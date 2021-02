Colombia tendrá acceso a red empresarial del mundo en turismo de lujo

El turismo de lujo se entiende como un segmento dirigido a personas que buscan viajes únicos, de alta calidad y con un alto nivel de exclusividad.



Ahora Colombia estará más cerca de este tipo de viajeros con su oferta de naturaleza y cultura como nuevo miembro de Traveller Made, una de las principales asociaciones de este tipo de turismo a nivel mundial.

La organización tiene presencia en 70 países, por lo que Colombia podrá tener acceso a 445 empresas de turismo, más otros 3.200 agentes de viaje, para presentar sus experiencias y lograr atraer viajeros internacionales, principalmente de Europa, en donde recae el 44% de la red de Traveller Made.



“Esta nueva membresía para el país es un gran paso hacia la reactivación del sector porque nos permitirá mostrarle a los principales empresarios del mundo el inmenso potencial que tenemos para el turismo de lujo, un segmento que se caracteriza por los viajeros de alto gasto, que buscan experiencias y destinos con la riqueza y la diversidad natural y cultural como la de Colombia, y que aportan al desarrollo social de las regiones”, explicó Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.



La red de Traveller Made nació en Europa en 2013 y parte de sus miembros, denominados diseñadores de viaje, se enfocan en ofrecer lujo experiencial hecho a la medida a clientes con un híper alto nivel adquisitivo que, de acuerdo con la asociación, son cerca de 220.000 familias en todo el mundo que juntas poseen US$31 billones en activos.



“Nos sentimos honrados de participar en un alianza con ProColombia y promover a Colombia como un destino responsable y sostenible destacando experiencias enriquecedoras y únicas que el país tiene para ofrecer (…) Creemos firmemente que esta asociación respaldará su asombrosa oferta dentro de nuestra exclusiva red de lujo. Colombia es un país de exuberante riqueza natural que ofrece experiencias a sus visitantes incluyendo expediciones a varios destinos remotos como Ciudad Perdida, volar sobre el Parque Nacional Natural de Chiribiquete, visitar el Parque Arqueológico de San Agustín y mucho más”, afirmó Quentin Desurmont, presidente y fundador de Traveller Made.



Por otro lado, existen hoteles colombianos socios de esta red como Casa San Agustín y Sofitel Legend Santa Clara, ubicados en Cartagena, y Las Islas, ubicado en Barú a 45 minutos de Cartagena y, por su parte, la empresa Singular (DMC).

Riqueza natural y cultural: el lujo de Colombia

ProColombia promociona el potencial de Colombia como destino para el turismo de lujo en productos de naturaleza y cultura enfocados en experiencias de gastronomía, música, avistamiento de aves, trekking, entre muchas otras.



En el país es posible hacer expediciones en helicópteros privados en destinos remotos como Ciudad Perdida en las costas del Caribe, un sitio arqueológico en donde se encuentran poblaciones indígenas; sobrevolar el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, uno de los lugares naturales más hermosos de Colombia; o conocer el Parque Arqueológico de San Agustín, en donde existen vestigios precolombinos que reúnen parte de la historia aborigen del país.



En cuanto a experiencias enfocadas en cultura, el activo gastronómico colombiano toma mucha relevancia. En el país es posible encontrar productos autóctonos y de alta calidad.



Las condiciones climáticas de las cinco regiones de Colombia hacen que se encuentre una gran variedad de ingredientes como el ñame, pitaya, guama, camu-camu, copoazú, asaí, chontaduro, borojó, entre muchos otros, que hacen creativa la cocina colombiana, sumándole a esto la historia y la tradición que siempre están detrás del proceso de elaboración de cada plato.



Entre las experiencias gastronómicas que muestran la riqueza del país son las visitas a las plazas de mercado como Paloquemao en Bogotá, Bazurto en Cartagena y Silvia en Cauca, o visitas a plantaciones de café en el Paisaje Cultural Cafetero o a las haciendas cacaoteras en Santander. Estas actividades también se pueden hacer en compañía de chefs y cocineros locales.



Es importante resaltar que también existen restaurantes de alto nivel como Leo, de la chef Leonor Espinosa, el cual entró en la lista de los World's 50 Best Restaurants. Además, la organización de los 50 Best escogieron a Colombia como sede para 2018 y 2019 de su ceremonia de entrega de premios a nivel latinoamericano.



Además de Leonor Espinosa, existen otros chefs reconocidos a nivel internacional que han trabajado por exaltar la cocina colombiana como Juan Manuel Barrientos, Harry Sasson, Álvaro Clavijo, Alejandro Gutiérrez, los hermanos Jorge y Mark Rausch, entre muchos otros, quienes con sus restaurantes también han logrado entrar a las listas de 50 Best a nivel latinoamericano.



Por otro lado, existen alojamientos no convencionales como glampings, villas, haciendas y casas privadas que cuentan con todos los servicios a la medida.



En experiencias en glamping, por ejemplo, existen varios lugares en el país que ofrecen este tipo de alojamiento municipios aledaños a Bogotá como Guatavita o Suesca; o en el Eje Cafetero como Salento, Guatapé o Calarcá, Tayrona, Barichara, Villa de Leyva. Estas experiencias son muy conocidas, pues el contacto con la naturaleza es único, además que los clientes pueden ver cielos estrellados dentro de sus habitaciones, ya que estas son construidas con techos de cristal.



También existen hoteles convencionales orientados a la calidad del servicio tales como Four Seasons Casa Medina y W (Marriott), ambos en Bogotá; además de Casa San Agustín y Sofitel Legend Santa Clara (Accor), ubicados en Cartagena y, finalmente, Las Islas, ubicado en Barú, a 45 minutos de Cartagena. Dichos hoteles hacen parte del catálogo de Virtuoso, otra de las importantes redes de turismo de lujo en el mundo.



Redacción Viajar

Con información de Procolombia

