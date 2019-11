Cartagena acogió el primer Encuentro Nacional de Turismo Receptivo

De enero a septiembre del 2019, 3,1 millones de visitantes extranjeros han llegado a Colombia, según el Ministerio de industria, comercio y turismo, cifra que evidencia un 2,4 por ciento del crecimiento de este sector en lo que va del año.



Esta es una de las razones por las que nació el primer Encuentro Nacional de Turismo Receptivo. Este importante incremento de turistas extranjeros hace “necesario que los actores del sector puedan buscar estrategias y fortalecerlo en conjunto”, dijo Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato).

En el encuentro, celebrado en Cartagena, Cortés destacó que entre enero y agosto de este año en el país se han movilizado 27 millones de pasajeros extranjeros, cuyos destinos principales de procedencia son Estados Unidos, México, Argentina, Perú y Brasil. Por esta razón, puntualizó que para potencializar este turismo receptivo es necesario trabajar en tres temas.



“Se debe fortalecer la cadena de valor, trabajar por tener más guías turísticos profesionales en el país, generar precios competitivos y fomentar la digitalización; además de impulsar el posicionamiento internacional, y la articulación entre el gobierno y los actores del sector en temas como disminuir la informalidad, fomentar los corredores turísticos y la sostenibilidad”, explicó, Paula Cortès.



Por su parte, el viceministro del ministerio de industria y comercio Julián Guerrero, agregó que al ser el turismo el segundo generador de divisas en el país, es importante aprender a vender a Colombia en el exterior, unificando el discurso de la industria. De esta manera los operadores de turismo conocerán cuáles son los atractivos de Colombia, y todos podrán ofrecerlo por igual.



“Colombia es un país con mucho potencial, pues tiene una gran riqueza de fauna y flora, y por ello es considerado como uno de los 17 países megadiversos del mundo donde se fomenta turismo como el rural o el científico y por ello es importante que en el sector se conozcan sus atractivos turísticos para saber como venderlo”, dijo Guerrero.



De hecho, comentó que desde el viceministerio de turismo se viene trabajando desde hace un año una estrategia de promoción internacional del turismo, ‘Visita Colombia, siente el ritmo’, un programa que busca promocionar la riqueza del país a través de la música.



Así mismo, subrayó que era fundamental “dedicar tiempo a la planeación estratégica, pasar de lo empírico a una toma de decisiones basadas en la evidencia, lo que nos permitirá minimizar el riesgo de no cumplir nuestras metas en el sector”. Por ello, dijo que usan cerca bases de datos que les dejan entre otras cosas saber en qué gastan su dinero los extranjeros en el país o conocer si aumentan o disminuyen las reservas en un determinado destino.

Turismo sostenible

Carlos Tamayo, subdirector de sostenibilidad y negocios ambientales en Parques Naturales, resaltó la importancia de fortalecer el ecoturismo en áreas naturales protegidas, de tal forma que se incentive el turismo natural y buscando estrategias para que no se genere un impacto en la naturaleza y en las comunidades.



“El turismo receptivo es importante porque permite valorar las riquezas del país, en nuestro caso, Parques Naturales ha venido trabajando para que los extranjeros conozcan las áreas protegidas, sepan que estamos haciendo a nivel de conservación y què estamos ayudando a proteger” dijo, Tamayo.



En lo que va corrido del año, de acuerdo con Tamayo, han recibido casi 1’400.000 mil visitantes en las áreas naturales y protegidas que tiene el país, cifra que “muestra que ha habido un incremento del 6 por ciento de visitas, respecto al mismo periodo de tiempo del año pasado”, explicó, y por ello, hay algunos puntos que deben arreglarse para mejorar la calidad del servicio.



“Tenemos varios retos que afrontar, uno de los principales es mejorar la conectividad para llegar a ciertos lugares porque, por ejemplo, para ir a la isla Gorgona solo se puede en avión por ello, en muchos sitios es necesario aumentar las frecuencias en los vuelos o buscar más aerolíneas que presten el servicio”, dijo Tamayo. Además, resaltó la importancia de fortalecer la infraestructura y a los prestadores de servicios en ciertas competencias.



El experto destacó que para el otro año se espera que las personas puedan hacer sus reservas y pagos para ingresar a los Parques Naturales, en línea, y así poder contabilizar mejor a los visitantes.

Otros retos

Distintos expertos coinciden en que la informalidad es uno de los grandes retos del turismo en el país, pues aún existen muchos servicios turísticos que no cumplen con los requisitos para operar. Así mismo, resaltaron la importancia de que los guías se profesionalicen, además de que puedan tener la capacidad de no solo quedarse con el inglés, sino que puedan aprender y desenvolverse en otros idiomas.



Igualmente, destacaron la importancia de invertir y desarrollar estrategias para fomentar el turismo en lugares no tan conocidos y de posconflicto, sitios a los que muchos no suelen ir, porque consideran que aún son inseguros.



“Alrededor de las ciudades hay una amplia gama de destinos por visitar, por ejemplo, Colombia tiene 17 pueblos patrimonio que muchas personas no conocen. Así mismo, existen sitios que por el conflicto antes no era posible visitar como por ejemplo Caño Cristales”, dijo Raquel Garavito, presidente de Fontur, quien además explicó que para incentivar las visitas en lugares como estos la entidad creo el programa ‘Turismo y Paz’, a través del cual buscan fortalecer la economía de distintas comunidades a través del turismo, permitiéndoles visibilizarse.



DANIELA GALLO HIDALGO

REDACCIÓN VIAJAR