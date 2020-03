Las opciones para colombianos en el exterior que buscan regresar 

A raíz de la decisión del presidente Iván Duque de prohibir en Colombia los vuelos internacionales a partir del 23 de marzo, muchos nacionales se vieron obligados a cambiar sus itinerarios para regresar al país desde destinos internacionales.



Las aerolíneas habilitaron políticas para cambios o devoluciones de pasajes sin pagar penalidad y advirtieron que podrían aplicar cobros por diferencia tarifaria.



Revisamos las políticas de cambios de algunas aerolíneas y casos de viajeros que están a la espera de respuestas. Esto encontramos.



1. Políticas de Avianca y el caso de un viajero

Viajeros con tiquetes comprados en Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Europa, España, Inglaterra y Argentina pueden gestionar sus cambios directamente en Avianca.com. La aerolínea informa que para priorizar a los clientes con necesidades inmediatas "solo se procesarán cambios para volar dentro de las próximas 72 horas".



¿Cómo? Ingresando a Avianca.com y en la opción 'Consulta y Cambia tu vuelo'. Si compraron el tiquete a través de una agencia de viajes, el cambio lo deben gestionar con ellos.



La aerolínea dice que pueden comunicarse con ellos "solo cuando tengan claras sus fechas de viaje. Es importante recordar que los tiquetes tienen un año de vigencia desde la fecha de compra, para que se realicen cambios dentro de ese período, y en todo caso antes del 31 de diciembre de 2020".



Un caso



Natalia Arenas y su esposo viajaron a Londres el 12 de marzo. El precio del tiquete de Natalia fue de $ 2'160.300 y el de su pareja, 35.000 millas.



"Sabíamos que no podíamos llegar a Barcelona desde el día que salimos de Bogotá. Preguntamos en el aeropuerto si podíamos cambiar los tiquetes para salir desde Londres y nos dijeron que sí, pero que solo podíamos hacer el cambio una vez estuviéramos allá", escribe vía mensaje directo.



El tiquete que compraron con millas tenía que tramitarse por una línea diferente a la atención al cliente de Avianca. Tenía que ser por Lifemiles.



Natalia cuenta que, tras llamar insistentemente, la noche del 19 de marzo lograron comunicarse con un empleado de Avianca vía Twitter.



"Me dijeron que solo había cupo en primera clase en el avión que sale el sábado desde Londres. Logramos conseguir un préstamo para comprar tiquetes en ese vuelo en tarifa económica", dijo.



"Dicen que van a devolvernos la plata de nuestros tiquetes originales. Ya veremos. Lo bueno es que ya tenemos en qué devolvernos, a pesar de Avianca. Solo esperamos que no hayan sobrevendido el vuelo".



Precio de los dos tiquetes: 742 libras ($ 3'611.000, aproximadamente).

2. Políticas de Wingo y un caso

La aerolínea de bajo costo publicó su política de exención de penalidades para cambios de fecha o destino en sus rutas nacionales e internacionales. Sin embargo, desde hoy suspendió su operación.



Según la compañía, el cambio se hace a través del call center. Bogotá: 307 8133. A nivel nacional: 018000111115. En la política aseguran que el plazo máximo para solicitar el cambio de fecha y ruta sin penalidad es el 15 de abril de 2020.



"El cambio sin penalidad estará disponible para compras que se hayan hecho hasta el 16 de marzo de 2020 y estará disponible para viajeros con fechas de vuelo a partir del 16 de marzo y hasta el 30 de mayo de este año. El plazo máximo para volar es hasta el 24 de octubre de 2020 (el último tramo de la reserva debe usarse antes de esta fecha)", dice la comunicación.



Un caso



Wingo informó a sus pasajeros colombianos en Cuba que, por disposición del Gobierno, suspenden todos sus vuelos a partir del 20 de marzo.



Dos personas viajaron a la isla el 7 de marzo. Su fecha de regreso era el 21 del mismo mes. La respuesta que recibieron de la aerolínea fue "que no generan un comunicado oficial (nada por escrito) y que por la situación de covid-19 y decisiones gubernamentales cancelaron los vuelos", cuenta Nelson Javier Díaz vía mensaje directo en Twitter.



"Como primera opción, ofrecen un voucher para redimir con ellos en un próximo vuelo, descontando los cargos administrativos de la aerolínea. Y, en segundo lugar, ofrecen cambio sin cobrar penalidad, pero con diferencia en tarifa para un próximo vuelo a partir del 31 de mayo hasta el 24 de octubre. Solicité reubicación de los pasajeros con otra aerolínea y dicen que no están en la capacidad de hacerlo, que para el destino no tienen una contingencia".



Hasta ahora, los viajeros permanecen en Cuba.

3. Atrapados en Perú

A partir del 16 de marzo, Perú entró en cuarentena. María Isabel Betancur y su pareja llegaron a Cusco el día 13 del mismo mes. Por eso, cuando el Gobierno de ese país emitió la medida, empezaron a buscar tiquetes para regresar a Colombia lo antes posible.



Según cuenta vía WhatsApp, encontraron un vuelo para el 16 de marzo de Cusco a Bogotá, por un valor de 6'500.000 pesos cada uno. "Se acabaron y no logramos salir", dice, y recuerda que el precio de ida para ambos trayectos, vía Avianca, fue de 1'250.000; "es decir, 2'500.000 por mi novio y yo, en total".



Cuando se comunicaron con la Cancillería de Colombia en Perú, les dijeron "que no tenían fondos para ayudarnos", cuenta. El presidente Duque después anunció el cierre de vuelos internacionales.



"Somos 112 colombianos intentado salir, estamos rogando para que nos envíen un vuelo. Hasta ahora se confirmó un avión desde Lima a Bogotá, pero los que estamos en Cusco estamos atrapados porque no hay ni un bus para llegar a Lima", dice.



"El vuelo que se habilitó desde Lima a Bogotá, que saldría supuestamente hoy en la noche, ofrece tiquetes de $ 2'700.000 por persona", dice María sobre la ruta especial que abrió Avianca. "Nos sentimos abandonados por el Gobierno. Seguimos en Cusco sin saber qué hacer".



Ella y los otros colombianos están a la espera de la información de la Cancillería.



Actualización: Dice María Isabel que "el vuelo de Lima a Bogotá que supuestamente estaba confirmado, canceló. Nos llegó un formulario de Viva Air, en el que están ofreciendo un vuelo por 490 dólares. Si ese precio se mantiene, va a ser la más barata".



Si quiere conocer las políticas de otras aerolíneas, lo invitamos a que visite este enlace.



