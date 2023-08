Si planea salir al exterior, ama la naturaleza y los viajes aptos para todos, las cataratas del Iguazú son su destino. En la frontera entre Argentina y Brasil, son una de las siete maravillas naturales del mundo y uno de los mayores atractivos de ambos países.



Aunque megaturístico, todavía mantiene una atmósfera salvaje. Bosques con árboles de hasta 40 metros de altura, monos, coatíes y 450 especies de aves que habitan este paraíso biodiverso. Vale la pena recorrer ambos lados, pero en este artículo le damos las coordenadas para disfrutar al máximo el lado argentino.

Malvina Solís, directora de Desarrollo Turístico Estratégico del Ministerio de Turismo de Misiones, provincia de Argentina, comenta que cada temporada en Iguazú tiene su encanto.



“Si quieres descubrir este destino sin multitudes y con buen clima, viaja en marzo y hasta antes de Semana Santa. En los meses de agosto y septiembre, se pueden avistar lagartos y mariposas. En noviembre, los coatíes transitan por los senderos junto a sus crías”, comenta sobre los atractivos de cada época del año.

¿Cómo llegar?

Para viajar de Colombia hasta las cataratas lo más fácil es volar hasta Buenos Aires o Santiago de Chile. La plataforma de viajes Kayak recomienda comprar los pasajes con cuatro semanas de antelación como mínimo para encontrar precios más bajos. “El mes más barato para volar es noviembre”, señalan en su web.



Nosotros fuimos con Jet-Smart, que llega a Foz de Iguazú (Brasil) y a Puerto Iguazú (Argentina), desde Santiago de Chile y Buenos Aires, respectivamente. Como se trata de una aerolínea de bajo costo, es mejor viajar solo con mochila y en un asiento aleatorio. De esa forma, se paga la tarifa más barata (desde US$ 100ida y vuelta, partiendo de Santiago).

En Foz de Iguazú aterrizamos de noche y desde el aeropuerto brasileño salimos en un taxi que nos cobró unos US$ 25 hasta el lado argentino, donde nos hospedamos. Tenga en cuenta que los taxistas no siempre aceptan tarjeta, por lo que es obligatorio cambiar dólares a la moneda local.



En el camino nos detuvimos para pasar por migraciones en la frontera de cada lado. A estos países,

Alojamiento

La oferta de hospedaje cercano al Parque Nacional Iguazú es muy amplia. Según Malvina Solís, Puerto Iguazú (Argentina) cuenta con 15.000 camas en alojamientos de diferentes categorías. Muchos de ellos se destacan por su responsabilidad con el medioambiente.



A solo 20 minutos de las cataratas se ubica el hotel Loi Suites Iguazú, un hospedaje diseñado para reconectar con la naturaleza. Está en Puerto Iguazú, inmerso en la selva de Iryapú. Cuenta con la certificación de Plata otorgada por el programa Hoteles Más Verdes, de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), no solo por sus buenas prácticas sino también por su diseño.



Sus habitaciones se conectan con el lobby por medio de puentes colgantes rodeados de árboles. La nuestra, el Studio Junior Deck, ocupa 37 m² y está muy bien equipado. Con excelente conexión a internet, escritorio, nevera y un balcón rodeado de bosque. Así mismo, ha establecido senderos de diversa dificultad para internarse en la selva misionera y posee un conjunto de piscinas infinitas que, además de fotogénicas, son ideales para aplacar el calor del lugar.

‘Tour’ por Iguazú

Para entrar al Parque Nacional Iguazú conviene comprar la entrada en la web para evitar las filas que se forman al ingreso y ahorrar. La tarifa para extranjeros cuesta alrededor de US$ 34 si la compra en línea. Ojo: de forma presencial solo se puede pagar en moneda nacional o con tarjeta. No aceptan dólares.



Cabe indicar que las cataratas del Iguazú están conformadas por 275 saltos y el 80 % está del lado argentino. Aunque lo típico es visitar primero la Garganta del Diablo, la caída más impresionante del parque, Solís nos recomendó hacerlo en la última salida del tren (a eso de las 3:40 p. m.) para encontrar mejor luz y obtener fotos espectaculares. Eso sí, lleve su cámara o celular con protección para el agua o use una Gopro, porque en este punto sí o sí se va a mojar.



