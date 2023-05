Encontrar los precios más cómodos para viajar es el objetivo de muchos viajeros. Es por esto que ciertas plataformas se han vuelto tan populares.



Es el caso de Kayak, un buscador que analiza los precios de cientos de webs de viaje en segundos.



Allí se pueden comparar los costos de vuelos, hoteles o carros de alquiler desde un solo sitio.

Facebook Twitter Linkedin

El buscador de Kayak ordena los resultados del más económico al más costoso. Foto: Captura de pantalla

Según describen en su portal, Kayak muestra los precios tal y como aparecen en otras webs de viajes, sin añadir tasas adicionales por su servicio, pues es un servicio totalmente gratuito.



Los resultados que arroja el buscador cuando se escribe un destino aparecen gracias a los algoritmos que buscan la información en las páginas de los proveedores asociados.



Es de allí de donde salen las opciones que puede consultar en el listado que se genera. En su página también explican que el orden es determinado por varios factores como el precio, la valoración de los viajeros, el tiempo o número de escalas si se habla de vuelos.



Le puede interesar: (Novedades de Airbnb: ahora podrá rentar habitaciones)

¿Cómo hace dinero Kayak?

Facebook Twitter Linkedin

El uso de este tipo de buscadores puede darle una idea del presupuesto que debe tener para un viaje. Foto: iStock

Al ser un servicio gratuito que no cobra comisión, se generan muchas preguntas sobre cómo gana dinero.



Según su explicación, las ganancias provienen de sus negocios con los proveedores de las ofertas, quienes les pagan por enviar usuarios a sus planes.



"Kayak tiene contratos con la mayoría de las más de 700 webs de proveedores que puedes ver en nuestros resultados. Independientemente de estos contratos, nuestra empresa es parte de Booking Holdings Inc., que incluye otras webs de viajes y ocio, como Booking.com, Priceline.com, Agoda.com, Rentalcars.com y Opentable.com", destacan en su página web.



Sobre los proveedores, Matthias Keller, Chief scientist y vicepresidente de tecnología de la empresa, le reveló al portal de tecnología, Xataka, que el pago es pequeño, pero que tienen una muy buena relación con los proveedores.



Lea también: (Los mejores días para comprar vuelos baratos, según el ‘hacker de los viajes’)



"Kayak es una gran fuente de tráfico para ellos, y un buen sitio para que ellos puedan encontrar consumidores que realicen reservas con ellos" dijo, y apuntó que existen empresas que no quieren aparecer en ningún índice de vuelos, por lo que en esos casos se limitan a mostrar los resultados sin el precio. También ganan dinero mostrando anuncios relacionados con viajes en su web.

¿Qué hacer ante abuso de aerolíneas y cadenas hoteleras?

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

- Así puede arrendar su casa vacacional en la aplicación Airbnb

- ¿Se hospeda en un Airbnb? Conozca cómo solicitar factura del total pagado

- Vuelos: cinco aplicaciones para encontrar tiquetes económicos