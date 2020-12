'San Andrés necesita reparar sus vías para recibir a los turistas'

Los esfuerzos en San Andrés son cada vez más intensos por retomar la normalidad y recuperarse del paso del huracán Iota, además de los estragos que dejó también la pandemia por el covid-19.



El sector turístico y hotelero se encuentra implementando diferentes estrategias para recibir a los visitantes, que ya han venido retornando a la isla para disfrutar de sus atractivos paisajes, el calor del Caribe y la hospitalidad de los lugareños.

"Si bien la zona sur que colinda con la circunvalar sí está en mal estado por cuenta del huracán, la zona céntrica de San Andrés, el peatonal, los comercios y las playas tusíticas están listas y activas para el disfrute de las personas", indicó a EL TIEMPO Sara May, habitante de San Andrés.



Sara, como otros habitantes, también vivió días de terror con la llegada de Iota, tanto así que el techo de su casa también sufrió afectaciones y que su segundo hogar en Providencia quedó totalmente arrasado, por que se encuentra a la espera del Censo que realizará el Gobierno para empezar a determinar cómo será la reconstrucción.



Además, la isleña recalca que una de las necesidades más grandes a suplir ahora son las carreteras. "San Andrés lo que necesita ahora es reparar sus vías para recibir a los turistas, pues varias sí quedaron fracturadas por el paso del huracán".



Otra necesidad que señala May es el apoyo a la reactivación de los atractivos submarinos.



"Requerimos un pronto apoyo porque actividades como el buceo, el caroteo y la cápsula de inmersión están necesitando inversión para retornar de manera segura y sin daños", agregó.



Por su parte Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, explicó a EL TIEMPO cómo está orientándose la estrategia de apoyo desde la entidad.



“La primera fase de la estrategia institucional de ProColombia para acompañar a San Andrés, Providencia y Santa Catalina está orientada en buscar apoyos de empresas exportadoras e inversionistas instalados para hacer donaciones de primera necesidad, esto en coordinación con el Gobierno Nacional", indicó Santoro.



Además, la directiva resaltó que "La promoción de San Andrés como destino turístico sigue vigente a través de un plan de medios en mercados clave, y tienen nuestro total compromiso con la pronta recuperación del turismo en el destino. Ya hemos validado que varias empresas, como hoteles, turoperadores, entre otros, están listos para recibir viajeros”.



En otro frente, el presidente Iván Duque hizo el pasado domingo un llamado a los colombianos para que visiten San Andrés y Providencia y colaboren en la reconstrucción del archipiélago tras el paso del huracán Iota.



“La mejor manera de ayudarle al archipiélago, en este mes de diciembre, y lo voy a decir: es que visitemos el archipiélago”, dijo.



“Digámosles a las familias colombianas, a los que tiene el modo de irse para Miami, vénganse para San Andrés no se vayan para Miami; a los que tiene el modo, de pronto, de disfrutar en algunos espacios de su propiedad, hombre, gástense una plática y vénganse para San Andrés”, subrayó.



