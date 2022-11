Desde ayer, los colombianos no requieren visa de turista para ingresar al Reino Unido, Estado conformado por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.



Esta solicitud venía en proceso desde hace varios años y se sumó al requerimiento que hizo el presidente Gustavo Petro para lograr esta eliminación de la visa del Reino Unido para los colombianos.



Y aunque la eliminación de dicho requisito es histórica y sin duda facilitará el acceso a varios países, existen algunas reglas migratorias que los viajeros tienen que tener en cuenta si van a visitar alguno de estos destinos.



Lo primero que debe tener presente si va a embarcarse en un viaje hacia Londres, por ejemplo, es que su permiso para permanecer en suelo inglés tiene vigencia de seis meses. En caso de que su estancia vaya a superar ese periodo, está en la obligación de solicitar una visa por los motivos que lo causen, como razones de salud o académicas.



Si va a estar menos de seis meses, esto es lo que debe tener en cuenta, según la Cancillería:



- Tener pasaporte. Este es el requisito básico para salir del país y las autoridades del Reino Unido lo solicitarán a su arribo.



- Contar con los recursos económicos suficientes para costear su viaje. Le pedirán demostrar que cuenta con los fondos necesarios para usted y sus dependientes.



- Solvencia para pagar su viaje de regreso o para continuar su recorrido hacia otro país.



- Garantizar que no se quedará en el Reino Unido de forma permanente o que lo hará su residencia principal a través de visitas frecuentes.



- Demostrar que saldrá del país cuando culmine su visita.



Bajo estos parámetros establecidos por las autoridades británicas, lo más seguro es que no tenga ninguna dificultad en su ingreso. Sin embargo, la decisión final depende, en su totalidad, de la autoridad migratoria. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia recomienda adquirir un seguro médico que cubra a todas las personas que viajen fuera del país.

Destinos más reservados

De acuerdo con un reporte entregado por la plataforma Civitatis, los destinos más reservados en el Reino Unido por los colombianos durante el 2022 son: Londres (71,6 por ciento de las reservas), Edimburgo (18,34 por ciento) y Liverpool (4,12 por ciento). En cuanto a las actividades más reservadas durante ese periodo, se encuentran: free tour por Londres, imprescindible (16,12 por ciento de las reservas); tour de Harry Potter en los estudios Warner (2,91 por ciento) y excursión al lago Ness y las Highlands (2,24 por ciento).



Entre tanto, la agencia de viajes Kayak evaluó el interés de los colombianos en ese destino, y según su más reciente análisis Londres figura entre los cinco destinos europeos más buscados para viajar entre noviembre y diciembre. Los siete destinos de la región europea en tendencia para el colombiano son: Madrid (España), Barcelona (España), París (Francia), Londres (Reino Unido), Roma (Italia), Ámsterdam (Holanda) y Valencia (España). En cuanto a las búsquedas desde Colombia a cualquier destino internacional, no solo hacia Europa, Londres ocupa el puesto número veintidós, seguido por Fráncfort (Alemania).



Londres es una ciudad acogedora, llena de historia y en constante cambio, que emociona a parejas jóvenes, familias y viajeros independientes por igual. Busque lo que busque, lo encontrará, y a solo pocas estaciones del metro. Si está considerando la temporada de Navidad o de fin de año, la tarifa de vuelo ida y vuelta empieza desde los $ 4’874.148.

Museo Británico en Londres. Foto: Adobe Stock

Costo de vida en Reino Unido

Al cierre de esta edición, el costo de la libra esterlina estaba en 5.559 pesos. En ese sentido, si va a viajar a ese Estado, debe tener en cuenta lo siguiente: Avianca es la única aerolínea que vuela directo desde Colombia hasta Londres. Si se planea un viaje para finales de diciembre con regreso en los primeros días de enero, la tarifa más económica ronda los 5’511.520 de pesos.



Ahora bien, es importante tener en cuenta otras variantes como el hotel. Un mirada rápida en los metabuscadores arroja que una estadía de cinco noches para dos personas en un hotel tres estrellas cuesta 905 libras esterlinas, es decir, 4’876.918. También hay otras opciones más económicas como rentar un Airbnb, porque se encuentran precios que arrancan desde 123.000 hasta 523.000 pesos la noche.



En cuando a la comida, una almuerzo promedio en un restaurante varía entre 13 y 14 libras, es decir, 70.000 o 75.000 pesos, aproximadamente. Entre tanto, un tiquete de bus cuesta 1,65 libras y el metro, en promedio, 2,5 libras, pero depende de la zona de la ciudad.

Londres

Los destinos imperdibles de la capital de Inglaterra, según Booking.com, son el museo de Madame Tussauds con sus estatuas de cera de famosos, el palacio de Buckingham, la Torre de Londres y su puente, y la abadía de Westminster. Londres ofrece gran cantidad de museos con entrada gratuita, como por ejemplo: British Museum, Grant Museum of Zoology y Museum of London, entre otros.



Más información en: www.thecavendish-london.co.uk/london-attractions/museums-london. Se recomienda también visitar Camden Town, un barrio que incluye un mercado, bares, restaurantes y jardines.

Edimburgo

En la capital de Escocia se puede tomar el tour hacia el lago Ness, visitar sus bóvedas, el castillo, el zoológico y tener una experiencia de cata de whisky escocés de la mejor calidad. Estos planes se pueden conseguir por un precio que arranca en 65 libras esterlinas por persona. Para esta ciudad, en Viajes Falabella se pueden encontrar paquetes que incluyen vuelos y alojamiento por seis noches viajando desde Bogotá por US$ 1.778; saliendo de Cali, desde US$ 2.242, y partiendo de Medellín, desde

US$ 2.163 por persona.

El Castillo de Edimburgo, en Escocia, es una de las principales atracciones turísticas de este país. Foto: Istock

Liverpool

Liverpool es una ciudad costera, ideal para los amantes del fútbol, que incluye tour por el estadio del Liverpool Football Club. Esta visita, según Booking.com, ofrece entrada a los vestuarios, el túnel de los jugadores y varios museos. También se puede tomar un agradable viaje en crucero o conocer el museo de The Beatles. La entrada para niños entre los 5 y los 15 años cuesta 10 libras, y para mayores de edad, 18 libras.

Más información en: www.beatlesstory.com

Mánchester

Si cuenta con poco tiempo para conocer esta ciudad, ubicada en el noroeste de Inglaterra, la recomendación de Tripadvisor es realizar un tour por Piccadilly Gardens, Chinatown, Vimto Sculpture, y St. Peter’s Square. También podrá visitar las mejores cervecerías de la ciudad, bailar en discotecas silenciosas y realizar tours gastronómicos. Más información en: www.tripadvisor.co/Attractions-g187069-Activities-Manchester_Greater_Manchester_England.html

Glasgow

Ubicada en el este de las Tierras Bajas de Escocia, este lugar es famoso por su arquitectura modernista y victoriana, premiada como la ‘Ciudad de la cultura’. Cuenta con una ópera y un teatro nacional de reconocimiento mundial. Desde Booking.com se recomienda visitar su catedral, la necrópolis (un gran cementerio de la época victoriana), al igual que realizar el tour de arte urbano o un tour guiado por los salones de té Willow.



