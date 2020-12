El camino mágico de Santiago de Compostela

Existen al menos cuarenta rutas para llegar a Santiago de Compostela, y yo elegí el Camino Francés.



Mi recorrido empezó en la rúa de España, calle principal en Saint-Jean-Pied-de-Port, una pequeña población de los Pirineos desde donde se cuentan ochocientos kilómetros calculados para recorrer en 35 días.

El día de la salida me sorprendió la cantidad de caminantes que, como yo, emprendían el ascenso de estas emblemáticas montañas rumbo a Roncesvalles, la primera estación en España. Con mi morral a cuestas, me lancé a ese río de energías sin saber muy bien qué me iba a encontrar.



Los primeros veintiún kilómetros son muy duros, y claro, me pasaron la cuenta. A la mitad del camino, rendido, agotado y sin nada que comer, me dirigí a un caminante para suplicarle ayuda. Sin necesidad de hablar, él me miró con compasión y me compartió su sánduche y su manzana. Actos como este, de generosidad y compañerismo, los encontraría a lo largo de todo el recorrido. Desde ahí aprendí que hay que llevar provisiones y regular el ritmo de la caminata.



A lo largo del Camino aparecen flechas amarillas pintadas en árboles, paredes, muros. Ellas indican la ruta que debe seguirse.



La subida al alto del Perdón, en Pamplona, es un lugar que alberga la icónica escultura de los caminantes. Allí encontré personas que hacían el recorrido en bicicleta o a caballo.

Y este soy yo (Jaime García), haciendo el Camino de Santiago de Compostela, un viaje que algún día usted debe realizar. Cambiará su vida, se lo aseguro. Foto: Jaime García El morral es como la vida misma, uno debe cargar sólo lo necesario, andar ligero de equipaje, botar lo que sobre, evitar las personas tóxicas. Esta es la mejor manera de vivir. Foto: Jaime García Por higiene se deben dejar los bastones y las botas en la parte exterior de los albergues, es recomendable rellenar el calzado con periódico para que este seco en la mañana y evitar las ampollas. Foto: Jaime García Después de pasar las bodegas de vino de Irache, los colombianos Yenny Paola y Fredy están pidiendo información a esta chica de Barcelona que realizó el camino acompañada de su perro. Foto: Jaime García Un grupo de peregrinos espera la apertura del albergue de Burgos, detrás de la Catedral. Normalmente abren a las 12m y se asignan las camas por orden de llegada, el costo es entre 5 y 7 euros. Foto: Jaime García

El Camino bien podría dividirse en tres tramos geográficos y emocionales. Este primero, para mí, estuvo lleno de aprendizajes. También en esos primeros días conocí gente maravillosa que llegué a considerar mis amigos y maestros de la vida. Todos nos saludábamos: “Buen Camino”.



En las planicies de Castilla y León, entre extensiones de heno, trigo y soja, pude recuperarme y reflexioné mucho sobre el sentido de la vida. Al finalizar la etapa en horas de la tarde, podía visitar las maravillosas iglesias y catedrales, pues estos lugares, llenos de espiritualidad, de símbolos y marcas de los maestros constructores de la Edad Media, se hacen bastante llamativos.



Rumbo a Galicia se van apareciendo edificaciones de piedra y calzadas romanas que conducen a la mágica Cruz de Ferro, el sitio más alto del camino, donde los peregrinos dejamos una piedra o un objeto que simboliza una petición de salud o bienestar. En el descenso encontré la casa de Manjarín, un personaje vestido de caballero templario que me acogió con sus historias medievales y un sabroso café.



La llegada a O Cebreiro estuvo marcada por una hermosa nevada. Era la primera vez que yo veía la nieve, y corrí como un loco en el pueblo para disfrutarla. Muchos me miraban asombrados, pero yo dejé que mi niño interior se divirtiera.

Rumbo a Galicia el clima puede sorprenderte y caer nieve, pero esta es una experiencia maravillosa, y sobre todo para alguien como yo que toda la vida a vivido en clima tropical. Foto: Jaime García Estos son los albergues de peregrino, los más económicos y donde mejor se vive el camino. A los olores uno se acostumbra, pero no falta el que ronca toda la noche. Foto: Jaime García En las tardes se reúnen peregrinos y salimos de compras con la mirada puesta en la gastronomía. Los italianos pasta, los coreanos vegetariano, pero los españoles se destacan por las paellas. Foto: Jaime García Este es el Alto del Perdón en las afueras de Pamplona, reconocido por la escultura de peregrinos y sitio obligado para tomar fotografías. Foto: Jaime García Un grupo de turistas alemanas en la región de Castrojeriz. En 2019 fueron más las mujeres que los hombres en el Camino de Santiago, según los registros de la oficina del Peregrino. Foto: Jaime García La tradicional selfie frente al albergue de Ronsesvalles. Se arranca a caminar con un poco de oscuridad pero todo el camino está muy bien demarcado. Foto: Jaime García Paisaje maravilloso de Cebreiro. Buenas historias en la iglesia, música celta y buena comida. De esta parroquia nace la idea de señalizar el camino con las flechas amarillas. Foto: Jaime García Esta imagen tiene su magia. Parece como si la peregrina se estuviera enfrentando a un grupo de monstruos. Los paisajes son maravillosos. La logré descendiendo después de dejar La Cruz de Ferro. Foto: Jaime García Un buen descanso en medio de la larga jornada. En el mojón pueden ver los símbolos del camino, la concha y la flecha amarilla con las que uno se guía para atravesar todo España. Foto: Jaime García Este peregrino se llama Beck, es de Corea del Sur, caminamos 18 días. Sólo las señas y los sonidos nos permitían comunicarnos. Cada uno intentó enseñarle a otro el idioma pero imposible. Foto: Jaime García Vamos subiendo los pirineos franceses rumbo a Roncesvalles en España, es la primera y la más dura de las etapas del Camino Francés, es necesario regularse, llevar comida y agua. Foto: Jaime García

