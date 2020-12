Cinco opciones para celebrar las cenas de Navidad y Año Nuevo

Se acercan las fiestas de Navidad y Año Nuevo, y también la hora de planear qué actividades se van escoger para celebrarlas, lo cual depende de los gustos de cada persona y familia, pero además, de los presupuestos y las expectativas que se tengan para estas fechas memorables y tan tradicionales en los hogares colombianos.



Además de viajar por el país hacia diferentes destinos que ya están abriendo sus puertas de nuevo al visitante, y que están renovando sus ofertas para impulsar una Navidad llena de magia, el sector hotelero ha diseñado distintas actividades que pueden ser una buena opción para quienes aún no tengan claro su plan para las dos festividades. Santa Marta, Bogotá, Cartagena, La Guajira y Cali son algunas de las ciudades donde podrá disfrutar de cenas y shows de fin de año

Sofitel, un plan en Cartagena

La celebración de la Navidad en el hotel Sofitel Legend Santa Clara se inicia desde las 8 de la noche con una cena tipo familiar al estilo lazy Susan, es decir, la comida se servirá en bandejas giratorias para compartir en los espacios abiertos y estará acompañada de un coro navideño. El valor de la cena para adultos es de

$ 310.000 y para niños de 3 a 12 años, de $ 195.000. La cena también se puede pedir a domicilio.



Le sugerimos: Hostales en Colombia se enfocan en los turistas nacionales



La cena tipo familiar del 31 de diciembre se inicia desde las 8 p. m., al mismo estilo lazy Susan. Tendrá música en vivo e incluye el acceso a Boticario bar, con un menú lleno de sorprendentes cocteles y bebidas. El valor de la cena para adultos es de $ 390.000, y de $ 195.000 para niños de 3 a 12.

Estelar, para disfrutar en Cali

Por su parte, el hotel Intercontinental de Cali, de la cadena Estelar, realizará cenas especiales de Navidad y de San Silvestre el 24 y el 31, respectivamente. Además, la opción de cenas par llevar también se encuentra disponible para aquellos que quieran estar en su hogar o por alguna razón no puedan acercarse al hotel.



Los menús están adecuados y enfocados en la gastronomía caleña, por lo que habrá variedad de platos. Ambas opciones disponibles están aseguradas con todos los protocolos de bioseguridad bajo el programa ‘Estelar te cuida’ y tienen un costo de $ 210.000 para cuatro personas.

Waya, en las playas de La Guajira

El hotel Waya, en La Guajira, es una de las opciones para celebrar Nochebuena y Año nuevo en un ambiente cálido junto a las hermosas playas del mar Caribe, y lejos de los paisajes urbanos.



También: Santa Marta, un destino gastronómico por descubrir



En el lugar se realizarán ambas celebraciones, con variada oferta de gastronomía de la región. Además, el hotel cuenta con el sello ‘Check in certificado’ por parte de SGS, que lo avala como un hotel 100 % bioseguro, por lo que los visitantes podrán disfrutar de los espacios con la tranquilidad de que se siguen los protocolos implementados por las autoridades. Se debe realizar reserva previa.

Mercure, en Santa Marta

Mercure Santa Marta Emile tiene preparada para el 24 de diciembre una cena especial de Nochebuena. Habrá copa de vino y un menú tipo gourmet. Incluye show a cargo de Papá Noel y sus amigos, y el costo es de $ 190.000 para adultos y $ 130.000 para niños de 3 a 12 años.



La noche del 31 de diciembre se realizará un delicioso recorrido gastronómico por Colombia, Francia, Italia, España, México y Asia con copas de vino, uvas y cotillones. Habrá shows internacionales en vivo, sorteos sorpresa y recreación dirigida. Las tarifas son de $ 300.000 para adultos y $ 190.000 para niños de 4 a 12 años.

W Bogotá, una opción con causa

El hotel W Bogotá ofrecerá para la Nochebuena la opción de All you can eat night brunch, que tendrá estaciones gastronómicas que incluyen los típicos colombianos, pavo, pernil, sushi, tacos, ensaladas, postres, entre otros, Se realizará desde las 5 p. m. y las tarifas son de $221.000 más servicio por persona.



W Bogota apoyara a los productores locales con una estación de papas boyacences en apoyo a los paperos y su crisis actual; los pescados que se utilizarán serán de pescadores de San Andrés y Providencia, y los productos derivados del ñame, yuca y maíz en apoyo a la superproducción de Montes de María en el departamento de Bolívar.



