabajar en el país.



En el sitio web de DOL se pueden ver los trabajos temporales disponibles en Estados Unidos, así como su descripción, duración, ubicación, paga y contacto. Entre los empleadores que contratan a más trabajadores temporales bajo esta visa están North Carolina Growers Association Inc, Fresh Harvest. Inc y Wafla.



Estos son los pasos según el portal de CNN en español.

¿Cómo solicitar la visa H-2A?

El trabajador presenta orden de trabajo ante la Agencia Estatal de la Fuerza Laboral (SWA, por sus siglas en inglés) Después realiza la solicitud de H-2A ante el Centro Nacional de Procesamiento de Chicago (NPC, por sus siglas en inglés). Presenta el Formulario 1-129 con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU Los posibles trabajadores solicitan la visa H-2A con el Departamento de Estado de EE.UU. y completan su entrevista en el consulado estadounidense en su país. Las personas que queden aprobadas deben ingresar al país norteamericano en un puerto de entrada estadounidense.

El proceso toma alrededor de 75 días.

Si lo aprueban, revise estas condiciones

En su primer día de trabajo, el empleador deberá hacerle llegar a cada trabajador una copia de su contrato en su idioma natal. El contrato deberá incluir lo siguiente:



- Horas y días de trabajo establecidos

- Todas las condiciones de empleo como los gastos de transporte, vivienda y comidas.

- Tasas aplicables por cada cosecha o trabajo

- Fecha de inicio y fin del contrato, así como la localidad.

- El tipo de cosecha en el que trabajará y las funciones.

- Debe indicar que los suministros y herramientas exigidos serán proporcionados por la empresa sin ningún costo y debe "estipular cualquier deducción que no sea de otra manera exigida por ley".

- El empleador debe proveer vivienda sin ningún costo a los trabajadores que no puedan regresar razonablemente a sus domicilios en el mismo día.

- También debe proveer a cada trabajador tres comidas por día que no excedan el costo especificado por el DOL, o que proporcione gratuitamente comodidades para cocinar. - - - Brindar el transporte diario de la vivienda proporcionada por el empleador al sitio de trabajo sin costo alguno para los trabajadores.



Para ver todas las protecciones legales para los trabajadores H-2A, consulte acá.