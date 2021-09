Los Pueblos Mágicos de Chiapas que debe visitar

Chiapas es un estado con una gran riqueza natural y cultural inigualables: selvas, bosques, lagunas tradiciones, gastronomía, grandes maestros artesanos, el invaluable legado de los mayas y algunas de las zonas arqueológicas más bellas de todo México.



Y, por si fuera poco, es poseedor de 4 Pueblos Mágicos: San Cristóbal de Las Casas, Chiapa de Corzo, Comitán de Domínguez y Palenque, los cuales ofrecen a sus visitantes diferentes actividades turísticas. Aquí te decimos qué hacer y conocer en cada uno.



San Cristóbal de Las Casas

La ciudad de San Cristóbal de Las Casas es una de las más bellas y originales de México. Foto: iStock

Se trata de una ciudad colonial que se caracteriza por su belleza arquitectónica y su atmósfera hippie envueltos en un clima fresco. En su centro histórico destacan varios templos, los patios floridos, los balcones esquinados, las fachadas barrocas, las construcciones de estilo neoclásico, además de sus fiestas populares y leyendas.



Los interesados en conocer San Cristóbal de Las Casas podrán visitar la emblemática Catedral de San Cristóbal Mártir, de estilo barroco y construida en el siglo XVI; la Iglesia de Santo Domingo, al estilo del característico barroco chiapaneco; el Parque Central Manuel Velasco Suárez; el Museo del Ámbar, uno de los pocos que existen en el mundo; y el Andador peatonal Guadalupano, un espacio donde se concentran restaurantitos, tiendas de artesanía, bares...



A diferencia de otros pueblos que inician sus actividades muy temprano y concluyen al ocultarse el sol, San Cristóbal de las Casas ofrece mucho qué hacer, pues parece no apagarse nunca, indica Visit México. Antes de la pandemia, la vida nocturna era similar a la que se ve en grandes ciudades, por lo que se podían recorrer sus calles a cualquier hora del día.



¿Dónde está?



El trayecto en auto, desde Tuxtla Gutiérrez, la capital chiapaneca, al Pueblo Mágico de San Cristóbal de Las Casas es, aproximadamente, de una hora y 15 minutos.



Comitán de Domínguez

En el estado de Chiapas hay templos mayas y maravillas naturales que todo viajero debe conocer. Foto: Mike van Schoonderwalt para Pexels.com

Otro de los pueblos mágicos de Chiapas es Comitán de Domínguez, una pequeña ciudad colonial de horizontes luminosos, cerca de templos mayas y maravillas naturales que todo viajero debe conocer.



La ciudad también es reconocida por su arquitectura, donde resaltan tejados y toques neoclásicos. Comitán de Domínguez creció con haciendas y se convirtió en una de las principales ciudades de la provincia colonial. Ahora, recorrer sus calles es un viaje al pasado, donde en cada paso se puede apreciar la historia de la región.



En Comitán de Domínguez se puede visitar el Barrio de las 7 Esquinas, la zona arqueológica de Chinkultic, la zona arqueológica maya Tenam Puente, el cenote Chucumaltilk y, por supuesto, el Parque Nacional Lagunas de Montebello, con más de 50 lagunas de bellos colores verde-azulados. En el parque es posible acampar, hacer senderismo y recorridos en lancha o kayak.



La vida en Comitán de Domínguez es tranquila. El Pueblo Mágico es conocido por su gran variedad de café y su gastronomía. El más popular de la región es el café Tenam, cultivado por productores indígenas tojolabales y tzeltales comprometidos con el medio ambiente.



¿Dónde está?



Comitán se localiza a dos horas y 50 minutos de Tuxtla Gutiérrez.



Palenque

En las ciudades mayas se encuentran hermosas y coloridas artesanías. Foto: Pexels.com

Palenque es uno de los pueblos mágicos más conocidos y preferidos de Chiapas. Se trata de un lugar que se encuentra justo en la selva, donde aún es posible deleitarse observando animales en libertad.



Este Pueblo Mágico atrae la mirada de miles de visitantes (muchos de ellos europeos) por estar cerca de una de las zonas arqueológicas más icónicas del mundo maya, la antigua Palenque, la gran ciudad gobernada por el legendario rey Pakal, cuya tumba fue descubierta dentro del Templo de las Inscripciones.



En el pueblo es posible encontrar una buena oferta hotelera y restaurantes de cocina regional. Lo más importante, es que es la puerta de entrada a las ciudades mayas y muchas maravillas naturales. Ahí es posible contratar los recorridos guiados a todos esos sitios.



En Palenque se pueden visitar las Cascadas de Agua Azul y de Misol-Há (donde puedes pasar por detrás de la torrencial caída de agua), Agua Clara, el Parque Nacional y zona arqueológica de Palenque, así como Bonampak. En los alrededores de la zona arqueológica se puede practicar el trekking y apreciar la flora y fauna, donde habitan aves exóticas, jaguares y monos aulladores, indica el sitio Turismo Chiapas.



Para disfrutar los días en Palenque también es posible visitar el Ecoparque Aluxes, donde además de practicar actividades al aire libre, se pueden ver las especies animales que se preservan. Dormir bajo las estrellas también es posible en Palenque, en el Centro Turístico Bajlum Pakal, un sitio que cuenta con todos los servicios para una estancia cómoda y segura.



¿Dónde?



Palenque se localiza a seis horas de Tuxtla Gutiérrez por carretera, a cuatro horas y media de la ciudad de Campeche y a dos horas de Villahermosa, Tabasco.

Chiapa de Corzo

Chiapa de Corzo es uno de los cuatro pueblos mágicos de Chiapas. Es una ciudad con una gran tradición e historia de fondo, ya que se le considera una de las ciudades más antiguas de Latinoamérica, al haber sido fundada en 1528.



Por su historia, se trata de una ciudad que incita a los visitantes a viajar al pasado y en sus calles se puede observar el estilo colonial de sus edificaciones. Sumado a esto, Chiapa de Corzo está llena de tradición y cultura.



Dentro de la ciudad y en sus alrededores se puede visitar la Zona Arqueológica Chiapa de Corzo, la Iglesia de Santo Domingo y la súper fotografiada Fuente Colonial de Chiapa de Corzo, los portales, un corredor para peatones donde es posible comprar artesanías, mientras se disfruta de los colores y el ambiente.



Otros de los puntos de interés son las ruinas del templo colonial de San Sebastián y el Museo de la Marimba, donde los visitantes recorren el taller para conocer el proceso de elaboración de ese artístico instrumento de talla internacional.



Además de la Fuente Colonial, hay dos atractivos que, por sobre todas las cosas, cautivan a los viajeros que se trasladan a Chiapa de Corzo: una maravilla natural conocida como el Cañón del Sumidero, el paseo en lancha más solicitado del estado; y una tradición que hace unos cuantos años se convirtió en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad: la fiesta tradicional de los Parachicos, a la que todo el mundo debería acudir (cuando se pueda) y participar.



¿Dónde está?



Chiapa de Corzo se localiza a 30 minutos desde el centro de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas.