Los días pasan y cada vez es más la gente que uno se encuentra en el Camino, provenientes de otras rutas. El final es inminente y uno empieza a comprender que lo importante no es la meta, sino las vivencias del Camino. Las alegrías, las tristezas, el dolor de las ampollas, las ganas de abandonar, todo esto no es más que la fortaleza de enfrentar miedos y responsabilizarse del sendero propio de vida.



La penúltima jornada es al Monte do Gozo, y es en ese momento cuando realmente se siente una felicidad inmensa al contemplar la ciudad de Santiago con las tres cúpulas de su imponente catedral.



El último día fue un recorrido muy corto que me llevó a la plaza de Obradoiro, frente a la catedral, donde, contemplando la fachada, medité y agradecí por todo lo vivido en este viaje de treinta y cinco días. Con la Compostela en mi mano, miré al cielo y entendí que mi Camino empezaba en ese momento, cuando regresara a mi país.



El Camino de Santiago está por encima de todo: ha superado epidemias, guerras e incluso pandemias más fuertes que la covid-19. En tiempos difíciles en la Edad Media llegaban peregrinos de toda Europa a la catedral.



Y aunque actualmente algunos albergues están cerrados, en los que abren se mantienen los mismos protocolos de bioseguridad de nuestros países. ¡Buen Camino!

Este es el Botafumeiro en la misa de peregrinos de la catedral de Santiago de Compostela. Un incensario gigante que vuela por el recinto. Foto: Jaime García

El botafumeiro, un símbolo de purificación

El botafumeiro se ha convertido en uno de los símbolos más representativos para quienes realizan el Camino de Santiago de Compostela, pues es un enorme incensario usado desde la Edad Media como instrumento de purificación de la catedral en la que se aglomeran las multitudes.



Durante la misa, y luego de realizar la comunión, suena el himno del apóstol en los órganos barrocos y el botafumeiro empieza un recorrido pendular frente al altar mayor. Para moverlo se requieren ocho hombres, llamados tiraboleiros.



Además, el botafumeiro alcanza en tan solo minuto y medio una velocidad de 68 kilómetros por hora, y son en total 17 ciclos de vaivén.



El artefacto aparece en el Códice Calixtino como turibulum magnum, por lo que el ritual del que hace parte podría datar del siglo XII.



Por último, el botafumeiro pesa 53 kg y mide 1,50 metros; y la altura desde la que está suspendido es de 20 metros.

Las mujeres superaron a los hombres en visitas al camino

El Camino de Santiago de Compostela es uno de los destinos de mayor afluencia turística del mundo y representa un importante atractivo turístico para España.

Tan solo en 2019, el recorrido batió su propio récord, según cifras oficiales, con 347.538 caminantes, superando la cifra de 2018: 327.342.



Además, a diferencia de años anteriores, el 2019 se consolidó como el año en que fueron las mujeres las que más visitaron el tradicional camino: 177.767 (51,15 %) por un estrecho margen frente a los hombres, que fueron 169.771 (48,85 %).



Otra importante cifra de este destino es que los peregrinos que realizaron el recorrido a pie fueron 326.645 (el 93,99 %), mientras que los que decidieron hacerlo en bicicleta fueron a penas 19.549 (5,62 %), en contraste con los 792 que decidieron recorrer los parajes a caballo.



De igual forma, la ruta más concurrida fue el Camino Francés, con 189.893 caminantes (54,64 %), seguida por el Camino Portugués, con 72.361 (20,82 %), el Camino del Norte, con 19.019 (5,47 %), el Inglés, con 15.784 (4,54 %), y el llamado Camino Primitivo, con 15.715 (4,52 %).



Por último, dado que el Camino de Santiago tiene una sola meta pero múltiples posibles puntos de partida, los más destacados en 2019 fueron Sarria, el más popular, por encontrarse a algo más de 100 km de Santiago (requisito para conseguir la compostela) recorriendo el Camino Francés. Pero también otros municipios como Puente la Reina o Saint-Jean-Pied-de-Port.



Jaime García

Editor de Fotografía - EL TIEMPO

@jaimegarciarios

