A falta de varias calles para llegar al enorme complejo que es el puerto de Southampton, a la distancia ya se logra ver, imponente, con sus 327 metros de largo, 39 de ancho y 17 cubiertas, el Celebrity Beyond, la nueva y más grande embarcación de la firma Celebrity Cruises.



Es abril y el aire es frío en este punto al sur del Reino Unido, pero el ambiente al interior de la nave es cálido, así como los destinos en el Mediterráneo y el Caribe que Beyond va a visitar en los próximos meses en el que es su primer año de operaciones.



Una vez dentro, a los pasajeros les aguarda una de las más excitantes y placenteras experiencias de lujo a bordo en el mar. Cada rincón es una obra exquisita de diseño y arte, un éxtasis para los sentidos que incluso en tierra es poco común de encontrar.



Ese fue el cometido de Celebrity Cruises con este barco, según expresa Lisa Lutoff-Perlo, CEO de la compañía: “Celebrity Beyond es un verdadero cambio radical para la industria y representa nuestro compromiso con el crecimiento, con el futuro de la industria de viajes y con permanecer a la vanguardia de la innovación”.



No es para menos. Cada detalle visual del crucero fue pensado minuciosamente para brindar una experiencia única, de la mano de la galardonada diseñadora de interiores Kelly Hoppen.



La amplia oferta gastronómica es, sin duda, uno de sus mayores atractivos.



Restaurantes hay para todos los gustos, desde el especializado Le Voyage, primer restaurante de alta cocina en el mar del chef de renombre mundial con estrella Michelin, Daniel Boulud, hasta el vanguardista Le Gran Bistro by Le Petit Chef, con un espectáculo interactivo, pasando por las carnes del Fine Cut Steakhouse, los mariscos de Raw on 5, entre otros, que conforman la oferta de 32 espacios gastronómicos.



La oferta gastronómica es uno de sus principales fuertes. Foto: Ryan Wicks. Celebrity Beyond

La galería dentro del barco exhibe obras de maestros como Picasso y Dalí. Foto: Michel Verdure / Celebrity Beyond

El entretenimiento también es un punto alto. Una exquisita galería de arte permanece abierta para los huéspedes, quienes pueden apreciar obras de artistas de gran renombre como Pablo Picasso o Salvador Dalí.



La exhibición fotográfica, así como el recorrido por las esculturas que pueden ser observadas en diferentes puntos de la embarcación, hacen que viajar en Beyond se sienta como visitar un museo sobre el mar.



Y qué decir de las actividades a bordo. Solo por nombrar pequeños apartes de todo lo que se puede hacer allí, se encuentra un majestuoso teatro donde en las noches se presentan grandes producciones musicales dignas de Broadway, o el espectáculo a cargo de los bartenders en el Grand Plaza, a los cuales, de vez en cuando, se suma la capitana Kate McCue (primera mujer estadounidense en ser capitana de un crucero comercial), quien muestra sus cualidades sirviendo tragos.



Todo esto sumado a las piscinas, los jacuzzi, el spa, bares, discotecas, salas de conferencias, espacios para niños, tiendas de lujo (de marcas como Bvlgari o Cartier), entre muchos más.

La piscina del crucero está adornada con una gran escultura de un elefante de tamaño real. Foto: Celebrity Beyond

Y, por supuesto, están las más de 1.640 habitaciones para atender una capacidad de hasta 3.849 pasajeros. Estos espacios, de diferentes categorías, ofrecen acomodaciones relajantes y espaciosas.



Pero, sin duda, la joya de la corona es The Retreat, un concepto de “barco dentro de un barco” con acomodaciones exclusivas y espaciosas como las Iconic Suites, las más grandes de la flota con sala, con comedor, dos habitaciones y una terraza con su propio jacuzzi y una espectacular vista desde su posición sobre la proa.



The Retreat también cuenta con su propio salón de descanso y el restaurante Luminae, así como su propio Sundeck con nuevas áreas elegantes para sentarse, piscina privada, jacuzzi adicionales y el exclusivo Retreat Bar.



Todo esto en un entorno diseñado especialmente para ser amigable con personas en condición de discapacidad, y con la atención de 1.400 miembros del equipo, de 72 nacionalidades, de los cuales el 32 por ciento son mujeres.

Amigable con el medioambiente

Una de las grandes críticas a la industria naviera en los últimos años ha sido la contaminación.



Al respecto, Celebrity Beyond tiene diferentes características que permiten reducir en un 20 por ciento su emisión de gases. Por ejemplo, cuenta con sistemas inteligentes que permiten eliminar aproximadamente el 98 por ciento de las emisiones de dióxido de azufre y el 97 por ciento de óxido de nitrógeno.



Adicionalmente, está equipado con una capa especial que recubre el casco del barco y genera burbujas al contacto con el agua, lo cual reduce la resistencia y mejora la eficiencia del combustible.



Esta naviera también ha implementado una política de cero plásticos de un solo uso a bordo, por lo que, por ejemplo, se usan latas de aluminio para las bebidas y no botellas plásticas.





MATEO CHACÓN ORDUZ - ENVIADO ESPECIAL*

*Invitación de Celebrity Cruises.

