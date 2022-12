La Organización Mundial de Turismo (OMT), de Naciones Unidas, seleccionó a Choachí (Cundinamarca) como uno de los 32 mejores pueblos del mundo para hacer turismo.



El reconocimiento, en el que Choachí superó a decenas de poblaciones del resto del mundo y algunas de Colombia, es el Best Tourism Villages 2022.



Se trata de un reconocimiento que esta organización mundial hace a zonas rurales que promueven el turismo sostenible como motor de desarrollo social, generan empleo y promueven los productos propios de las comunidades.

Han sido incluidos también en esta lista pueblos en Austria, China, Ecuador, Italia, México, Marruecos, Perú, y Suiza, con dos municipios en estos casos.España es el único país que ha conseguido colocar tres pueblos en esta lista: Alquézar (Huesca), Guadalupe (Cáceres) y Rupit (Barcelona).

Igualmente se incorporan Chile, Etiopía, Georgia, Israel, Jordania, Portugal, Corea, Rumanía, Arabia Saudí, Eslovenia, Turquía y Vietnam, con un pueblo cada uno de ellos.



Un total de 136 pueblos optaron a este reconocimiento para esta edición de 2022, en la que resultaron elegidos los 32, a los que se suman otros 20 pueblos que han entrado en el llamado Programa de Actualización.



La iniciativa reconoce también el compromiso de los pueblos con la innovación y la sostenibilidad económica, social y medioambiental y ha sido evaluada por un consejo asesor independiente formado por 20 miembros.

Las riquezas de esta tierra muisca

Facebook Twitter Linkedin

Choachí está enclavado en las estribaciones de las montañas. Al frente está el gran Cañón del Río Blanco. Foto: Alcaldía de Choachí

Choachí se posicionó por encima de dos pueblos santandereanos que también fueron nominados por Colombia: Barichara y San Vicente de Chucurí.



Este nombramiento es una oportunidad para recordarles a los bogotanos que el mundo, por el oriente, no termina en los cerros de Monserrate y Guadalupe. Gracias a este reconocimiento, los bogotanos van a descubrir lo que el encomendero Antonio Bermúdez, por orden del Oídor Diego de Villafañe, fundó en 1653.

Facebook Twitter Linkedin

Choachí uno de los pueblos más bellos para hacer turismo sano. Foto: Alcaldía de Choachí

El nombre de esta villa tiene origen en los muiscas y quiere decir Ventana de la Luna o Cerro de la Luna. Choachí queda a 45 kilómetros de la Plaza de Bolívar de Bogotá y uno de los secretos que los bogotanos no saben es que para llegar allí no hay, ¡jamás¡, un solo minuto de trancón, como sí ocurre con todas las demás salidas de la ciudad.



Y otro secreto: no hay peajes y en la región se disfruta de una exquisita gastronomía como los bizcochos de sagú, únicos en el país. Además, el paisaje de camino es absolutamente hermoso. Hay montañas, acantilados, quebradas, flores, y todos los tonos verdes que el creador ha puesto sobre la naturaleza.



El paseo dominical o el viaje de descanso no termina en Choachí, que está enclavado en las estribaciones de las montañas. Al frente está el gran Cañón del Río Blanco. También Ubaque y Fómeque, los otros dos municipios de Oriente, llenos de encanto, historia y paisajes.



¡Anímese a descubrirla! Se toma la vía Circunvalar, se asciende por la montaña, cruza el páramo y llega a la tierra prometida.

Hay muchas actividades por realizar en esta zona en las goteras de Bogotá. Ahora proclamada por Naciones Unidas como una de las tierras más lindas de Colombia.