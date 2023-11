'Colombia, el país de la belleza' se toma Londres y el World Travel Market

Colombia busca ser uno de los protagonistas de la feria World Travel Market (WTM) 2023, que se celebrará en la ciudad de Londres, Reino Unido, que se llavará a cabo del 6 al 8 de noviembre.



De esta forma, el país llegará a la capital inglesa para proyectar las imágenes de su nueva narrativa ‘Colombia, el país de la belleza’ en las icónicas pantallas gigantes de Piccadilly Circus, un punto de tránsito para casi 100 millones de personas al año.

"Estamos creando expectativa en los mercados internacionales, a través de imágenes y escenarios de la belleza por descubrir de Colombia, que por primera vez muestran los territorios turísticos de paz y un sinfín de destinos no tradicionales que emergen con apuestas de turismo social, comunitario y regenerativo. Es una invitación a conocer otras facetas de Colombia a través del turismo", afirmó el viceministro de Turismo, Arturo Bravo.



Por su parte, Carmen Caballero, presidenta de ProColombia dijo: “esta estratégica participación en ambos escenarios promoverá la riqueza y atractivo de Colombia a nivel internacional, mostrando al mundo su potencial para el turismo y los negocios”.



El inicio de esta estrategia de promoción partirá en Picadilly Circus, la icónica plaza de pantallas de Londres. Desde el pasado 30 de octubre y hasta el 5 de noviembre, ProColombia y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo presentarán su nueva narrativa ‘Colombia, el país de la belleza’ en esta ubicación privilegiada.



“La pantalla de Piccadilly Lights, compuesta por 6 paneles de visualización que rotan alrededor de la pantalla, mostrará la oferta de Colombia en turismo y negocios. Cada panel mostrará la publicidad del país durante 90 segundos, en rotación durante un período de 9 minutos. Además de Piccadilly, nos tomaremos otros 13 puntos estratégicos con grandes pantallas de Londres como Eat Street, Four Dials, Meridian Steps, Northern Ticket Hall, The Skyline, The Northern Totem, Canary Wharf, High Screen Kensington, Southern Terrace, Street Totem, Finchley Road, Gateway y Westfield Square”, explicó Caballero.



El punto culminante de la presencia de Colombia en el Reino Unido es su participación en la feria turística WTM, que se realizará del 6 al 8 de noviembre, en donde presentará por primera vez una delegación de 26 empresas colombianas de diversos sectores turísticos. Entre las compañías destacadas se encuentran Faranda Hotels, EM Hotels y Hoteles Decameron, junto con la entidad de promoción de la Gobernación de San Andrés y la aerolínea Avianca.



Además, 21 operadores turísticos de Colombia se unen a esta representación, incluyendo empresas como Colombia 57, Discover Cartagena By Locals, Awake Adventures, Adventure Colombia y muchos otros.



En el stand de Colombia se llevará a cabo una experiencia gastronómica para los visitantes: una cata de café colombiano en colaboración con la empresa Hermanos Colombian Coffee Roasters. Esta actividad brindará a los asistentes la oportunidad de explorar y disfrutar los distintos matices de los cafés de las diversas regiones de Colombia. Además, los amantes del chocolate podrán disfrutar de una degustación de cacao colombiano a cargo de Ancestral Organics.



“Colombia está aprovechando esta oportunidad para mostrar su riqueza cultural, turística y gastronómica a uno de los mercados más importantes del mundo, el Reino Unido. Esta destacada presencia en la WTM 2023 refuerza el compromiso de Colombia con el turismo y su deseo de atraer a viajeros de todo el mundo a explorar sus maravillosos destinos”, puntualizó la funcionaria de ProColombia.



