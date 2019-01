Colombia, un destino recomendado para el 2019

Colombia pasó de “ser uno de los lugares más peligrosos del planeta a una nación al borde del descubrimiento”. En Bogotá, hay una “escena de galerías que celebran a artistas locales, una cultura de la comida y bares que evoluciona rápidamente y mucho para explorar”. Y, con un vasto pastizal tropical y un humedal al este de los Andes, los Llanos “es una región que se abre lentamente al turismo”. Con estas apreciaciones, ‘Forbes’, ‘The New York Times’ y ‘The Guardian’ –respectivamente– recomiendan a los viajeros del mundo visitar el país.

Durante los últimos años Colombia ha estado en los ojos del mundo. El proceso de paz y una mayor inversión en el sector son algunas razones del reconocimiento. Para la presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), Paula Cortés Calle, “el cambio en la percepción del país fundamentado en el proceso de paz; mayor inversión extranjera y nuevas aerolíneas que han promovido la entrada en operación de más rutas y frecuencias” han favorecido el desarrollo del turismo en el país.



Las cifras prueban este crecimiento. Hasta noviembre del 2018 (la cifra para diciembre saldrá esta semana), 2’961.763 turistas extranjeros ingresaron al país, según Migración Colombia. Teniendo en cuenta que el Viceministerio de Turismo proyectó para diciembre la cifra de 1 millón de turistas, el año 2018 cerrará con 4 millones, aproximadamente.



En este sentido, Colombia crece a un ritmo equivalente al doble del turismo internacional: el aumento del 2018 está en 12 por ciento, mientras que en el mundo es del 6 por ciento, según la Organización Mundial del Turismo.



De acuerdo con Gustavo Toro, presidente ejecutivo de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), “el sector turístico ha crecido por encima del crecimiento total de la economía”. Según Cotelco y el Dane, “durante el tercer trimestre del 2018, el PIB del sector creció 3,3 por ciento”, mientras que la economía creció en 2,7 por ciento.

Mantener el ritmo

El Gobierno no ha establecido oficialmente la cifra de turistas internacionales para 2019, pero según el viceministro de Turismo, Juan Pablo Franky, apostarán a atraer a 500.000 viajeros más para contar alrededor de 4’500.000 al cierre de este año. Para mantener el buen ritmo de crecimiento es necesario trabajar en mejorar la conectividad aérea, teniendo en cuenta que los aeropuertos son la principal puerta de entrada para los viajeros internacionales.



“Celebramos que Viva Air empezó a volar en la ruta Santa Marta y Miami. American Airlines inauguró una ruta entre Pereira y Miami. Esperamos acompañar a nuevas iniciativas para facilitar la llegada de operadores internacionales”, dice Franky.



Otro de los retos es la infraestructura. El Gobierno, con apoyo de ProColombia, buscará atraer inversión extranjera. “Trabajamos para facilitar a los inversionistas encontrar locaciones e, incluso, el plan de negocios para operar en Colombia. Desde el punto de vista de la infraestructura tenemos las condiciones ideales para atraer estas inversiones”, agregó.



Uno de los retos, sin embargo, sigue siendo la informalidad. Para Toro, “hay mayor receptividad del Gobierno en cuanto a este tema. El tema de incluir IVA a las plataformas digitales, es una solicitud que hemos hecho para equilibrar el campo de juego. Nuestra posición no es acabar con Airbnb, sino que quienes anuncian en Airbnb tengan las mismas condiciones de la hotelería”.



En este sentido, Cortés Calle asegura: “Debemos apostarle a la facilitación de trámites y cargas para los empresarios, no podemos seguir compitiendo con la informalidad. De alcanzarse este objetivo, nuestras empresas y mercado en expansión podrán generar mayor empleo”.



