El 19 y 20 de octubre se realizará en Cartagena el Congreso Nacional de la Hotelería y ExpoCotelco 2023, evento en el que expertos internacionales, nacionales y del Gobierno Nacional reflexionan sobre la situación actual y futura del sector hotelero de Colombia.

Se trata de la versión número 29 del encuentro y en el que se abordarán temas como la generación de empleo, las nuevas dinámicas del mercado y las oportunidad y retos en el sector hotelero.



José Andrés Duarte, presidente de Cotelco, habló con EL TIEMPO sobre las novedades del encuentro y sus temáticas, así como también sobre el comportamiento de la ocupación hotelera durante las vacaciones de mitad de año.



¿Cómo se comportó la ocupación hotelera durante las vacaciones de mitad de año?

Entre junio y julio de 2023 hay una caída cercana a cuatro puntos porcentuales, es decir, la temporada ocasional demostró una caída en términos comparativos con la temporada del año pasado.



Si comparamos agosto de 2023 y agosto de 2022, por su parte, hay una caída de 4,32 puntos porcentuales. ¿Por qué? Porque en agosto del 2023 el promedio fue del 60,29 por ciento, mientras que en 2022 fue de 64,61 por ciento.



Por otro lado, lo que ocurre entre el periodo de enero a agosto de 2023 también nos encontramos con un promedio de caída, llegando al 58,93 por ciento comparado con el mismo periodo de 2022, que fue del 60,01 por ciento. Es decir, caemos entre enero y agosto en cerca de -1,08 puntos porcentuales.

¿Cuáles fueron las regiones más impactadas?

El dato más sensible es el de San Andrés y Providencia. En agosto, por ejemplo, vemos una caída de -21,77 por ciento. En ese mes, la ocupación cerró con el 51,77 por ciento. Para ponerlo en otros términos, en agosto del año pasado nos encontrábamos con una ocupación de San Andrés y Providencia cercana al 73 por ciento.



Si seguimos comparando agosto y agosto vemos que Meta está fuertemente golpeado, con una ocupación promedio del 39 por ciento, ocasionada por el cierre de la vía al Llano. Para nosotros esto es muy sensible, porque es una caída del -17,93 puntos porcentuales. Planteándolo de otra manera teníamos un promedio de ocupación del 60 por ciento, ahora estamos en el 39.



El departamento del Cesar, Atlántico, Valle del Cauca, Norte de Santander, Casanare, Huila, Caldas, Cartagena, Santander y Magdalena también nos reflejan una caída. Asimismo, Antioquia, Bogotá y Risaralda caen con menos de 2,56 puntos porcentuales.



Hay un buen comportamiento en otras regiones, como por ejemplo es el caso de Tolima, Alto Magdalena, Boyacá y Quibdío.

El gobernador de San Andrés dijo hace pocas semanas que el archipiélago ha perdido 1 billón de pesos en hospedaje, ¿qué opina de esta cifra?

Seguramente es mejor que él profundice sobre la cifra. Creo, además, que él debe estar agregando los efectos que tiene la caída del turismo en San Andrés y Providencia en distintos sectores productivos, no solamente en el de hospedaje.



Para nosotros ha sido realmente muy sensible. El sector está muy preocupado, por supuesto, porque no ve que existan políticas claras para poder recuperar el volumen de conectividad aérea con el que contaba la isla y con ello, por supuesto, proveer oportunidades de desarrollo social en la isla.



Es que recordemos que el 80 por ciento del empleo que se genera en la isla depende del alojamiento de hospedaje. Y hoy en día los indicadores, como lo compartíamos ahora, están fuertemente golpeados porque no hay aviones que estén aterrizando en la manera como se venía haciendo el año anterior. Teníamos más de 33 vuelos diarios en promedio y hoy en día estamos recibiendo cerca de 11 a 12 vuelos diarios en promedio.

Como gremio han sido insistentes en que el regreso del IVA ha afectado el turismo en el país. ¿Se ha avanzado en algún tipo de diálogo con el Gobierno en volver a eliminar ese impuesto?

Nosotros seguimos avanzando en más sensibilización sobre el tema con los actores del Gobierno Nacional, buscando explicar los efectos que tiene. La Encuesta de Gasto Interno de Turismo del Dane reveló que en el segundo trimestre de 2023 el promedio de quienes realizaron turismo estuvo cerca del 8,7 por ciento, mientras que en el 2019, en el mismo período, se movilizó el 10,1 por ciento. Es decir, hubo una caída de 1,4 puntos porcentuales y la asociamos, sin duda, al efecto del IVA. ¿Qué significa 1,4 puntos porcentuales? Cerca de 180.000 turistas nacionales menos que dejaron de visitar destinos de nuestro país.

¿Cómo lograr la eliminación del IVA si el Gobierno ha sido muy insistente es decir que se dejaría de recaudar recursos para la Nación?

Esa es una buena pregunta, porque lo que hemos dicho siempre es el cómo, porque si se logra un IVA diferente, vamos a poder permitir un mejor nivel de recaudo. Nosotros estamos en la capacidad de generar más capacidad de tributación con un IVA diferencial. Ese IVA diferencial no solamente le va a permitir generar un mayor recaudo a la DIAN por concepto de IVA, sino que le va a permitir seguir estimulando la formalización, porque entre otras cosas, lo que hace el incentivo no solamente es acompañar a la familia que no tiene el dinero, sino el que tuviese el dinero no se vaya una oferta informal

¿Cuáles serán los ejes centrales del Congreso Nacional de la Hotelería y ExpoCotelco 2023?

La principal es abordar cómo está el mercado laboral en nuestro país. Queremos abrir una discusión interesante con distintos expertos sobre la materia, incluso con participación del Gobierno, que nos permita entrar en un diálogo y una construcción colectiva de cuáles son esos retos y oportunidades que tiene el sector turismo.



Otro tema importante es el tema de la sostenibilidad, que ha sido parte de los ejes fundamentales del trabajo gremial de Cotelco, pero donde ahora queremos conectarlo con buenas experiencias y prácticas para que todos los establecimientos, independientemente de sus tamaños, empiecen a apropiar, no solamente en términos de adquisición de tecnología para ser más eficientes, sino también para producción de energía-

¿Cómo está la situación del empleo en el sector?

Según cifras del DANE estamos impactando a cerca de 166.000 empleos de manera directa. Claro, si uno multiplica por los empleos indirectos que se pueden estar propiciando en el sector, podemos estar llegando a más de 500.000 empleos. Pero de manera directa, sabemos nosotros que este sector está generando más de 166.000, una cifra superior a la registrada antes de la pandemia.



CAMILO PEÑA CASTAÑEDA

SUBEDITOR VIDA DE HOY