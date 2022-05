Colombia está rodeada de panoramas espectaculares, algunos más visitados que otros. A las afueras de San José del Guaviare, por ejemplo, se puede encontrar lo que pareciera una ciudad en piedra.

En la Ciudad de Piedra se puede acampar. Foto: HERNANDO HERRERA. EL TIEMPO

De hecho, la Organización Colparques explica que, en realidad, son cinco las ciudades: Ciudad Perdida, Los Túneles, Las Murallas, La Puerta de Orión y los Puentes Naturales.



Cada uno de estos espacios está rodeado por mucha vegetación, entre la cual sobresale la flor del Guaviare y la palmera de Cananguche. Por esto, se forman laberintos, cuevas, pasadizos y miles de otras posibles aventuras para los turistas.



Sin embargo, el claro espectáculo son las piedras de casi 12 metros de altura.



Por lo que comentan algunos turistas, hay varias formas que se pueden observar en las grandes edificaciones de piedra caliza: ballenas, perfiles de caras humanas, cuevas, aves, entre muchas otras descripciones que han tenido a lo largo de los años.

La caminata hasta la ciudad de Piedra dura una hora y media desde el raudal Angostura 1. Foto: José A. Mojica. El Tiempo.

(Le puede interesar: Las doce mejores 'joyas ocultas' del mundo para visitar en 2022).

¿Alguna vez tuvo habitantes?

Sobre quienes habrían habitado el lugar antes aún no hay mucha información. Hay algunas personas que creen probable que algunas comunidades indígenas hayan vivido en ese terreno en algún momento de la historia, pero no ha podido ser comprobado.



A pesar de esto, sí hay rastros de jeroglíficos rupestres en algunas de las piedras que también son atribuidos, sin ningún tipo de confirmación, a comunidades nómadas.



Las sospechas de que una civilización estuvo allí también se dan por la manera en la que están alineadas las piedras. Algunas de estas parece que hubieran sido organizadas específicamente para cortar caminos o crear puentes, como si se pretendiera mejorar la movilidad por medio de esta.



Sin embargo, la teoría que más se escucha es que en algún momento fue una entrada minera.

Así se puede ver el interior de las cuevas. Foto: HERNANDO HERRERA. EL TIEMPO

(Siga leyendo: Ushuaia: la impresionante ‘ciudad del fin del mundo’).

¿Cómo se puede llegar?

Para poder conocer este enigma colombiano, usted puede viajar en avión hasta algún punto cercano como puede ser el aeropuerto Jorge Enrique González Torres, en San José del Guaviare.



También se puede llegar en carro o bus por la vía que va desde Villavicencio hasta el municipio de Calamar.



A partir de allí, el camino continuaría vía terrestre. Para llegar es recomendable conseguir un guía turístico que incluya el transporte hasta el lugar o pagar un carro particular desde la ciudad que lo pueda llevar directamente en alrededor de media hora, según indica Colparques.

(Siga leyendo: Así es la habitación que puede alquilar en el emblemático Moulin Rouge).

¿Qué se puede hacer?

El sitio en general no tiene una infraestructura más allá de las piedras, pero eso no significa que usted no pueda acampar, solo que debe llevar todos los objetos necesarios para esto.



Además, es importante que tenga en cuenta el clima que está alrededor de los 30 grados centígrados en un lugar ubicado en medio de una selva húmeda, por lo que debe llevar hidratación y ropa adecuada para afrontarlo.



Por más que usted pueda disfrutar de los paisajes, también debe ser consciente de no contaminar el agua y recoger su basura para proteger la zona.

Este es uno de los destinos turísticos más frecuentados en San José del Guaviare. Foto: HERNANDO HERRERA. EL TIEMPO

(Le puede interesar: ¿Torre Inclinada de Pisa podría caerse pronto? Esto dicen estudios).

¿Qué otras cosas hay en el Guaviare?

Laguna Damas del Nare. Atractivo ecoturístico del Guaviare. Foto: Mauricio León Foto: Archivo Particular

Además de esta enigmática ciudad, el Guaviare tiene otros ofrecimientos naturales para los turistas que disfrutan las caminatas y otro tipo de actividades al aire libre.



Por ejemplo, si usted disfruta nadar con otras criaturas, como pueden ser los delfines de agua dulce, existe una laguna en donde se lo permiten.



Su nombre es Damas del Nare y queda ubicada a más o menos una hora de San José del Guaviare. Allí, preferiblemente con una agencia que pueda acompañarlo, usted podría nadar con los delfines por un precio de alrededor de 200 mil pesos, dependiendo de qué incluiría su viaje.

