Entre finales de agosto, cuando se reactivó la llegada de turistas del exterior en cruceros, y diciembre, al país arribaron, de acuerdo con estadísticas de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), 18.877 pasajeros.



Se trata, señala el gremio, de una reactivación del 5,2 por ciento con respecto a los registros alcanzados en el 2019: "En agosto del 2021 se produjo la primera recalada en el país, pero fue en noviembre cuando su proceso se incrementó, y en diciembre se presentó la mejor reactivación en la llegada de pasajeros por cruceros internacionales, con una cifra del 18 por ciento", señaló en un comunicado.

El año pasado, según cálculos de Anato basados en las cifras preliminares del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, hubo un total de 2'123.297 visitantes no residentes que ingresaron al país, lo que indicó una reactivación del 47 por ciento con respecto a los totales del 2019.



Dentro de esta cifra, los visitantes extranjeros no residentes tuvieron una reactivación del 44 por ciento, con la llegada de 1'431.104, pero se destacaron los datos de los colombianos residentes en el exterior, con un 70 por ciento, y un flujo de 673.316, en el 2021, al compararse con los resultados del 2019.



Con respecto a los arribos en cruceros (que fue el último subsector de turismo en reabrir su operación, a finales de agosto pasado), Paula Cortés Calle, presidenta de Anato, señaló que se trata de "un segmento al que en el 2022 debe dársele un buen impulso y en este proceso la labor de las agencias de viajes son pieza clave, siendo éste uno de los productos de mayor comercialización para ellas”.



Cortés Calle agregó que "los cruceros han sido un importante motor económico, pues el gasto de los pasajeros de este producto permite no solo la recuperación del empleo sino de las comunidades de los destinos que reciben este segmento”.



Para promoverlo, el Gobierno Nacional estableció medidas flexibles para el ingreso al país de extranjeros y colombianos por vía marítima.



Todas las personas desde los 18 años de cualquier nacionalidad o procedencia deben presentar esquema completo de vacunación; igualmente, una prueba PCR con resultado negativo no mayor de 72 horas o una prueba de antígenos con resultado negativo, no mayor de 48 horas, antes de la fecha y hora de embarque inicialmente programada en el punto de partida.

Con información de Anato