Pero antes recorrimos el Sendero Superior, que se extiende por 1,75 kilómetros de pasarelas accesibles para el tránsito de sillas de ruedas y coches. El parque cuenta también con rampas y vehículos eléctricos para el traslado de adultos mayores y sus acompañantes. Sin lugar a dudas, este destino es para toda la familia.

Todo el parque cuenta con plataformas para comunicar los sitios más atractivos. Foto: iStock

Después caminamos por el Sendero Inferior. Un trayecto de 1,7 kilómetros que es 90 % accesible, pues, además de pasarelas y miradores, cuenta con algunas escaleras.

Mariposas multicolores se posan sobre los viajeros y otras revolotean en el camino. Los saltos Bossetti y Dos Hermanas no solo ofrecen hermosos spots fotográficos, sino que permiten refrescarse con la brisa.



Andar por uno de los lugares más diversos del mundo, bajo el rumor del agua y el sonido de más de 400 aves, es un lujo. La temperatura de aquella mañana superó los 30 grados centígrados, y la sensación térmica era de 35 grados centígrados. Quedar empapados en algunos miradores resultó un alivio para el calor. Para estar más cómodo, considere ropa de secado rápido y un traje de baño debajo.



Finalmente, nos subimos al Tren Ecológico de la Selva, un vehículo que conecta los principales senderos y que está incluido en el precio de la entrada. El viaje es lento y sobre unas locomotoras sin ventanas, que funcionan con electricidad o con GLP, para reducir el impacto ambiental.

Demoramos unos 20 minutos en llegar a la estación Garganta del Diablo. Desde allí caminamos 1,2 kilómetros de pasarela. Antes de tener la catarata frente a nuestros ojos, sentimos su rugido. Aunque la haya visto en video, nada lo prepara para tremendo espectáculo. La plataforma estaba repleta de viajeros y no es para menos, la imponente caída de más de 80 metros pone la piel de gallina. Su belleza es abrumadora. Millones de litros de agua caen con una fuerza descomunal y forman arcoíris que parecen pintados por un artista. Es imposible no emocionarse y no mojarse con su potente caudal.

Segundo ‘round’

Son cuatro senderos los que se pueden recorrer dentro del Parque Nacional Iguazú del lado argentino. Para conocerlos se requieren dos días. Lo bueno es que existe una promoción que le permite disfrutar de un segundo día pagando el 50 % de la entrada. Para ello debe validar su boleto virtual o físico en las cajas ubicadas en la puerta del parque.



El sendero Macuco es el más agreste y menos conocido del parque nacional. Son siete kilómetros, de ida y vuelta, sin pasarelas y con un nivel de dificultad medio. En el camino se suelen ver monos, hormigas gigantes y mariposas. Al final, bajo grandes escalones, se ubica el salto Arrechea, una cascada de 20 metros de altura donde puedes zambullirse.



¿Qué más puede hacer? Embárquese en la Gran Aventura, un tour de pago extra que le lleva a pasear por la selva a bordo de un jeep, navegar las aguas mansas del río Iguazú y sentir la fuerza de la naturaleza cuando la balsa se sumerge en las cataratas. Cuesta unos US$ 50 por persona, sale en horarios específicos y para no mojar sus cosas le brindan una bolsa resistente al agua.

Para tener en cuenta

- El Parque Nacional Iguazú abre todos los días, de 8 a. m. a 6 p. m.



- Es necesario presentar documento como cédula o pasaporte para el ingreso.



- Lleve pesos argentinos. Si compra la entrada en la puerta, solo podrá pagar en esa moneda o con tarjeta. Lo mismo ocurre en los negocios de comida y souvenirs al interior del parque.



- Vístase con ropa ligera, de preferencia de secado rápido. Son básicos el bloqueador, el repelente y una gorra para protegerse del sol. Incluya en su mochila un impermeable para la lluvia. De igual forma, proteja sus cosas en bolsas con cierre hermético para evitar que se mojen durante el recorrido.



- Se puede llevar comida para reducir los gastos. En el Parque Nacional Iguazú se han destinado zonas con mesas para compartir. Eso sí, está prohibido alimentar a los animales. Y no olvide el termo. A lo largo del parque hay bebederos donde puede recargarlo de agua.

MILAGROS VERA COLENS

EL COMERCIO (PERÚ) - GDA