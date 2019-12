Cifras del turismo consolidan tendencia optimista para el 2020

Desde enero y hasta octubre pasados, el número de visitantes no residentes en Colombia se incrementó un 2,7 por ciento respecto al 2018. Para los líderes de la industria y los representantes del Gobierno, esta cifra marca una tendencia de desarrollo que, desde hace 8 años, Colombia ha venido consolidando.

El año, sin embargo, no termina y el viceministerio de Turismo estima que se cumplirá la meta de 4,6 millones de visitantes no residentes que propuso la administración de Duque a comienzos de este mismo año.



Con esta premisa, la meta para el 2020 es aumentar a 4,9 millones el número de visitantes no residentes. Una tarea nada fácil, pero de un optimismo que tiene bases bien fundamentadas: en el 2014, según voces oficiales, el número de visitantes extranjeros llegó a 2,8 millones. De lograrse esta proyección, para el 2020, la cifra alcanzaría un nivel que puede colocar al país en un rango cada vez más alto.



“Reconocer a Colombia como el destino más atractivo para el próximo año –dice Flavia Santoro, presidenta de Procolombia– confirma que vamos en la dirección correcta en la promoción del turismo como el nuevo petróleo”.



Las agencias de viajes registraron un crecimiento en los ingresos nominales de 3,8 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2018. Es el crecimiento más alto reportado desde el 2017. “Hubiéramos querido cerrar mejor, pero el balance del año es positivo –dice Paula Cortés Calle, presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato)–. Además, hemos vendido más tiquetes: aumentamos en 2 por ciento”.



Por parte del sector hotelero también se reportan buenas noticias, dentro de una curva de crecimiento que ha sido lenta, pero constante. Entre enero y noviembre, el promedio de ocupación hotelera fue de 56,4 por ciento, un aumento de un punto porcentual con relación al promedio del año pasado. La Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) espera cerrar este año en 57 por ciento, es decir, 1,5 puntos por encima del 2018.

Trabajamos para consolidar a Colombia como un destino responsable, sostenible y de alta calidad. FACEBOOK

TWITTER

“Si logramos este cierre de 57 por ciento en diciembre, lograríamos la mayor ocupación de los últimos 15 años”, explicó Gustavo Toro, presidente de Cotelco. El movimiento de pasajeros también confirma este panorama en alza. Hasta octubre de este año, 34’034.824 pasajeros se transportaron vía aérea, según el último informe de Estudios Sectoriales de la Aeronáutica Civil de Colombia, lo cual representa un aumento del 10 por ciento respecto del mismo periodo del 2018, que fue de 30’942.232 de pasajeros.



Este año se espera superar los 40 millones de pasajeros movilizados desde y hacia nuestro país, según Juan Carlos Salazar, director de esta entidad.



“Este fue un buen año y estamos seguros de que el 2020 será mejor. Trabajamos para consolidar a Colombia como un destino responsable, sostenible y de alta calidad, con experiencias enriquecedoras y únicas por ofrecer”, dice Flavia Santoro, presidenta de Procolombia, entidad encargada de promover al país en el exterior.



Todo esto, incluso con el impacto negativo de la devaluación del peso frente al dólar, que llega a un 11 por ciento hasta la fecha, y a la seguidilla de protestas de noviembre pasado que, según Cotelco, han causado pérdidas por 2.000 millones de pesos diarios por cancelaciones de eventos y reservas.



El panorama prometedor, sin embargo, tiene dos partes. Las cifras que muestran el ascenso del sector en el país y la forma en que estamos siendo percibidos en el mundo como un destino competitivo, sostenible y con una variada oferta de atractivos, que será la tendencia en el 2020. No en vano, la Asociación de Touroperadores de Estados Unidos (Ustoa) reveló la semana pasada que Colombia encabeza la lista de destinos para visitar el próximo año.

Los retos del 2020

Más tráfico aéreo y más visitantes internacionales son fundamentales para mantenerse en la ruta de crecimiento, pero, además, se requiere un gran esfuerzo de los sectores público y privado para consolidar la infraestructura, capacitar mejor a los actores del sector y apostarle a la sostenibilidad. Estos son factores que están en la mira para el próximo año.

Estamos siendo percibidos en el mundo como un destino competitivo, sostenible y con una variada oferta de atractivos, que será la tendencia en el 2020 FACEBOOK

TWITTER

En este sentido, dice Santoro, el próximo año el Gobierno trabajará en el mejoramiento de la oferta, atrayendo mayor inversión en infraestructura turística, aumentando la conectividad aérea y capacitando a los turoperadores.



