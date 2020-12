Guía para comprar paquetes turísticos en el 'Gran Finde'

La plataforma www.elgranfinde.com ya se encuentra habilitada para que las personas interesadas en adquirir paquetes turísticos puedan acceder a las mejores ofertas del sector en el que ya se encuentran inscritas 2.000 empresas y podrán sumarse más a lo largo del día y hasta las 5 de la tarde escribiendo al correo info@elgranfinde.com.



Aquí les explicamos lo que podrá encontrar:

En principio, las ofertas están organizadas por catergorías, dentro de las cuales se encuentran aerolíneas, hoteles, agencias de viajes, transportes terrestres, parques temáticos, bares y restaurantes, guías de turismo y arrendadores de vehículos.



En aerolíneas, por ejemplo, se pueden encontrar diferentes precios de destinos ofrecidos por aerolíneas como Avianca y Wingo, con los descuentos para esta jornada.



Por otro lado, en la sección de transporte terrestre, hay promociones de las compañías Coopsetrans, Copetran, Edolli VIP, Excelturismo, Saman, Transporte Especial Ejecutivo S.A.S. y Transportes especiales de Cumaribo SAS.



Si su interés es revisar directamente las ofertas en los hoteles, podrá acceder a opciones como 82 Hostel Bogotá SAS, AC Hoteles Marriot, Allure Hotel Chocolat by Karisma, Alojamiento rural La Cecilia y Aparta-hotel Chiquinquirá, entre muchos otros.



De igual forma, se podrá encontrar una variada oferta del sector turístico y hotelero para impulsar al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, entre la cual diferentes hoteles como Brisa del Mar By Faranda Boutique, el Hotel Sunset y los Hoteles Portobelo, entre otros.



De San Andrés también se pueden ver opciones para alquiler de vehículos como Abba Key RentaCar y Aleeny Moto Rent.



El servicio se extiende también para actividades como el buceo, donde empresas como San Andrés Divers ofrecen un 10% de descuento para las reservas realizadas a través de los número de contacto que aparecen en la web.



En el caso de querer desplazarse a San Andrés, Avianca está ofertando un paquete con 35% de descuento.



Las ofertas también se pueden encontrar en el buscador por Departamento de destino



Un dato importante a tener en cuenta es que la plataforma cuenta con un chat en el cual se pueden resolver dudas respecto a la oferta presentada, y que funciona en un horario de 8 a.m. a 5 p.m.



