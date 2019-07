Colombia brilló en los ‘Óscar del turismo’

Colombia fue elegida este fin de semana como el destino líder de Suramérica en la vigésima sexta edición de los World Travel Awards (WTA), considerados los ‘Óscar del turismo’.

Los World Travel Awards se establecieron en 1993 para reconocer, recompensar y celebrar la excelencia en todos los sectores de la industria del turismo. Representantes de la industria turística de América Latina, de sectores públicos y privados, participaron en esta gala, celebrada el sábado en el hotel Real Plaza, en La Paz, y de la que Bolivia por primera vez fue el país anfitrión.



Entre las decenas de premios entregados a los mejores del sector del turismo en la región se destacaron los concedidos a Colombia, al ser elegida como el destino líder de América del Sur, así como a Santiago de Cali, galardonada como la mejor ciudad cultural del continente.

Bogotá también ganó en la categoría de destino líder de reuniones y conferencias en Suramérica 2019, y el Centro de Convenciones Ágora se llevó el premio como el mejor en su tipo. Cartagena obtuvo el galardón como el mejor destino para lunas de miel, y Avianca ganó en la categoría como la marca de aerolínea líder en Suramérica.



“Con estos reconocimientos avanzamos en el posicionamiento del país como un destino competitivo en la región en los segmentos de turismo vacacional y de reuniones. Es la confirmación de que vamos en la dirección correcta con nuestro trabajo de promoción internacional y con las acciones que lidera el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de hacer de este sector el nuevo petróleo de Colombia”, aseguró Flavia Santoro, presidenta de ProColombia. Y añadió que nuestro país es un destino de moda por su variada oferta en naturaleza, cultura y reuniones. “La riqueza de su portafolio turístico es tan amplia que puede atender los múltiples intereses de los viajeros internacionales”, destacó Santoro.



La capital de Bolívar también ganó premios en las categorías de hoteles: el hotel Sofitel Legend Santa Clara ganó como el hotel ‘suite’ de Suramérica y el Hotel Charleston Santa Teresa, como el mejor hotel patrimonio de la región.



“Los World Travel Awards son votados por profesionales turísticos y consumidores de todo el mundo, y es un galardón que reconoce el compromiso de excelencia que su organización ha demostrado durante los últimos doce meses”, aseguró Graham E. Cooke, fundador de los premios.



Según ProColombia, hasta el pasado mes de mayo han llegado 1’821.185 visitantes no residentes a Colombia, un 3,8 por ciento más que el año pasado (suma de los extranjeros no residentes sin venezolanos, más colombianos no residentes en el exterior, cruceristas y una estimación de venezolanos).



EL TIEMPO