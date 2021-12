Viajeros de todo el mundo vivieron un auténtico calvario cuando en marzo del 2020 estalló la pandemia de covid-19 en todo el mundo. El cierre inmediato de la mayoría de las fronteras, los confinamientos y las restricciones de movilidad no solo dejaron a muchas personas varadas en distintos destinos, sino que truncó planes de viajes y vacaciones.



La devolución de los dineros pagados por planes y tiquetes aéreos fue, en muchos casos, una auténtica odisea.

Pese a haberse recuperado la conectividad aérea mundial en buena medida a estas alturas, y a que se redujeron las restricciones para los viajeros, gracias a los avances en vacunación y a una mejor evolución de la pandemia, persiste la incertidumbre entre quienes planean viajar.



La aparición constante de nuevas variantes del covid, como ómicron, mantiene vivo el temor por la adopción repentina de nuevas restricciones, cancelaciones y cierres de fronteras, que pueden dar al traste con cualquier plan de viaje y conllevar la pérdida del dinero invertido.



La preocupación más grande gira, por su costo, en torno a los tiquetes aéreos. Por eso conviene tener en cuenta las siguientes recomendaciones:



1. Antes de comprar los tiquetes o de viajar, revise muy bien la situación del destino que piensa visitar: condición sanitaria, restricciones y requisitos, entre otros.



2. Cuando esté comprando el tiquete, revise muy bien las condiciones de la tarifa. Algunas solo permiten llevar equipaje de mano y no todas dan la posibilidad de hacer cambios (eso significa que si por alguna razón debe reprogramar su vuelo tendrá que pagar una penalidad). Además, no todas son reembolsables. Consulte sobre este tema puntual con la aerolínea, cerciórese de a qué tiene derecho, de acuerdo con la tarifa pagada, en caso de cancelación o reprogramación.



3. Es importante que tenga en cuenta que por la emergencia sanitaria, las aerolíneas pueden entregarle al pasajero el reembolso de su tiquete en forma de voucher o bono y que los tiempos de pago están tardando más de lo habitual.



Esto ocurre porque durante la pandemia fueron millones los pasajeros afectados por cierres y cancelaciones. Esto desbordó la capacidad de reembolso de estas compañías, dado que fueron obligadas a permanecer en tierra, razón por la cual acumularon pérdidas multimillonarias. Muchos pasajeros afectados al comienzo de la pandemia, aún están esperando reembolsos. Y ellos son la prioridad a la hora de las devoluciones.

¿Cómo solicitar el reembolso, en caso de cancelación?

Aunque puede haber variaciones de una aerolínea a otra, en general cuando se cancela un itinerario o se suspende una ruta por motivos asociados a la pandemia (cierres de fronteras y restricciones gubernamentales, entre otros), los pasajeros tienen la opción de reprogramar su viaje cuando se levanten dichas restricciones o solicitar el reembolso del tiquete.



Para el caso de aerolíneas como Avianca, si el pasaje fue comprado en Colombia el reembolso por los trayectos no volados se cargan en una tarjeta débito, que el pasajero puede usar luego para adquirir otro pasaje o servicios aéreos. "Si el pasajero no puede viajar debido a que tiene sospecha de covid o es un paciente confirmado, puede registrar y adjuntar la documentación de su caso en el sitio web y la aerolínea le dará la opción de reprogramar su vuelo sin cobro de penalidad por cambio (importante tener en cuenta que podrían aplicar diferencias tarifarias)", señala Avianca.



En caso de que el pasajero desista de su viaje con Avianca antes de que este empiece, podrá solicitar el reembolso, siempre y cuando las condiciones de su tarifa permitan esta opción. Por último, si el viajero no cancela su reserva ni se presenta a su vuelo, pierde el derecho al reembolso.



Compañías como Viva cuentan con una matriz de compensación, que se activa ante cancelaciones y eventualidades similares: "Ofrecemos opciones flexibles, entre las que se encuentra el voucher, con el que nuestros clientes puedan autogestionar y escoger la opción que más se adapte a sus necesidades".



Cabe tener en cuenta que si tanto la compra de tiquetes (o de planes vacacionales que los contienen) se hace a través de agencias de viajes o intermediarios, los trámites de reembolso deben hacerse directamente con ellos.