Gustavo Toro, por su parte, espera que el próximo año la ocupación hotelera alcance un promedio nacional de 59 por ciento. En sus proyecciones, anticipa que “va a decrecer la construcción de nuevos hoteles, esto ya lo vemos en las licencias de construcción. Así se va a permitir que se estabilice la oferta con la demanda”.

Líder del ‘top’ 10 de los países recomendados por los expertos

Caño Cristales. Foto: Mauricio León. El Tiempo

Por primera vez en su historia, Colombia es líder del top 10 de los destinos recomendados para viajar en el 2020, según el nuevo ranquin realizado por la Asociación de Touroperadores de Estados Unidos (Ustoa).



El reconocimiento, compartido con Egipto y Croacia, le permitirá al país mejorar su potencial turístico en el mundo. Terry Dale, presidente de Ustoa, dijo que Colombia “es un país emergente y que está haciendo sus mayores esfuerzos para seguir posicionándose”.



En este índice, basado en la opinión de más de 100 operadores turísticos estadounidenses, el país tuvo un avance tan significativo como que entre 2016 y 2018 subió 20 puestos. “Reconocer a Colombia como el destino más atractivo para el próximo año confirma que vamos en la dirección correcta en la promoción del turismo como el nuevo petróleo”, resaltó la presidenta de Procolombia, Flavia Santoro.



Otro reconocimiento dado al país se logró en la sexta edición de los World Travel Awards (WTA), considerados los ‘Óscar del turismo’, en los que fue elegido destino líder en Suramérica. En este premio, además, Bogotá fue galardonada como lugar destacado de reuniones y conferencias.



Adicionalmente, Colombia fue escogido como uno de los 20 países preferidos en el mundo para hacer viajes en Readers’ Choice Awards 2019, encuesta que se realiza entre 600.000 lectores de la revista especilizada Condé Nast Traveler.



El país quedó en el puesto 16, con una puntuación de 89,41 sobre 100. Con Perú (sexto lugar), fueron los únicos del continente americano que entraron al listado.



En el cuanto a los atractivos ambientales, este año Colombia se llevó por tercera vez consecutiva el primer puesto en el Global Big Day, la competencia internacional de conteo de aves más importante del mundo, al registrar 1.590 pájaros, 41 más que en 2018.

‘Esperamos 4,9 millones de visitantes extranjeros el año próximo’: Julián Guerrero

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, designó a Julián Guerrero Orozco como nuevo viceministro de turismo. Foto: Cortesía MinComercio

Líderes del turismo dicen que, si bien el sector muestra crecimiento este año, ese aumento no será tan sustancial. ¿Qué piensa sobre esto y cuál es la proyección para 2020?



El 2019 cerrará bien. De hecho, esperamos cumplir con la meta de 4,6 millones de visitantes no residentes que habíamos fijado desde comienzos del año. Para 2020 calculamos una meta de 4,9 millones de visitantes no residentes.



Sin embargo, es cierto que en todo el mundo ha habido una desaceleración del crecimiento de turistas internacionales, como lo ha señalado el barómetro publicado por la Organización Mundial del Turismo (OMT), que prevé un incremento más moderado en el segundo semestre de este año, lo que afecta a muchos países y posiblemente a Colombia.



¿Cuál es la estrategia del Gobierno para incrementar el número de visitantes en el 2020?

​

La idea seguirá siendo posicionar a Colombia como un destino internacional de alta calidad y sostenibilidad, a través de la campaña ‘Colombia, siente el ritmo’, la cual esta enfocada en la música y en las actividades como la participación en ferias internacionales y la realización de eventos en Colombia. Entre ellos se encuentra la reunión de Fiexpo, una de las ferias más importantes de América Latina de turismo de reuniones y también la participación en Expovial, que tendrá la intervención activa de Colombia enfocada principalmente en temas de turismo.



¿Cómo está el país en infraestructura y cuáles son las apuestas en ese campo?



En infraestructura las necesidades son enormes. Afortunadamente se han creado incentivos tributarios para traer inversión en rubros como hotelería, parques temáticos, muelles náuticos y proyectos de agroturismo y ecoturismo. Así mismo, estamos reglamentando la figura de los proyectos turísticos especiales que fue incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, y esperamos que esté lista al finalizar el año, ya que esta permitirá desarrollar proyectos estratégicos de infraestructura turística en el país.



¿Qué estrategias implementarán para potenciar el sector?



En 2020 seguiremos trabajando la competitividad de los prestadores de servicios turísticos, a través de la innovación, la capacitación y la mejora de la productividad en las empresas. Y esperamos sacar la política de turismo sostenible.

REDACCIÓN VIAJAR

EL TIEMPO