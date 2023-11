Colombia recibió más de 4 millones de viajeros internacionales entre enero y septiembre

Entre enero y septiembre de 2023 Colombia alcanzó 4’198.801 visitantes no residentes, lo que deja al país muy cerca de sobrepasar el número de viajeros provenientes del exterior que recibió en 2022.



Así lo reveló un informe de la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que indica que esta cifra es un 29,3 por ciento mayor frente a la registrada durante el mismo periodo de 2022, cuando ingresaron 3’247.698 personas.

“Recibimos como un signo muy positivo que, desde septiembre de este año, solo reste un poco más de 500.000 viajeros para igualar el número de visitantes de 2022, que fueron 4,7 millones. Esto nos ratifica como el segundo destino de Latinoamérica en la recuperación del sector turístico”, aseguró el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza.



El alto funcionario expresó su confianza en que “este número se incrementará de manera importante durante la temporada de fin de año”.



Del total de visitantes no residentes que llegaron al país en estos primeros nueve meses de este año, 2’846.773 eran extranjeros (no venezolanos); otros 945.592 corresponden a colombianos residentes en el exterior; 171.648 eran venezolanos con motivo de descanso y esparcimiento y otros 234.788 eran pasajeros provenientes de cruceros internacionales.



Estados Unidos continúa siendo el país con mayor flujo de visitantes extranjeros entre enero y septiembre, registrando una participación del 26,8 por ciento en el periodo, cuando llegaron un total de 810.405 viajeros procedentes de ese país.



Colombia también es un destino receptor significativo para los turistas provenientes de Ecuador, México, Perú y Venezuela.



Y aunque septiembre no es un mes considerado de ‘temporada alta’, en este periodo sumó 386.981 viajeros provenientes del exterior al total de visitantes no residentes, cifra superior en un 3 por ciento frente a los registrados en el mismo mes de 2022, cuando ingresaron al país 375.643 personas.



“Las cifras siempre ascendentes de visitantes no residentes se deben a la mejora sustancial que ha logrado el país en términos de conectividad aérea con el resto del mundo”, señaló el viceministro de Turismo, Arturo Bravo.



El funcionario destacó que entre enero y agosto de 2023 se movilizaron 31,3 millones de personas por vía aérea, lo que representa un aumento del 1,8 por ciento en respecto al mismo periodo de 2022.



Colombia cuenta con 26 aerolíneas internacionales que conectan 11 ciudades con 26 países y 49 ciudades internacionales. Además, entre enero y septiembre de 2023 se registraron más de 47.000 frecuencias, 11 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.



De otro lado, durante el presente año se han anunciado 21 nuevas rutas aéreas, de las cuales 14 ya están en operación, lo que demuestra el atractivo y potencial que tiene el país para el turismo internacional.



El viceministro de Turismo agregó que “nuestra vasta biodiversidad es otro de los aspectos que más nos posiciona en los mercados internacionales. Colombia atrae cada vez más viajeros que demandan experiencias de turismo de naturaleza y bienestar”.



Asociado a estos conceptos, otro indicador ascendente entre enero y septiembre de 2023 es el número de visitantes a Parques Nacionales Naturales, 1’216.471 personas, cantidad que resulta un 10,7 por ciento superior a la del mismo periodo del 2022.



