¿Es usted emprendedor turístico? Este evento le puede interesar

El 6 y 7 septiembre del 2019 se realizará en las instalaciones de la Universidad EAN la tercera edición de la Hackatravel en Colombia, liderada por la plataforma tecnológica de comercio de viajes Travelport.

El evento tiene como propuesta principal crear, diseñar, desarrollar y presentar ideas innovadoras y emprendedoras que mejoren la experiencia del viajero, bajo el apoyo tecnológico de especialistas de las empresas organizadoras.



Los premios serán dos. El primero para los emprendedores, la participación en la Hackatón de IATA en Fráncfort (Alemania) durante el próximo mes de octubre con todos los gastos pagos y el segundo, para los estudiantes, un crucero de ocho días al Caribe con boletos aéreos y hotel para dos personas. La participación en el evento no tiene costo.



Los criterios de evaluación serán: alineación, presentación, escalabilidad, modelo de negocio y disruptividad. Los jurados son empresarios enfocados hacia la innovación y la transformación digital como Juan Carlos Otoya, director de Zeus Tecnología; Andrés Uribe, country manager de IATA Colombia; y Rafael Socarrás, director Mensajeros Urbanos.



La Hackatravel es un evento tendrá lugar en las instalaciones de la Universidad EAN de Bogotá el viernes 6 de 2.00 a 10.30 p.m., el sábado 7 de 9.00 a.m. a 8.30 p.m. y el domingo 8 de septiembre la final de 9.00 a.m. a 7.30 de la noche. Para registrarse lo puede hacer en www.hackatravel.com .



