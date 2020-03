Ciudadanos estadounidenses no deben viajar en cruceros, dice gobierno

"Los ciudadanos estadounidenses, en particular los viajeros con problemas de salud subyacentes, no deben viajar en crucero", aconsejó el Departamento de Estado de Estados Unidos, entidad encargada de las relaciones internacionales.



La comunicación oficial, con fecha del 8 de marzo, aconseja a los adultos mayores y a los viajeros con condiciones subyacentes evitar las multitudes y los viajes no esenciales, "como los viajes largos en avión y, especialmente, evitar embarcarse en cruceros".

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) han observado un mayor riesgo de infección de covid-19 en los entornos de cruceros, dice el comunicado y agrega que con el fin de frenar su propagación, muchos países están implementado procedimientos de inspección estrictos. Por esto, han negado los derechos de entrada a los puertos de los buques y han impedido el desembarque de los pasajeros.



Luego de conocer este pronunciamiento, la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA, por sus siglas en inglés) reafirmó mediante un comunicado su compromiso con la salud y la seguridad de sus huéspedes y de sus tripulaciones, así como con los habitantes y los puertos de las ciudades del mundo.



Por esta razón, dice CLIA, se han reforzado los controles y se anunciaron nuevas medidas de control, como negar el embarque a todas las personas que hayan viajado, visitado o transitado por aeropuertos de Corea del Sur, Irán, China, incluidos Hong Kong y Macao, y cualquier municipio en Italia sujeto a medidas de cuarentena por parte del Gobierno.



Además, se están realizando pruebas de detección de enfermedades para todas las personas que hayan viajado, visitado o transitado a través de los aeropuertos en cualquiera de los destinos que figuran en la página de CDC de los Estados Unidos, dentro de los 14 días antes del embarque.



"La adopción de estas medidas demuestra aún más la capacidad única de la industria de cruceros para responder rápidamente a medida que las circunstancias evolucionan", dijo Kelly Craighead, presidente y CEO de CLIA.



"Seguimos en contacto con los gobiernos de todo el mundo y, si bien lamentamos que estos cambios den lugar a la negación del embarque de algunos de nuestros huéspedes, los viajeros deben saber que su salud y seguridad son la prioridad absoluta para la industria".

Nuevo caso a bordo

Por lo menos 21 personas del crucero están infectadas. Foto: AFP

Un crucero con más de 3.500 personas a bordo y al menos 21 casos de coronavirus atracó en un puerto de California para comenzar el complejo proceso de desembarque que tomará algunos días.



La embarcación atravesó la bahía de San Francisco para seguir camino al puerto de Oakland, donde las autoridades comenzarán con la evacuación de los pasajeros que necesitan cuidados médicos urgentes.



"Ningún pasajero que desembarque será liberado a la comunidad", indicó el gobierno de California, que realiza la operación con el gobierno federal.



Una vez desembarquen los pasajeros que requieren ir al hospital -no necesariamente por el virus-, las autoridades comenzarán a evacuar a los 962 residentes de California, que serán trasladados a la base de la Fuerza Aérea Travis para ser examinados y puestos en cuarentena por 14 días.



El proceso seguirá con el resto de los residentes de Estados Unidos, que serán alojados en instalaciones militares en otros estados.



Los más de 1.000 tripulantes harán la "cuarentena a bordo del barco", dijo el comunicado del gobierno californiano. "Si un miembro de la tripulación necesita una atención médica más urgente, será transferido a una instalación médica apropiada en California", siguió.



"El Grand Princess sólo permanecerá en el puerto de Oakland durante el tiempo que dure el desembarque. El barco saldrá de Oakland tan pronto como sea posible y permanecerá en otro lugar mientras dure la cuarentena de la tripulación".



Canadá se convirtió en el último país que pidió a sus ciudadanos que evitaran los cruceros debido al coronavirus, mientras Ottawa se preparaba este lunes para repatriar a casi 240 canadienses a bordo del Grand Princess.



REDACCIÓN VIAJAR - @ViajarET

CON INFORMACIÓN DE AFP