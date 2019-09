Guía para el horror y la diversión en Universal Studios

El reloj marca las 6 de la tarde y, aunque el sol no se oculta aún en Universal Studios Florida, los muertos vivientes salen de sus guaridas junto a abominaciones originales de los videojuegos Anarch-cade, Vikings Undead y Vanity Ball, para darles una buena dosis de susto a los atrevidos que llegan a las Halloween Horror Nights, un evento que se celebrará hasta el 2 de noviembre.

Los visitantes se enfrentarán a 10 casas embrujadas, que para este año trajeron a la vida a algunos de los nombres más grandes del horror y la cultura pop de los años 80, de la manera más aterradora; cinco zonas de miedo, en donde quien se descuida termina topándose con amenazadores zombis que acosan sus pasos; entretenimiento en vivo por cuenta del espectáculo Academy Of Villains (Academia de Villanos) y un retorcido show completamente nuevo en la laguna del parque.



Lo primero que debe tener en cuenta es analizar bien cuáles son sus prioridades para que no pierda tiempo y pueda recorrer la mayoría de casas, o las que quiera visitar, ya que en promedio las filas pueden tardar entre 60 y 80 minutos. Por otro lado, puede hacer un cronograma en el que alterne la visita de las casas con las atracciones del parque y las zonas de miedo.



Recuerde que la entrada a las Horror Nights, a partir de las 6 p. m., no está incluida en el tiquete de Universal Orlando, se vende por aparte. Otra advertencia es no ir disfrazado ya que tanto atuendos como máscaras están prohibidos y no se permite el ingreso de niños menores de 13 años.



Finalmente, y aunque se vende por aparte, un imperdible es el espectáculo de Academy Of Villains, que enaltece el rock de los 80 a través de acrobacias y coreografías que lo dejarán con la boca abierta.



A continuación les damos una lista de algunas casas del horror.

Esqueletos roqueros

Nivel de terror: Alto.



Basada en la película de Rob Zombie de 2003, la casa House of 1000 Corpses mezcla personajes del inframundo con una banda sonora potente de rock, en medio de decenas de esqueletos creados por el Dr. Satanás que vigilan al próximo lote de víctimas. Un lugar no apto para los más miedosos, a menos que sean fanáticos de Captain Spaulding's Museum of Monsters y Madmen.

Un terrorífico cementerio

Nivel de terror: muy alto.



La casa Graveyard Games debería ser la cereza final del recorrido ya que, como su nombre lo indica, se entra a un terrorífico cementerio en donde los muertos quieren cobrar venganza. Con poca luz y pasillos estrechos es imposible predecir los buenos sustos que se reciben en esta casa. El final del recorrido lo dejará sin aliento.

De regreso a la antigua Roma

Nivel de terror: alto.



Nightingales: Blood Pit lleva a los asistentes a los juegos de gladiadores con el objetivo de que escapen del coliseo mientras los ruiseñores cazan a los más débiles. Al igual que House of 1000 Corpses, esta casa es espantosa y poco ideal si se sufre de claustrofobia, pues los techos son bajos y los pasillos, estrechos.

Us, de la piel de la película

Nivel de terror: alto.



La casa inspirada en la película de este año de Jordan Peele, Us, recrea escenas memorables de la cinta de suspenso, como la matanza en la casa de verano de los Tyler, el descubrimiento de los Doppelgänger (doble malvado) debajo de la tierra y la confrontación final. La entrada al salón de espejos es fascinante, así como el símil con los actores del filme. Una casa que no se puede perder.

Un miedo profundo

Nivel de terror: medio.



Para empezar debe saber que entra en el papel del equipo de rescate que intenta salvar a los mineros de las profundidades del océano, mientras los Mouthbrooders acechan bajo el agua, convirtiendo a las personas en criaturas monstruosas al escupirles huevos. El objetivo es salir con vida antes de una explosión inminente con la que se busca eliminar a todos los infectados.

Los payasos asesinos

Nivel de terror: medio.



El clásico de culto de 1988 vuelve con su casa embrujada. Killer Klowns From Outer Space transporta a los asistentes a Crescent Cove, donde los payasos asesinos están preparando algodón de azúcar con sus víctimas en medio de una decoración neón acompañada de la memorable música de la película. Para el final está preparado un buen susto con Klownzilla.

¿A quién vas a llamar?

Nivel de terror: bajo.

​

​Una de las casas imperdibles para este año es la de los cazafantasmas. Aunque es una de las mejores películas de comedia de todos los tiempos, la cinta original de Los Cazafantasmas (Ghostbusters) tiene elementos de terror, que Universal decidió enaltecer en sus Halloween Horror Nights. Los fanáticos son transportados a las calles de Nueva York de la primera película, comenzando con la secuencia de apertura en la Biblioteca Pública y terminando con el conocido Hombre de Malvavisco (Stay Puft Marshmallow Man). Famosos fantasmas, como Slimer, aparecen cargados de gritos y oscuridad en escenas como la posesión de Dana y la batalla contra Gozer. Esta casa está diseñada para ser más divertida que aterradora, por lo que su nivel de terror es bajo, pero vale la pena entrar.

Los Yetis y su sangrienta casa

Nivel de terror: entre medio y alto.



El frío y la nieve, propios del antiguo campamento canadiense, hacen que apenas se entre a la casa se sienta una fuerte baja de temperatura. Yeti: Terror of the Yukon es una de las más esperadas del público debido a la cantidad de ‘sangre’ utilizada y por los Yeti enojados y peludos que aparecen con sus más de dos metros de altura en busca de víctimas humanas. El aire acondicionado de esta casa genera un efecto intenso.

Universal Monsters

Nivel de terror: entre bajo y medio.



Universal le rinde homenaje a su historia de horror al darles a sus famosos monstruos su propia casa. Frankenstein, Drácula y el Hombre Lobo son los protagonistas de un laberíntico recorrido que se mezcla con personajes como el jorobado de Notre Dame, el fantasma de la ópera y la criatura de la laguna negra.



Sin embargo, los diseños de los monstruos se actualizaron para que tuvieran una sensación más contemporánea con el fin de asustar mejor a los fanáticos. El uso de los espejos en la escena del jorobado y sus gárgolas son un destacado, así como los gritos de la novia de Frankenstein.

‘Stranger Things’, renovada

Nivel de terror: medio.



Para este año, el aterrador Upside Down, de Stranger Things, regresa con novedades de la segunda y tercera temporada de la aclamada serie de Netflix en la que aparecen escenas icónicas, como el Starcourt Mall y la cabaña de Hopper en medio de los feroces Demogorgon que saltan de repente. La casa cuenta con neblina y una intensa lluvia de nieve que recrea la batalla contra Mind Flayer. Un plus de esta casa es la interpretación fiel de personajes como Steve Harrington y Hopper para hacer que la experiencia sea más auténtica.​

STEPHANY ECHAVARRÍA NIÑO

PARA EL TIEMPO

*CON INVITACIÓN DE UNIVERSAL STUDIO FLORIDA.