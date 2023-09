Atraer a más de 7,5 millones de turistas extranjeros a Colombia es la ambiciosa meta que el gobierno del presidente Gustavo Petro aspira a alcanzar con miras al final de su cuatrienio, en 2026. Y para ello, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur y ProColombia hicieron ayer el lanzamiento internacional de la nueva narrativa de la marca país, llamada ‘Colombia, el país de la belleza’.



Por medio de nueve videos, la idea es impactar un total de 13 mercados prioritarios, de donde viene la mayor cantidad de visitantes al país, entre los que encabezan la lista Estados Unidos, España y México.

El evento, llevado a cabo en el icónico teatro Faenza de la ciudad de Bogotá, contó con la participación del ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña; el viceministro de Turismo, Arturo Bravo; la presidenta de ProColombia, Carmen Caballero, y el gerente del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), Álvaro Balcázar.



A propósito, el ministro Umaña destacó: “Con esta nueva narrativa buscamos alcanzar una mayor proyección internacional, atraer más inversión extranjera directa sostenible, captar un mayor número de viajeros internacionales y aumentar las exportaciones de nuestros productos y servicios globales. Así mismo, fomentar el turismo local al motivar a los colombianos y colombianas a explorar y disfrutar su propio territorio”.



El funcionario aclaró que la actual marca país, Colombia CO, que existe desde hace 10 años, continuará por lo menos tres años más. Mientras, la nueva estrategia busca resaltar la riqueza cultural y gastronómica nacional, la diversidad étnica y la calidez de su gente, entre muchos otros atributos.



Durante el evento se dio a conocer el proceso de desarrollo conceptual de la narrativa, el cual contó con un trabajo previo de investigación, análisis de percepción y consulta con expertos, con el fin de resaltar la belleza desconocida del país. De esta forma se apunta a atraer más extranjeros y a promocionar entre los nacionales destinos poco conocidos.



Para la presidenta de ProColombia, Carmen Caballero, “la presentación de esta narrativa marca un paso importante en la promoción de Colombia como un destino de experiencias auténticas y transformadoras, con capacidad de atraer viajeros internacionales, de generar negocios para que el mundo compre nuestros productos y servicios y para que los inversionistas nos vean como un país ideal para instalarse”.

'Colombia, el país de la belleza', la nueva estrategia para atraer turistas

Para diseñar la estrategia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo destinó 28.000 millones de pesos que serán ejecutados a través de Fontur y ProColombia los próximos dos años. Estos recursos serán destinados a investigación de mercado, estrategia de difusión, producción audiovisual en territorios no tradicionales de los que no existen imágenes promocionales, como los territorios de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet).



De esta forma, el Gobierno le apunta a atraer para 2026 un total de 7,5 millones de visitantes en un escenario conservador, y hasta 12 millones en un escenario ideal. Además, se estima generar 300.000 nuevos empleos y un ingreso de divisas de 9.906 millones de dólares.



Lo anterior resulta ambicioso si se tiene en cuenta que 2022 cerró con 3’275.784 visitantes extranjeros al país, según cifras oficiales de Migración Colombia. Datos preliminares de 2023 muestran que para el mes de julio ya se contaba con un acumulado de 2’331.132 visitantes extranjeros.



Así mismo, con la estrategia se busca contribuir a las metas de inversión extranjera directa por fuentes no mineras planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), establecidas en 13.000 millones de dólares, y de exportaciones de bienes y servicios no mineros por más de 30.000 millones dólares.



Álvaro Balcázar, gerente de Fontur, señaló que “la promoción turística se complementa con un plan de proyectos de competitividad, inversión territorial e infraestructura turística para brindar experiencias con altos estándares de calidad y sostenibilidad”.



