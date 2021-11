Cerca de un millón de empleos turísticos, en riesgo si UE limita movilidad

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) aseguró que hasta 900.000 empleos estarán en riesgo si la Unión Europea (UE) vuelve a imponer limitaciones a la movilidad para frenar nuevas oleadas de la pandemia de covid-19 este invierno.



El organismo, que agrupa a miembros de la industria turística, afirmó en un comunicado conjunto con la Comisión de Viajes Europea (ETC, en inglés) que nuevas "restricciones severas" pueden provocar pérdidas de hasta 35.000 millones de euros en el conjunto de la UE.

Los representantes del sector urgieron a los 27 Estados miembros del bloque comunitario a abordar una "respuesta coordinada" ante el repunte de casos de covid-19. "El sector no puede permitirse respuestas nacionales inconsistentes y continuamente cambiantes", señalaron.



La presidenta de la WTTC, Julia Simpson, subrayó la "urgente" necesidad de "restaurar la confianza para viajar" y "no crear mayor incertidumbre".



"El despliegue de las vacunas en el conjunto de la Unión Europea está entre los mejores del mundo, con el 65 por ciento de la población ya completamente vacunada", agregó Simpson, que llamó a los gobiernos a no retroceder en el "progreso logrado en los últimos meses".



Regresar a las limitaciones a los viajes tendría "consecuencias catastróficas para los puestos de trabajo", recalcó.



El presidente de la ETC, Luís Araújo, señaló por su parte que la UE "debe evitar mayor incertidumbre y fragmentación", y pidió a los Estados miembros que "trabajen juntos para asegurar la libertad de movimientos" en todo el bloque comunitario.



"Con los actuales elevados índices de vacunación, la entrada en vigor del certificado covid europeo y estrictos protocolos de seguridad, los viajes seguros son completamente posibles", declaró.

