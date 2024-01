Colombia, un destino ideal para los cruceros

Comprometidos con el mandato del Gobierno Nacional y del presidente Gustavo Petro de impulsar el turismo de manera más amplia y mejorada en diversas regiones del país, logramos este hito histórico para un destino paradisiaco como lo es La Guajira, que se destaca por su rica herencia cultural y su exuberante entorno natural.



Lea además: (Por primera vez en la historia, la alta Guajira recibirá un yate de lujo: esto se sabe)

Es un claro ejemplo de cómo la industria de cruceros en Colombia ha experimentado un resurgimiento sin precedentes en la última temporada: las recaladas aumentaron 151 por ciento y la llegada de pasajeros subió 346 por ciento.



Al finalizar la última temporada 2022-2023, se lograron importantes avances, destacando el aumento de la actividad de cruceros en Bahía Solano, Coveñas, Leticia, Gorgona, Utría y Urabá. Estos destinos recibieron a más de 1.650 pasajeros, contando con la presencia de siete líneas de cruceros y un total de 13 recaladas.



De otro lado, según las proyecciones sujetas a cambios en la programación, se estima que durante la temporada 2023-2024 Colombia recibirá un total de 214 visitas de al menos 30 líneas de cruceros, lo que se traducirá en aproximadamente 329.226 pasajeros. Además, se espera que se realicen 15 recaladas inaugurales en Cartagena, marcando la primera vez que estos cruceros lleguen a la ciudad.



Además, considerando el gasto promedio por pasajero y por tripulante estimado en el estudio ‘Economic Contribution of Cruise Tourism to the Destinations Economies’, se calcula que esta actividad tendrá un impacto económico cercano a los USD$ 50 millones de dólares para la temporada 2023-2024.



Esta cifra no es solo cuantitativa. Es también un testimonio de la creciente confianza de las líneas de cruceros en el país. Nombres destacados como Norwegian Cruise Line, Carnival Cruise, Princess Cruises, Celebrity Cruises, Aurora Expeditions, y ahora la suiza Emerald Cruises han elegido a Colombia como puerto de escala.



Han sido varios los hitos logrados recientemente. Por ejemplo, la entrada de los primeros cruceros fluviales de lujo por el río Magdalena a partir de noviembre de 2024 con la empresa AmaWaterways; o el regreso de Royal Caribbean para realizar embarques desde Cartagena después de 10 años; y la llegada por primera vez de un crucero a Buenaventura, con MS Hamburg.



Lea además: (Avianca anuncia una nueva ruta entre Colombia y Canadá por Montreal desde marzo)



El asombroso crecimiento de Colombia como destino crucero no es una casualidad, sino el resultado de nuestra colaboración estratégica, y el liderazgo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con diversas entidades locales, lo que se traduce en la concepción y puesta en marcha de propuestas concretas destinadas a impulsar el crecimiento sostenible y el desarrollo integral de la industria turística en nuestros territorios, en el país de la belleza.



Carmen Caballero

Presidenta de ProColombia

@CarCaballeroV