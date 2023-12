Champagne, el paraíso francés único por la producción de esta bebida

A tan solo cincuenta minutos en tren desde París se encuentra una de las zonas vinícolas más fascinantes y con un importante reconocimiento. Se trata de Champagne, la única región en el mundo en donde se produce la champaña, un tipo de vino espumoso, 100 por ciento francés, famoso por sus singulares burbujas y por ser una de las bebidas más representativas de las celebraciones.





Este destino, colmado de laderas, casas y bodegas declaradas Patrimonio Mundial de la Unesco, ofrece la posibilidad a sus visitantes de descubrir los secretos que hay detrás de la champaña y, por supuesto, de degustar sus diferentes tipos, en la denominada ruta de la Champaña, principalmente en tres capitales: Reims, Epernay y Troyes. Allí se encuentran diferentes viñedos y maisons (casas)que abren sus puertas para catas y recorridos por sus emblemáticas propiedades y bodegas.



Si bien cada uno de esos epicentros cuenta con su propia magia, nuestra visita se centró en la elegante e histórica Reims, en donde el mito de la champaña, como “vino de los reyes”, tiene sus raíces. Entre sus atractivos están la catedral de Reims (cuna de la coronación de los reyes de Francia), y sus emblemáticas crayères (antiguas canteras de creta, actualmente utilizadas como bodegas), en donde prestigiosas casas de champaña almacenan miles de botellas.



Es así como los recorridos guiados por las galerías subterráneas, seguidos por degustaciones o catas, forman parte de las actividades infaltables de una escapada a esa región, teniendo en cuenta que, cada casa ofrece su propia experiencia y se recomienda reservar con anticipación debido a la alta demanda.

En Reims está Domaine Les Crayères, hotel elegido como el más bonito del mundo por Condé Nast Traveller. Foto: Cortesía

Por ejemplo, Ruinart, la más antigua y primera casa de champaña que data de 1729, cuenta con una visita guiada de dos horas a su bodega, la cual está a una profundidad de aproximadamente 40 metros bajo la superficie y muestra su historia y savoire-faire (saber hacer), en un laberinto que recorre cerca de 8 kilómetros. La experiencia, seguida de una degustación de dos cuvées (añadas), en una elegante sala de la propiedad, tiene un precio de 75 euros. Los recorridos son en inglés o francés, en grupos pequeños.



En el corazón de Reims también se ubica Domaine Les Crayères, hotel que ha sido elegido como el más bonito del mundo por varios años seguidos por Condé Nast Traveller, y uno de los más emblemáticos de la región, no solo por su historia, arquitectura y diseño al más puro estilo clásico francés, sino también por la manera como invita a sumergirse en el universo de la champaña.



"Somos la casa icónica de Reims. Previamente fuimos la casa de Madame Pommery, el único castillo y hotel de cinco estrellas, con varios reconocimientos de Travellers’Choice, Condé Nast Traveller, 50 Best Discovery y estrellas de la Guía Michelín. Tenemos nuestras bodegas y las bodegas de nuestros vecinos: Ruinart, Veuve Clicquot, Taittinger y Pommery. Todo a poca distancia caminando. Y a 15 minutos, desde el centro de la ciudad, están los viñedos. Somos muy afortunados, todo esto es lo que hace a Reims tan especial y estamos prontos a celebrar 40 años”, dijo Arnaud Valary, director general de Domaine Les Crayères, a EL TIEMPO.



El hotel, miembro de la prestigiosa asociación Relais & Châteaux, cuenta con 20 habitaciones que llevan el nombre de emperatrices, reinas y princesas europeas y están envueltas en un ambiente de elegante sofisticación.



Otro de sus atractivos es la amplia y exquisita selección de vinos. Cuenta con tres bodegas, 63.000 botellas, más de 3.000 referencias de las cuales 1.000 son de champaña. Al respecto, Valary comenta: “Tenemos dos listas diferentes, una de ellas reconocida como la mejor carta de champán y vinos espumosos del mundo”.



Por otro lado, su restaurante Le Parc, con doble estrella Michelin, dirigido por el chef Philippe Mille, ha ganado reconocimiento como uno de los lugares de alta cocina más famosos de Francia. El chef expresa su amor por el arte y la arquitectura, en un lenguaje culinario impregnado del dialecto de los artesanos y agricultores locales.



“Además de probar las champañas, en Reims hay muy buena gastronomía. Me gusta trabajar con productos locales y siempre los busco. No solo incluimos la champaña en nuestras preparaciones, también diferentes cépage (variedades de uvas). Cuando creo un plato, hablo durante mucho tiempo con el sommelier para organizarme y explicarle mi filosofía”, dijo Mille.



Entre sus preparaciones más destacadas están el tributo a Notre-Dame de Reims, un plato con gambas y caviar que recrea un vitral de la catedral, la langosta azul con sarmientos y el foie gras con zuchini y caldo de verduras con champaña.

Le preguntamos acerca de sus recomendaciones para quienes viven una experiencia, por primera vez, alrededor de este tipo de vino.



“Este es un lugar para tomar champaña. Siempre recomiendo preguntar al sommelier para que organice la experiencia. Pero me gusta dependiendo del momento, los invitados y el clima. No siempre es el mismo sabor, y es muy extraño, pero puedo saborear un champán en esta sala o en el bar, pero no es el mismo sabor”.



CAMILA VILLAMIL - PARA EL TIEMPO