Así será DeepSpot, la piscina más profunda del planeta

Entre los deportes extremos que están ganando popularidad en todo el mundo, además del montañismo, el ‘running’ a campo traviesa o la escalada, hay uno que se está consolidando entre los más preferidos: el buceo de profundidad, especialmente la modalidad denominada apnea (pulmón libre), que tiene hoy una alta demanda.



De esto da cuenta la cantidad de piscinas o fosos de gran profundidad que existen en varios países. Precisamente, hacia septiembre de este año será inaugurada en Polonia la que promete ser la piscina más profunda del mundo. Se llama DeepSpot y está situada en la ciudad de Mszczonow, a unos 40 kilómetros de Varsovia.

Contará con 8.000 metros cúbicos de agua, el equivalente a 27 piscinas olímpicas, y su profundidad será de 45 metros, superando por 3 a la considerada en la actualidad la más profunda del planeta: Deep Joy, también conocida como Y-40, ubicada en la ciudad de Montegrotto Terme, en Italia.



Para dar una idea de la profundidad, la piscina tendrá aproximadamente la mitad de la altura del Big Ben, la famosa torre del reloj inglesa, que mide 96 metros.



Más que una piscina, DeepSpot abarcará un complejo recreativo y turístico, pensando en brindar una experiencia que vaya más allá de la práctica de esta actividad e incluya a públicos más variados. Cuando abra sus puertas, DeepSpot no solo recibirá a todos los nadadores, desde los principiantes hasta los atletas y los buceadores profesionales, sino también a sus familias, amigos y grupos de acompañantes o a todo aquel que quiera atreverse a dar el paso y arriesgarse a aprender a nadar a grandes profundidades.

Estación espacial

En la página web del complejo se lee que el foso contará con varios puntos de entrada y profundidades de varios niveles, para que las personas puedan adaptarse a una variedad de actividades. Los niveles irán conduciendo al nadador –sobre todo al experto– hasta el pozo de 50 metros. También se lee que en un lado de la piscina se acondicionará un área rectangular, de unos 12 metros, que en un futuro podrá albergar –dice la página web– una sección simulada de la Estación Espacial Internacional para entrenamiento de astronautas comerciales.



Para quienes visiten este complejo acuático, DeepSpot incluye un túnel submarino por el cual se podrá caminar a través de la piscina; también tendrá variedad de restaurantes, salas de conferencias y de formación en el buceo de profundidad y, claro está, un hotel cuyas habitaciones tienen vista a la piscina.



El túnel submarino estará suspendido dentro del agua y será totalmente transparente, con el fin de que quienes no sean nadadores logren experimentar lo que es estar dentro de la piscina, sin mojarse.



El foso y el complejo acuático están siendo construidos por la firma FlySpot, una empresa polaca que realiza estructuras para simuladores de paracaidismo bajo techo, popularmente conocidas como túneles de viento.



La firma, según su sitio web, utiliza tecnología desarrollada por la empresa alemana Indoor Skydiving Germany GMBH, líder en este ramo de la industria tanto para estructuras profesionales, que sirven de entrenamiento a paracaidistas profesionales y a miembros de divisiones militares, como para entretenimiento, aficionado y deportivo. Las tecnologías usadas por Flyspot para este parque acuático fueron diseñadas por el Departamento de Ingeniería Espacial de la Universidad Técnica de Berlín.



Pero, en medio de toda la euforia por la inauguración, en un futuro próximo DeepSpot no podrá mantener el récord mundial como la piscina más profunda del mundo: para 2019 o 2020 abrirá el Blue Abyss, actualmente en construcción en Colchester (Reino Unido), con una piscina de 50 metros de profundidad.



Blue Abyss, sin embargo, no tendrá uso recreativo: estará destinado a ser un centro de investigación, entrenamiento y pruebas en aguas y espacios profundos, cuya función principal es permitir el desarrollo de entornos extremos, tanto humanos como robóticos.



Pero Blue Abyss será solo una de las excepciones. Desde hace algunos años, las piscinas de gran profundidad para la práctica de apnea, ‘free diver’ y otras modalidades de buceo de profundidad se han convertido en destinos turísticos.

‘El objetivo: retarse’

Pedro Roa, instructor de buceo de Compensar, asegura que este tipo de piscinas, sobre todo en Europa, son populares porque, como el mar en la mayoría de meses del año es muy frío, quienes practican buceo con equipos o en apnea ('free diver'). “Así como el ciclista se prepara en el velódromo, la gente que va a realizar estas prácticas o a tratar de quebrar alguna marca en aguas abiertas se preparan en piscina, mientras más profunda sea la piscina es mejor para su preparación”, dice Roa.



De acuerdo con Carlos López, instructor de la Escuela de Buceo Cruz del Mar, en Bogotá, el buceo de profundidad es un estímulo y una opción de aventura. Afirma que el objetivo es retarse: “La gente quiere pruebas difíciles, pruebas reto, que les cuesten física y mentalmente. Motricidad, respiración; es un reto como el del que salta en paracaídas o en parapente”. Y agrega que también está el plan de pasarla bien con los amigos, compañeros o la familia: “De hecho, la gente no irá con el único propósito de sumergirse, sino porque quiere hacer un ‘tour’ en el que encuentre otras atracciones”.

Apnea gana adeptos en Colombia

Estas actividades, como la apnea, ganan cada día más adeptos en Colombia y el mundo, sostiene el instructor de buceo Pedro Roa: “Me podría quedar un poco corto en dar un estimativo sobre el número de personas que hoy realizan en Colombia estas prácticas, pero nada más en Bogotá, por lo menos, debe haber una población de 2.000 personas. La apnea se está practicando mucho en Colombia, por el ejemplo de deportistas como Sofía Gómez, que ha logrado récords mundiales. Y en el mundo, especialmente en Europa, ya es un deporte casi masivo y lo hacen no solo porque sea extremo, sino porque el agua es un elemento que a la gente le gusta para recrearse”.



